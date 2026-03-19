REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Rząd podnosi pensje nauczycieli. ZNP: to jedynie waloryzacja wynagrodzeń

Rząd podnosi pensje nauczycieli. ZNP: to jedynie waloryzacja wynagrodzeń

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 marca 2026, 15:01
oprac. Tomasz Lipczyński
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podwyżki dla nauczycieli stały się faktem – choć trudno mówić o przełomie. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 151 do 186 zł brutto, co dla wielu pedagogów oznacza raczej symboliczny gest niż realną poprawę sytuacji finansowej. Rozporządzenie w tej sprawie podpisały szefowe resortów edukacji i pracy, zamykając kolejny etap dyskusji o płacach w oświacie, która – jak pokazuje praktyka – wciąż daleka jest od finału.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w górę

Rozporządzenie w sprawie wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli podpisały ministra edukacji Barbara Nowacka i ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca.

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Powiązane
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Rząd podnosi pensje nauczycieli. ZNP: to jedynie waloryzacja wynagrodzeń
19 mar 2026

Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Czy to dziś konieczność?
19 mar 2026

Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Dziś co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Jeszcze 10 lat temu na korepetycje chodził tylko co 7. uczeń. Czy są one realnie potrzebne? Dlaczego tak się dzieje i czy dodatkowe lekcje z korepetytorem to dziś konieczność?
Szkoły średnie zawodowe – co warto wiedzieć?
19 mar 2026

Mimo, że większość ósmoklasistów chce się dalej kształcić w szkołach średnich ogólnokształcących istnieją inne możliwości dalszej edukacji, która jest obowiązkowa do 18 roku życia. Kształcenie zawodowe odbywa się w trzyletnich szkołach branżowych I stopnia i pięcioletnich technikach.
Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Minister Nowacka podała termin
18 mar 2026

Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka poinformowała, że resort kończy prace nad przepisami wprowadzającymi zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 r. Dodała, że decyzja została przyspieszona po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.

REKLAMA

Matura 2026. Nieobecność na egzaminie - to mówią przepisy
18 mar 2026

Maturalny maraton 2026 rozpocznie się już 4 maja 2026 r. Czasu na naukę coraz mniej, choć nadal można bardzo dużo zrobić i nadrobić. Co się jednak wydarzy, gdy maturzysta nie będzie mógł stawić się na egzaminie maturalnym w zaplanowanym terminie? Wyjaśniamy.
Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych, 30 proc. w kompletnym bezruchu. Alarmujące dane
17 mar 2026

Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych – przekazał we wtorek wiceszef MSiT Piotr Borys. Umiejętności te pozwalają np. bezpiecznie zeskoczyć ze schodów. Według autorów raportu po 5. edycji projektu „WF z AWF”, w klasach I-III zajęcia ruchowe powinni prowadzić nauczyciele WF.
Netykieta: jak uczyć dziecko kultury w Internecie? Jak reagować na hejt od strony ofiary i świadka? [WYWIAD]
17 mar 2026

Czym jest netykieta? Jak rodzice i nauczyciele mogą uczyć kultury w Internecie? Właściwe zachowanie w sieci wymaga od dziecka zapamiętania 4 głównych zasad. Jak reagować na hejt od strony ofiary i świadka?
Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
17 mar 2026

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami, ale nie każdy uczeń klasy maturalnej do niej przystąpi. Jeden ważny termin już minął. Niedopuszczenie do egzaminu dojrzałości może wynikać nie tylko z oceny niedostatecznej na koniec roku, ale też z niezłożenia deklaracji maturalnej w terminie. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by w maju 2026 r. usiąść nad maturalnym arkuszem egzaminacyjnym.

REKLAMA

Matura 2026: terminy egzaminów i poprawek [Harmonogram CKE]
16 mar 2026

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów już 24 kwietnia 2026 r. Kiedy w 2026 r. jest matura? Pierwsze egzaminy maturalne zaczynają się po majówce. Harmonogram matur ustnych, pisemnych w podstawowym terminie, dodatkowym i poprawkowym w tabeli podaje CKE.
Eksperci o finansowaniu oświaty: bez ogólnokrajowych standardów spór między rządem a samorządami nie zniknie
16 mar 2026

Finansowanie oświaty w Polsce wymaga głębokiej przebudowy – uważają eksperci i samorządowcy. Podczas debaty na Krajowym Kongresie Forum Skarbników wskazywano, że obecny system nie odpowiada na zmiany demograficzne, a brak jasnych standardów powoduje spory między państwem a samorządami.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA