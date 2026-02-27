Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian w życiu dziecka. Wiąże się nie tylko z kontrolą wiedzy ale i dużym stresem z uwagi na konsekwencje dla dalszej przyszłości ucznia. Może on powodować nie tylko problemy z koncentracją, ale i dolegliwości zdrowotne wpływające na złe samopoczucie.

Egzamin ósmoklasisty 2026: Możliwe sytuacje związane ze stanem zdrowia

Jako, że egzamin ósmoklasisty składa się z prac pisemnych z trzech przedmiotów które odbywają się przez trzy następujące po sobie dni powszednie w kolejności – język polski, matematyka, język obcy nowożytny (w obecnym roku jest to 11-13 maja) mogą mieć miejsce dwie sytuacje.

Pierwsza z nich to nieprzystąpienie do egzaminu z jednego lub więcej przedmiotu. Oznacza to, że uczeń nie rozpoczyna pisania egzaminu. Druga możliwość to przerwanie egzaminu. Dziecko rozpoczyna rozwiązywanie zadań a w trakcie jego stan zdrowia pogarsza się na tyle, że nie jest w stanie kontynuować.

Sposób postępowania

Jeśli uczeń nie przyjdzie na egzamin główny przystępuje do niego w późniejszym terminie dodatkowym (w 2026 roku to 8-10 czerwca). Rodzic powinien powiadomić szkołę o zaistniałej sytuacji przedstawiające dokumenty, które potwierdzą stan zdrowia dziecka.

Gdy uczeń chce przerwać egzamin, bo źle się czuję powinien powiadomić o tym nauczyciela nadzorującego, który odnotowuje sytuacje na treści pracy egzaminacyjnej. Taki arkusz nie jest sprawdzany. W tym przypadku również dziecko przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym.

Egzamin ósmoklasisty 2026: Zły stan zdrowia na terminie dodatkowym

Może się zdarzyć, że dolegliwości ucznia do terminu dodatkowego nie ustąpiły albo pojawiły się przed tym terminem. Wtedy dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić dziecko z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Wniosek ten jest składany w porozumieniu z rodzicami ucznia. Innymi słowy jeśli rodzic wie, że dziecko może nie pojawić się na terminie dodatkowym egzaminu ósmoklasisty powinien niezwłocznie skontaktować się ze szkołą aby ustalić jakie dokumenty powinien przedłożyć celem sporządzenia wniosku przez dyrektora.

Brak jest uregulowań dotyczących możliwości przerwania egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Tym samym należy przyjąć, iż ocenie będzie podlegać praca którą wykonał uczeń zanim źle się poczuł.