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Status ucznia po maturze - do kiedy? Kiedy nabywa się status studenta?

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04 lipca 2026, 21:35
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
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Status ucznia po maturze - do kiedy? Kiedy nabywa się status studenta?
Shutterstock

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Do kiedy maturzysta ma status ucznia? Czy po odebraniu świadectwa i po maturze legitymacja szkolna traci ważność? Czy we wrześniu maturzysta już nie posiada statusu ucznia?

Maturzysta – status ucznia

Zgodnie z art. 94 ustawy prawo oświatowe rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się dnia 1 września każdego roku i kończy się dnia 31 sierpnia roku następnego. Nie ma przy tym wyjątku w klasie maturalnej. Pomimo wcześniejszego odebrania świadectwa i napisania egzaminu maturalnego maturzysta ma status ucznia do 31 sierpnia. 

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Z niniejszego artykułu wywodzi się do celów ubezpieczeń społecznych stwierdzenie, że uczniem jest się do 31 sierpnia danego roku oraz bezpośrednio od 1 września w przypadku kontynuacji nauki w tej lub innej szkole.

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Zatrudnienie ucznia lub studenta na podstawie umowy o pracę rodzi obowiązek odprowadzania składek ZUS. Do 26 roku życia zwolnienie dotyczy tylko podatku dochodowego. Jak to jest w przypadku umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług? W stosunku do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 lat nie ma obowiązku opłacania składek emerytalnych i rentowych.

Status ucznia we wrześniu po maturze?

Co ze statusem ucznia we wrześniu, skoro trwa do 31 sierpnia po maturze? To zależy czy maturzysta idzie na studia. Jeśli nie, traci status ucznia z dniem 1 września. Natomiast kontynuacja kształcenia i rozpoczęcie studiów wraz z dniem 1 października tego samego roku, daje prawo do wydłużenia statusu ucznia do końca września. W tym celu uczeń przedstawia płatnikowi składek zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów wyższych.

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Zlecenie z uczniem lub studentem w wieku do 26 lat nie powoduje powstania obowiązku płacenia składek ZUS. To samo dotyczy umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług.

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Art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:
Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 
[…]
4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4; 
[…]
4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1043)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 199)

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Źródło: INFOR
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