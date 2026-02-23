REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Egzamin ósmoklasisty » Ocena z 4 klasy wpływa na świadectwo w 8 klasie

Ocena z 4 klasy wpływa na świadectwo w 8 klasie

23 lutego 2026, 09:02
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
świadectwo szkolne szkoła uczeń
Ocena z 4 klasy wpływa na świadectwo w 8 klasie
Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej umieszczane są oceny ze wszystkich przedmiotów nauczanych na II etapie edukacji tj. w klasach od IV do VIII według skali ocen-celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. Należy pamiętać, że nauka niektórych przedmiotów kończy się wcześniej.

Nauka jakich przedmiotów kończy się wcześnie

I tak zajęcia z przyrody odbywają się jedynie w czwartej klasie, w klasie piątej na ich miejsce pojawia się biologia i geografia a w siódmej dodatkowo fizyka i chemia. Przed trzy lata do szóstej klasy nauczana jest technika, a o rok dłużej muzyka i plastyka. Tym samym oceny z czterech przedmioty z których zajęcia kończą się wcześniej niż edukacja w szkole podstawowej znajdą się na świadectwie wydanym w związku z jej ukończeniem. Może to być istotne dla dzieci zainteresowanych uzyskaniem świadectwa z wyróżnieniem tzw. z czerwonym paskiem za średnią min. 4,75 albowiem wcześniej zakończone przedmioty mogą ogólną średnią podwyższyć albo też obniżyć, w zależności od osiągnięć ucznia. Z upływem lat edukacji w szkole podstawowej coraz realniejsza staje się świadomość jakie są wymogi dostania się do wymarzonej szkoły średniej dzieci zaczynają brać pod uwagę oceny i starają się aby były jak najwyższe. W związku z tym powinny pamiętać o zadbaniu o osiągnięcia w kończących się przedmiotach. Z uwagi na fakt iż nauka przyrody trwa tylko jeden rok w czwartej klasie, a więc w momencie pierwszego przełomu edukacyjnego dla dziecka – wiele nowych przedmiotów z różnymi nauczycielami, potrzeba o zadbanie o jak najwyższą ocenę z przyrody może umknąć.

Wpływ ocen na średnią

Natomiast za cztery lata może stać się źródłem rozczarowania przy staraniu się o świadectwo z czerwonym paskiem. dające 7 punktów na 200 możliwych ( w tym 100 za egzamin ósmoklasisty ) do uzyskania w ramach rekrutacji do szkoły średniej. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej umieszczane są oceny z 17 przedmiotów obowiązkowych wliczane do średniej ocen, oraz z religii i etyki – jeśli uczeń na któryś z tych przedmiotów (albo na oba co jest możliwe) uczęszczał. W związku z tym różnica w ocenie z każdego przedmiotu o jedną to ok. 0,06. Przykład- przy samych piątkach i jednej czwórce średnia ocen to ok. 4,94, dwóch czwórkach 4,88, samych piątkach, jednej szóstce 5,05, dwóch szóstkach – 5,11. Wysoka ocena z przyrody oraz przedmiotów których edukacja kończy się wcześniej niż w klasie ósmej może nieoczekiwanie dla ucznia podwyższyć średnią ocenę na zakończenie edukacji w szkole podstawowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. (Dz.U z 2023 poz. 1120 ze zm.)

