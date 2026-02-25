REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Egzamin ósmoklasisty » Którzy uczniowie nie przystępują do egzaminu ósmoklasisty

Którzy uczniowie nie przystępują do egzaminu ósmoklasisty

25 lutego 2026, 12:06
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Którzy uczniowie nie przystępują do egzaminu ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty ma wpływ na wybór wymarzonej szkoły średniej. Składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego - najczęściej jest to język angielski. Ma jeden poziom trudności oraz nie ma progu zdawalności – odmiennie niż w przypadku egzaminów maturalnych.

Każde dziecko, które podejdzie do egzaminu ósmoklasisty niezależnie od wyniku go zdaje. Istnieją dwa wyjątki, zgodnie z którymi uczeń nie musi pisać tego egzaminu lub może zostać z niego zwolniony.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępują uczniowie posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na II etap edukacji (klasy IV-VIII) wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności sprzężone w tym jedna dotycząca wyżej wspomnianej niepełnosprawności intelektualnej. Niepełnosprawności sprzężone wstępują gdy u jednej osoby można zaobserwować dwie lub więcej wzajemnie na siebie wpływające niepełnosprawności – zazwyczaj fizyczną ( ruchowa, wzroku, słuchu ) oraz intelektualną, zaburzeń zachowania lub w spektrum autyzmu np. mózgowe porażenie dziecięce z niepełnosprawnością intelektualną.

Natomiast uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na inne niepełnosprawności sprzężone może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

Stan zdrowia

Druga możliwość dotyczy uczniów którzy z uwagi na szczególne przypadki zdrowotne nie mogą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w obu terminach. Tą przyczyną może być choroba przewlekła, nowotworowa, problemy z poruszaniem. W tym przypadku wniosek do dyrektora komisji egzaminacyjnej składa dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia. Do wniosku muszą być załączone stosowne dokumenty wskazujące na stan zdrowia. Tutaj również rozstrzygnięcie ma charakter uznaniowy.

Co zrobić aby uzyskać zwolnienie z egzaminu

Aby uzyskać zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty rodzice ucznia powinni działać w porozumieniu z dyrektorem szkoły celem ustalenia treści wniosku oraz potrzebnych załączników. W przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym można to uczynić z odpowiednim wyprzedzeniem natomiast gdy przyczyną jest stan zdrowia-niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności. Jeśli decyzja dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie pozytywna, przelicza się na punkty jako uzyskane za egzamin ósmoklasisty oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Przeliczanie ocen ze świadectwa na punkty

Następuje to według klucza. Język polski i matematyka za ocenę celującą – 35 punktów, za każdą o jeden stopień niższą ocenę o 5 punktów mniej aż do oceny dopuszczającej – 10 punktów. Analogiczna reguła dotyczy języka obcego nowożytnego z tym że za ocenę celują uczeń otrzymuje 30 a dopuszczającą – 5 punktów. I tak za same piątki na świadectwie dziecko otrzyma 30+30+25=85 punktów.

Podstawa prawna

Art. 44zw Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (j.t.Dz.U z 2025 r.poz.881)

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

