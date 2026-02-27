REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Egzamin ósmoklasisty » Co zrobić, gdy uczeń źle się poczuł na egzaminie ósmoklasisty

Co zrobić, gdy uczeń źle się poczuł na egzaminie ósmoklasisty

27 lutego 2026, 07:46
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Co zrobić, gdy uczeń źle się poczuł na egzaminie ósmoklasisty
Co zrobić, gdy uczeń źle się poczuł na egzaminie ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian w życiu dziecka. Wiąże się nie tylko z kontrolą wiedzy ale i dużym stresem z uwagi na konsekwencje dla dalszej przyszłości ucznia. Może on powodować nie tylko problemy z koncentracją, ale i dolegliwości zdrowotne wpływające na złe samopoczucie.

Egzamin ósmoklasisty 2026: Możliwe sytuacje związane ze stanem zdrowia

Jako, że egzamin ósmoklasisty składa się z prac pisemnych z trzech przedmiotów które odbywają się przez trzy następujące po sobie dni powszednie w kolejności – język polski, matematyka, język obcy nowożytny (w obecnym roku jest to 11-13 maja) mogą mieć miejsce dwie sytuacje.

Pierwsza z nich to nieprzystąpienie do egzaminu z jednego lub więcej przedmiotu. Oznacza to, że uczeń nie rozpoczyna pisania egzaminu. Druga możliwość to przerwanie egzaminu. Dziecko rozpoczyna rozwiązywanie zadań a w trakcie jego stan zdrowia pogarsza się na tyle, że nie jest w stanie kontynuować.

Sposób postępowania

Jeśli uczeń nie przyjdzie na egzamin główny przystępuje do niego w późniejszym terminie dodatkowym (w 2026 roku to 8-10 czerwca). Rodzic powinien powiadomić szkołę o zaistniałej sytuacji przedstawiające dokumenty, które potwierdzą stan zdrowia dziecka.

Gdy uczeń chce przerwać egzamin, bo źle się czuję powinien powiadomić o tym nauczyciela nadzorującego, który odnotowuje sytuacje na treści pracy egzaminacyjnej. Taki arkusz nie jest sprawdzany. W tym przypadku również dziecko przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym.

Egzamin ósmoklasisty 2026: Zły stan zdrowia na terminie dodatkowym

Może się zdarzyć, że dolegliwości ucznia do terminu dodatkowego nie ustąpiły albo pojawiły się przed tym terminem. Wtedy dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić dziecko z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Wniosek ten jest składany w porozumieniu z rodzicami ucznia. Innymi słowy jeśli rodzic wie, że dziecko może nie pojawić się na terminie dodatkowym egzaminu ósmoklasisty powinien niezwłocznie skontaktować się ze szkołą aby ustalić jakie dokumenty powinien przedłożyć celem sporządzenia wniosku przez dyrektora.

Brak jest uregulowań dotyczących możliwości przerwania egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Tym samym należy przyjąć, iż ocenie będzie podlegać praca którą wykonał uczeń zanim źle się poczuł.

Podstawa prawna

Art. 44zz Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (j.t.Dz.U z 2025 r.poz.881)

Egzamin ósmoklasisty 2026: termin, procedura, podstawa prawna
Egzamin ósmoklasisty 2026: termin, procedura, podstawa prawna
Próbne egzaminy maturalne i ósmoklasisty w 2026 r. Początek 12 stycznia
Próbne egzaminy maturalne i ósmoklasisty w 2026 r. Początek 12 stycznia
Źródło: INFOR
Edukacja
Co zrobić, gdy uczeń źle się poczuł na egzaminie ósmoklasisty
27 lut 2026

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian w życiu dziecka. Wiąże się nie tylko z kontrolą wiedzy ale i dużym stresem z uwagi na konsekwencje dla dalszej przyszłości ucznia. Może on powodować nie tylko problemy z koncentracją, ale i dolegliwości zdrowotne wpływające na złe samopoczucie.
Szkoły bez telefonów? MEN planuje zmiany w podstawówkach
26 lut 2026

Ministra edukacji Barbara Nowacka uważa, że używanie telefonów komórkowych przez dzieci w szkołach powinno być ograniczone. Zakaz - jak powiedziała w RMF FM w środę - miałby obowiązywać na lekcjach w szkołach podstawowych.
Obowiązkowy dzień bez mięsa i zakaz słodyczy w sklepiku. Tak od września zmieni się jedzenie w szkole twojego dziecka
26 lut 2026

Ministerstwo Zdrowia przypomniało komunikatem o nowym już podpisanym w lutym rozporządzeniu, które wywróci do góry nogami szkolne stołówki i sklepiki. Od 1 września 2026 r. placówki będą musiały serwować roślinne obiady, a lista produktów dozwolonych do sprzedaży zostanie radykalnie okrojona. Sprawdzamy, co dokładnie trafi na talerze dzieci i co zniknie z półek.
Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat? Polacy nie mają wątpliwości
26 lut 2026

77 proc. ankietowanych w sondażu IBRIS dla Radia ZET opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia.11,4 proc. badanych jest temu przeciwna, a 11,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Częściowe zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026
25 lut 2026

Poza przyczynami zdrowotnymi i posiadaniem przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego istnieje możliwość zwolnienia ze zdawania jednego z przedmiotów objętego egzaminem ósmoklasisty z uwagi na wybitne osiągnięcia ucznia. Dotyczy ono dwóch grup dzieci.
Dzieci w Internecie: Świadoma edukacja zamiast zakazów
25 lut 2026

Z raportu “Internet Dzieci” wynika, że przynajmniej z jednego spośród najpopularniejszych portali społecznościowych aktywnie korzysta w Polsce co czwarte dziecko w wieku 7-12 lat. Kolejne kraje decydują się na zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia. Eksperci mają jednak obawy, czy stawianie kolejnych zakazów rozwiąże te problemy.
Którzy uczniowie nie przystępują do egzaminu ósmoklasisty
25 lut 2026

Egzamin ósmoklasisty ma wpływ na wybór wymarzonej szkoły średniej. Składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego - najczęściej jest to język angielski. Ma jeden poziom trudności oraz nie ma progu zdawalności – odmiennie niż w przypadku egzaminów maturalnych.
AI zmienia szkolnictwo branżowe. Te zawody będą najbardziej pożądane w 2026 r.
25 lut 2026

W najnowszej prognozie zapotrzebowania na zawody szkolnictwa branżowego widać wpływ sztucznej inteligencji (AI). Poszukiwane będą m.in. umiejętności związane ze sterowaniem urządzeniami – powiedział PAP ekspert w zakresie Krajowych Ram Kwalifikacji Robert Pater.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich w roku szkolnym 2026/2027
24 lut 2026

Nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce, z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za wolontariat w maksymalnej wysokości (trzy) dają możliwość dostania się do wybranej szkoły. Istotny element brany pod uwagę to szczególne osiągnięcia ucznia dające maksymalnie 18 punktów podczas rekrutacji. Punkty są przyznawane za uzyskanie wysokich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.
Wolontariat pomoże dostać się do wymarzonej szkoły
23 lut 2026

Jak najlepsze oceny na świadectwie kończącym klasę ósmą mogą stanowić – w parze z wysokimi wynikami z egzaminu ósmoklasisty – przepustkę do wybranej szkoły średniej. O sukcesie może przesądzić nawet 0,01 punktu na 200 łącznie możliwych do zdobycia.
