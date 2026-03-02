REKLAMA

Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty. Kiedy i jak można je złożyć? [PRAKTYCZNY PRZEWODNIK 2026]

Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty. Kiedy i jak można je złożyć? [PRAKTYCZNY PRZEWODNIK 2026]

02 marca 2026, 11:06
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
egzamin
Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty. Kiedy i jak można je złożyć?
Shutterstock

Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty: kiedy i jak można je złożyć? Jak napisać odwołanie od wyniku egzaminu? Do czego można się odwołać na egzaminie ósmoklasisty? Podajemy konkretny tryb, terminy oraz wniosek w przypadku konieczności wglądu do egzaminu ósmoklasisty i ponownego przeliczenia punktów.

Kiedy egzamin ósmoklasisty w 2026?

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w maju (11. – 13. 05.2026 r.). Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu (08. – 10.06.2026 r.).

Z jakich przedmiotów egzamin ósmoklasisty w 2026?

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Od 2025 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego nowożytnego.

Z jakiego języka egzamin ósmoklasisty?

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2026?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będę znane 3 lipca 2026 r.

Ważne

Udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty będzie w dniu 3 lipca 2026 r. Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty też będzie w dniu 3 lipca 2026 r.

Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

  • Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.
  • Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.
  • Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty. Kiedy i jak można je złożyć?

Na wstępie ogólnie wskażemy najważniejsze informacje a w dalszej części artykułu podamy szczegóły. Generalnie uczeń (lub rodzice) mogą zobaczyć (mieć wgląd) sprawdzoną pracę egzaminu ósmoklasisty w terminie do 6 miesięcy od ogłoszenia wyników. W 2025 r. był to termin od 4 lipca 2025 r. do 5 stycznia 2026 r. Jeżeli chodzi o wyniki i zaświadczenia w 2026 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca 2026 r. Zatem potocznie zwane odwołanie od wyniku ósmoklasisty (mając na uwadze zachowanie specjalnej procedury) będzie możliwe w okresie od 3 lipca 2026 r. do 4 stycznia 2026 r. Wgląd do pracy odbywa się w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora OKE i bez udziału pełnomocnika.

Żeby uzyskać wgląd, składa się wniosek do dyrektora właściwej OKE (osobiście albo elektronicznie, faksem lub pocztą). We wniosku trzeba podać: imię i nazwisko, PESEL, dane kontaktowe oraz przedmiot egzaminu. OKE wyznacza termin maksymalnie w 5 dni roboczych od otrzymania wniosku.

Podczas wglądu udostępnia się cały arkusz i wszystkie materiały związane z pracą. Nie wolno robić kserokopii, ale można wykonywać zdjęcia i robić notatki (na kartkach i długopisie zapewnionych przez OKE). Czas wglądu na jedną pracę to co najmniej 30 minut. Jak czytamy na stronie OKE w Krakowie: .na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, po upływie czasu wyznaczonego przez dyrektora OKE, czas wglądu może zostać wydłużony w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, po uwzględnieniu liczby wglądów wyznaczonych na dany dzień.

Jeśli po obejrzeniu pracy są zastrzeżenia, można złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów (z uzasadnieniem) w ciągu 2 dni roboczych od wglądu (ODWOŁANIE OD EGZMAINU ÓSMOKLASISTY).

Ważne

OKE weryfikuje wynik w 7 dni, a informację o rezultacie przekazuje pisemnie do 14 dni. Gdy punkty zostaną podwyższone, OKE ustala nowy wynik, unieważnia stare i wydaje nowe zaświadczenie (decyzja jest ostateczna).

Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty. Kiedy i jak można je złożyć? Podstawa prawna

Podstawą prawną do odwołania od wyniku egzaminu ósmoklasisty jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 881,, dalej jako: ustawa). Chodzi głównie o art. 44zzz [Prawo wglądu do wyników, weryfikacja sumy punktów].

Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty. Kto i kiedy może złożyć?

Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego rodzice, mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, słuchacza albo absolwenta, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty albo informacji o wynikach egzaminu maturalnego - w przypadkach, o których mowa odpowiednio w art. 44zza ust. 8 pkt 2 i art. 44zzl ust. 5.

Ważne

Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.

Wgląd do pracy egzaminu ósmoklasisty: czy można robić zdjęcia i notatki?

Podczas dokonywania wglądu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego rodzicom, zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy. Podczas dokonywania wglądu, uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego rodzice, mogą sporządzać notatki i wykonywać fotografie pracy egzaminacyjnej.

Jak podaje OKE w Krakowie: pracę egzaminacyjną stanowi kompletny arkusz egzaminacyjny, tj. zeszyt zadań egzaminacyjnych, karta rozwiązań zadań otwartych (jeżeli stanowiła część arkusza) i karta odpowiedzi oraz – w przypadku arkuszy w dostosowanej formie – wszystkie inne materiały wytworzone przez ucznia i/lub nauczyciela wspomagającego podczas egzaminu. W przypadku rozwiązań zadań ocenianych z wykorzystaniem systemu informatycznego OnE (Ocenianie na ekranie) podczas wglądu udostępnia się informację (np. w postaci tabeli) o liczbie punktów przyznanych przez egzaminatora za rozwiązanie każdego zadania otwartego.

Wniosek o weryfikację sumy punktów: egzamin ósmoklasisty 2026

Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego rodzice, mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, o których mowa w art. 44zza ust. 2 lub art. 44zzk ust. 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

Wzór wniosku o weryfikację sumy punktów: egzamin ósmoklasisty 2026 - można znaleźć tutaj, taki obowiązywał w 2025 r., na chwilą obecną (sporządzania artykułu) nie innej wersji.

We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:

  • imię i nazwisko zdającego
  • PESEL zdającego
  • dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu
  • przedmiot egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy.

Jak długo trwa weryfikacja sumy punktów: egzamin ósmoklasisty

Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do weryfikacji sumy punktów wyznacza egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów, innego niż egzaminator, który sprawdzał i oceniał pracę egzaminacyjną, której dotyczy wniosek.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie ucznia, słuchacza albo absolwenta, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego rodziców, o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Ważne

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie i wydaje nowe zaświadczenie!

Podsumowując, najważniejsze jest to, że przysługuje prawo do wglądu do sprawdzonej pracy. Wniosek o wgląd należy złożyć do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w ciągu 6 miesięcy od publikacji wyników. Następnie kiedy już mamy wgląd do pracy, weryfikujemy ją, szukamy błędów i nieścisłości w ocenie przez egzaminatora, a następnie po obejrzeniu pracy, jeśli znajdziemy błąd/ błędy czy też jeśli pojawią się wątpliwości, mamy 2 dni robocze na złożenie wniosku o ponowną weryfikację sumy punktów. Praca jest na nowo weryfikowana i sumowana. Jest to jedyna droga, która może doprowadzić do zmiany wyniku egzaminu ósmoklasisty. Nie jest możliwe np. ustalenie wyniku przez sąd czy inną instytucję.

Źródło: CKE, OKE w Krakowie, OKE w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 44zzz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 881).

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

