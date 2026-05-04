Strona główna » Edukacja » Matura » O której godzinie jest matura z polskiego 2026? Ile trwa?

O której godzinie jest matura z polskiego 2026? Ile trwa?

04 maja 2026, 09:34
[Data aktualizacji 04 maja 2026, 09:52]
Emilia Panufnik
matura z języka polskiego 2026 ile trwa godzina
Shutterstock

Matura polski 2026: o której godzinie zaczyna się matura z polskiego w 2026 roku? Ile trwa pierwszy egzamin maturalny, który rozpoczyna się w poniedziałek 4 maja? Kiedy maturzyści piszą język polski rozszerzony?

O której zaczyna się matura z polskiego 2026?

W terminie podstawowym matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym zaczyna się o godzinie 9:00 w dniu 4 maja 2026 r. Tego samego dnia po południu nie ma żadnego egzaminu maturalnego. Poziom rozszerzony z języka polskiego pisze się w środę 20. maja 2026 r. - rozpoczęcie również o godzinie 9:00.

Ile minut trwa matura z języka polskiego 2026?

Egzamin na poziomie podstawowym, który odbywa się 4 maja 2026 r. trwa 240 minut (język polski w użyciu, tekst historycznoliteracki, Wypracowanie), a więc matura kończy się o godzinie 13:00. Natomiast egzamin rozszerzony odbywający się 20 maja 2026 r. trwa krócej - 210 minut czyli kończy się o godzinie 12:30.

Źródło: CKE

Rozpoczęły się matury. Dziś j. polski. Jak odbywa się taki egzamin? Co z innymi egzaminami?
04 maja 2026

Dla blisko 450 000 uczniów w poniedziałek o godz. 9 rozpoczęły się matury. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Robert Zakrzewski w poniedziałek przed rozpoczęciem egzaminu powiedział PAP, że do CKE nie dotarły informacje o nieprawidłowościach, które mogłyby mieć wpływ na przebieg egzaminu.
Matura 2026 startuje: aż 344,8 tys. absolwentów przystępuje do egzaminu
04 maja 2026

Dziś, w poniedziałek, rozpoczęły się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać także abiturienci z wcześniejszych roczników.
Matury 2026 r. Dziś język polski na poziomie podstawowym. Dwie formuły egzaminu: 2023 i 2015
04 maja 2026

W poniedziałek rozpoczynają się matury. Przystąpi do nich prawie 345 000 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Na początek czeka ich pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia (źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna).

Matura 2026: start 4 maja. Pełny harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych
02 maja 2026

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
Matura 2026: CKE ujawnia wybory maturzystów. Te przedmioty są najpopularniejsze
02 maja 2026

Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Pandemia odcisnęła piętno na młodzieży: mniej ruchu i gorsze samopoczucie. Badania nie pozostawiają złudzeń
29 kwi 2026

Po pandemii młodzież jest mniej aktywna fizycznie – szczególnie rzadziej chodzi pieszo lub wybiera aktywny dojazd do szkoły – wynika z badania naukowców z Polski i Czech. Ich analizy wskazują również na pogorszenie dobrostanu psychicznego zarówno u chłopców, jak i dziewcząt.
Ile trzeba mieć procent na maturze w 2026 r., aby zdać?
28 kwi 2026

Na ile procent trzeba napisać maturę w 2026 roku, aby ją zdać? Minimalny próg dotyczy tylko matury z przedmiotów obowiązkowych. Co istotne, nie ma wymaganego minimum przy przedmiotach dodatkowych, które są do wyboru.

Gorzowska szkoła wykształci przyszłych pracowników fabryki zbrojeniowej
27 kwi 2026

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp. i miasto podpisały porozumienie ze spółką Hanwha WB Advanced System, która ma uruchomić w mieście fabrykę zbrojeniową. Uczniowie szkoły będą mogli odbywać staże i znaleźć zatrudnienie w tej fabryce – poinformował rzecznik UM Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.
Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w żłobkach. Gajewska: „Będziemy eliminować to światło niebieskie"
27 kwi 2026

Czy będzie zakaz korzystania ze smartfonów w żłobkach? Wiceminister Aleksandra Gajewska nie wyklucza wprowadzenia takiego zakazu. Jej zdaniem dzieci nie powinny oglądać opiekunów korzystających z telefonów komórkowych.
