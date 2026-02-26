REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Szkoły bez telefonów? MEN planuje zmiany w podstawówkach

Szkoły bez telefonów? MEN planuje zmiany w podstawówkach

26 lutego 2026, 18:04
Szkoły bez telefonów? MEN planuje zmiany w podstawówkach
Szkoły bez telefonów? MEN planuje zmiany w podstawówkach
Ministra edukacji Barbara Nowacka uważa, że używanie telefonów komórkowych przez dzieci w szkołach powinno być ograniczone. Zakaz - jak powiedziała w RMF FM w środę - miałby obowiązywać na lekcjach w szkołach podstawowych.

Ministra edukacji była pytana m.in. o to, czy w szkołach powinno być zakazane używanie telefonów komórkowych, a także o zapowiedziane ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia.

Mówiąc o ograniczeniu korzystania z mediów społecznościowych Nowacka poinformowała, że klub Koalicji Obywatelskiej jest gotowy do "pokazania takich kierunkowych rozwiązań i projektu ustawy później". - Na razie kierunkowe rozwiązania - zaznaczyła.

- Po rozmowach z nauczycielami w ramach spotkań "Kompas Jutra" uważam, że powinniśmy ograniczyć użycie telefonu w szkołach i tak, takie zapisy również przygotujemy - powiedziała szefowa MEN. Wyjaśniła, że chodzi o to, by w czasie lekcji uczeń nie mógł korzystać z telefonu, z wyjątkiem decyzji nauczyciela, że potrzebuje do procesu edukacyjnego. Nowacka zaznaczyła, że zakaz powinien być wprowadzony w klasach I-VIII szkoły podstawowej.

Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach

- Jeżeli to jest narzędzie, które jest potrzebne nauczycielom, to ja z przyjemnością dla nich to zrobię - dodała.

Dopytywana, kiedy ten zakaz miałby zacząć obowiązywać, odpowiedziała, że to zależy, od tego "jak będziemy procedować ustawę i czy powiążemy ją z projektem Koalicji Obywatelskiej, czy o odrębną ścieżką". - Jeżeli z projektem Koalicji Obywatelskiej, to 1 września jest murowany. Jeżeli jest to ścieżka rządowa, to jest po prostu trochę dłuższa - zaznaczyła.

Wyraziła nadzieję, że założenia do ustawy o ograniczeniu dostępu do mediów społecznościowych pokazane zostaną w tym tygodniu. - A potem przygotujemy ustawę, w takiej mocnej współpracy z NASK-iem i Ministerstwem Cyfryzacji, żeby nasze rozwiązania były skuteczne - powiedziała ministra edukacji.

Ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia

Wyjaśniła, że Ministerstwo Cyfryzacji opracowuje rozwiązania, żeby platformy mogły się komunikować z bezpiecznym portfelem tożsamości i weryfikować, czy dana osoba ma powyżej 15 lat, czy nie.

Klub Koalicji Obywatelskiej ma przygotować poselski projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież do ukończenia 15. roku życia. Jest to inicjatywa ministry edukacji, posłanki KO Barbary Nowackiej i posła KO Romana Giertycha. Zielone światło do opracowania projektu dało już kolegium klubu KO.

oprac. Anna Rymkiewicz
