Jak wypłacać dodatek stażowy nauczycielowi zatrudnionemu w kilku placówkach? Zasady nie są proste, a pracodawcy popełniają błędy

30 stycznia 2026, 08:00

30 stycznia 2026, 08:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Jak wypłacać dodatek stażowy nauczycielowi zatrudnionemu w kilku placówkach? Zasady nie są proste, a pracodawcy popełniają błędy
Jak wypłacać dodatek stażowy nauczycielowi zatrudnionemu w kilku placówkach? Zasady nie są proste, a pracodawcy popełniają błędy
Choć dodatek stażowy przysługuje większości pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, to w przypadku nauczycieli obliczanie jego wysokości i wypłata bywają szczególnie skomplikowane. Ma to związek m.in. z tym, że wielu nauczycieli jest zatrudnionych w kilku placówkach.

Dodatek stażowy to składnik wynagrodzenia

Wynagrodzenie przysługujące pracownikom sfery budżetowej, w tym również nauczycielom, składa się zazwyczaj co najmniej z kilku składników o różnym charakterze. Wśród nich najpopularniejszymi przysługującym największej części pracowników jest dodatek stażowy (za wysługę, za wieloletnią pracę). W przypadku nauczycieli prawo do niego zostało przewidziane w przepisach ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, ale regulacje, które go dotyczą odnajdziemy również w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Tak samo jak w przypadku pozostałych dodatków, zapisy, które dotyczą tego składnika wynagrodzenia mogą wynikać również z regulaminu wynagradzania.

Przedmiotowy dodatek wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy i jest wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Oznacza to, że prawo do pierwszego dodatku powstaje po przepracowaniu 3 lat i wynosi on wówczas 3%. Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2005 r. do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia, bez względu na wymiar etatu (wcześniej były to okresy zatrudnienia co najmniej w wymiarze ½ etatu).

Zatrudnienie w kilku placówkach i różne ścieżki stażowe

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W przypadku nauczycieli tak samo, jak w przypadku pozostałych pracowników, od 1 stycznia 2026 r. zasady obliczania stażu uległy zmianie i można zaliczać do niego również te okresy, które wcześniej nie podlegały zaliczeniu, np. świadczenia pracy na podstawie umowy zlecania czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczególnych trudności przysparza naliczanie i wypłata dodatku stażowego nauczycielom, którzy są zatrudnieni w kilku szkołach (placówkach). W tym zakresie należy odróżnić dwa przypadki:
1) gdy pracując w kilku placówkach nauczyciel nie przekracza pełnego wymiaru zajęć,
2) gdy pracując w kilku placówkach nauczyciel przekracza pełny wymiar zajęć.
W pierwszym każda szkoła wypłaca dodatek na podstawie zakończonych okresów zatrudnienia, a w drugim nauczyciel wybiera podstawowe miejsce pracy i to w nim jest wypłacany dodatek w pełnej wysokości, a w dodatkowym trzeba wypracować staż „od nowa”. Te same okresy zatrudnienia nie podlegają podwójnemu zaliczeniu w obu szkołach.

Przykład 1

Nauczyciel pracuje od 10 lat w szkole A w wymiarze ½ etatu. Podjął dodatkowe zatrudnienie w wymiarze ¼ etatu w szkole B. W szkole A nauczyciel otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 10%, jednak w szkole B nie będzie miał prawa do dodatku, bo nie posiada zakończonego, udokumentowanego okresu zatrudnienia.

Przykład 2

Nauczyciel na udokumentowany świadectwami pracy okres zatrudnienia w wymiarze 5 lat. Podejmuje zatrudnienie w szkole A w wymiarze ½ etatu i w szkole B również w wymiarze ½ etatu. Przepracowane wcześniej 5 lat jako zakończony okres zatrudnienia będzie uwzględnione do wyliczenia dodatku stażowego w obu placówkach.

Przykład 3

Nauczyciel pracuje w szkole A w pełnym wymiarze. Podjął dodatkowe zatrudnienie w niepełnym wymiarze w szkole B. Staż pracy uwzględniony w szkole A na podstawie zakończonych okresów zatrudnienia nie jest brany pod uwagę przy wyliczaniu dodatku stażowego w szkole B. Można powiedzieć, że ścieżka zawodowa nauczyciela rozdziela się na 2 części i w tej dodatkowej, staż trzeba wypracować od nowa.

Od kiedy należy wypłacić wyższy dodatek, jeśli nauczyciel nabył do niego prawo w trakcie miesiąca? Zgodnie z ogólną zasadą znajdującą zastosowanie w przypadku nauczycieli, zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem danego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał dany stopień awansu. Zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego.

Podstawa prawna

ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 986)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 755)

Źródło: INFOR
Edukacja
Jak wypłacać dodatek stażowy nauczycielowi zatrudnionemu w kilku placówkach? Zasady nie są proste, a pracodawcy popełniają błędy
30 sty 2026

Choć dodatek stażowy przysługuje większości pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, to w przypadku nauczycieli obliczanie jego wysokości i wypłata bywają szczególnie skomplikowane. Ma to związek m.in. z tym, że wielu nauczycieli jest zatrudnionych w kilku placówkach.
