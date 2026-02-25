Poza przyczynami zdrowotnymi i posiadaniem przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego istnieje możliwość zwolnienia ze zdawania jednego z przedmiotów objętego egzaminem ósmoklasisty z uwagi na wybitne osiągnięcia ucznia. Dotyczy ono dwóch grup dzieci.

Olimpiady organizowane przez kuratoria oświaty

Pierwszą z nich – szerszą – są uczniowie finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez kuratoria wojewódzkie. Olimpiady te są organizowane z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty w tym wszystkich języków obcych nowożytnych. Należy pamiętać że zakres materiału na poszczególne etapy oraz poziom jest mocno zróżnicowany w zależności od województwa, najwyższe wymagania są w województwie mazowieckim.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Konkursy przedmiotowe

Natomiast możliwość niezdawania egzaminu z danego przedmiotu dotyczy jedynie laureatów (nie finalistów) konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. W sumie tych konkursów jest ok. 450 i przy wyborze należy zwrócić uwagę na ich zasięg (są też konkursy o charakterze powiatowy) oraz tematykę. Muszą być organizowane z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty tj. języka polskiego, języka obcego nowożytnego który można zdawać na egzaminie ósmoklasisty (angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego) oraz matematyki.

Zmiana języka obcego

Może się zdarzyć iż uczeń zdeklarował zdawanie na egzaminie inny język obcy niż ten z którego następnie został laureatem lub finalistą olimpiady. Wtedy na wniosek rodziców złożony co najmniej na dwa tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty dyrektor szkoły informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego dziecko uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Uzyskanie zwolnienia

Zwolnienie z danego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Dokument przedkłada się w szkole dziecka. Otrzymanie dokumentu potwierdzającego w/w wyróżnienie jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny celującej z egzaminu co daje w przypadku jeżyka polskiego i matematyki 35 punktów z egzaminu ósmoklasisty a języka polskiego nowożytnego-30 punktów.

REKLAMA