Strona główna » Edukacja » Matura » Matura 2026: Jaki język obcy na egzaminie maturalnym w szkole dwujęzycznej? MEN odpowiada

Matura 2026: Jaki język obcy na egzaminie maturalnym w szkole dwujęzycznej? MEN odpowiada

06 marca 2026, 07:23
[Data aktualizacji 06 marca 2026, 07:50]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
matura 2026 język obcy nowożytny oddziały klasy dwujęzyczne szkoły dwujęzyczne egzamin maturalny przedmiot dodatkowy poziom podstawowy poziom rozszerzony MEN
Matura 2026: Jaki język obcy na egzaminie maturalnym w szkole dwujęzycznej? MEN odpowiada
shutterstock

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało na interpelację poselską w sprawie matur w szkołach dwujęzycznych. Absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym, z tego języka obcego nowożytnego, którego uczyli się w szkole na poziomie dwujęzycznym.

Szkoły dwujęzyczne: Jaki język na egzaminie maturalnym

Zmiana przepisów, które odnoszą się do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego dla uczniów klas dwujęzycznych wciąż rodzą problemy interpretacyjne. W związku z tym wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer w odpowiedzi na poselską interpelację dokonała wyjaśnienia najistotniejszych zależności.

Lubnauer wskazała, że absolwenci oddziałów i szkół dwujęzycznych przystępują do matury z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym, z tego języka obcego nowożytnego, którego uczyli się w szkole na poziomie dwujęzycznym.

- Wcześniejsze przepisy zobowiązywały absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych do przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego. Przepisy nie precyzowały jednak, jaki to ma być język – zaznaczyła wiceminister.

Jaki język na ustnej maturze?

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest przeprowadzany na poziomie podstawowym, natomiast jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

- Absolwent może, ale nie musi przystąpić do tej części ustnej egzaminu na poziomie dwujęzycznym. Nie oznacza to jednak, że zdający nie może wybrać kolejnego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego, którego nie realizował w szkole na poziomie dwujęzycznym, i przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym – wyjaśnia Lubnauer.

Nakładanie się terminów egzaminów

Wiceminister poinformowała, że w corocznym komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie może być mowy o jakimkolwiek błędzie czy nakładaniu się na siebie terminów zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych.

- Zgodnie z przywołanymi przepisami absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych mają obowiązek przystąpić do tego egzaminu na poziomie dwujęzycznym – nie mają zatem możliwości wyboru między poziomem rozszerzonym a dwujęzycznym – wyjaśniła.

Wyniki zagranicznych matur uznawane przez uczelnie

Katarzyna Lubnauer poinformowała też, że o ile przepisy przewidują ustalenie przez uczelnie warunków rekrutacji, to jednak uczelnie nie mają uprawnienia do wprowadzania odstępstw od generalnej zasady dotyczącej dostępności do studiów i równego traktowania wszystkich kandydatów na studia.

Uczelnie mają obowiązek ustalania takich przeliczników wyników matur, w tym zagranicznych dokumentów, aby wszyscy kandydaci na studia mieli równe szanse w trakcie rekrutacji, a jedynym kryterium wstępu na studia była ocena wiedzy i umiejętności kandydata.

Źródło: PAP
Edukacja
Matura 2026: Jaki język obcy na egzaminie maturalnym w szkole dwujęzycznej? MEN odpowiada
06 mar 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało na interpelację poselską w sprawie matur w szkołach dwujęzycznych. Absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym, z tego języka obcego nowożytnego, którego uczyli się w szkole na poziomie dwujęzycznym.
