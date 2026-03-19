Strona główna » Edukacja » Szkoła » Szkoły średnie zawodowe – co warto wiedzieć?

Szkoły średnie zawodowe – co warto wiedzieć?

19 marca 2026, 11:32
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Szkoły średnie zawodowe – co warto wiedzieć?
Szkoły średnie zawodowe – co warto wiedzieć?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Mimo, że większość ósmoklasistów chce się dalej kształcić w szkołach średnich ogólnokształcących istnieją inne możliwości dalszej edukacji, która jest obowiązkowa do 18 roku życia. Kształcenie zawodowe odbywa się w trzyletnich szkołach branżowych I stopnia i pięcioletnich technikach.

Doradca zawodowy

W przypadku wybrania tego rodzaju ścieżki edukacyjnej nieodzowny wydaje się kontakt z doradcą zawodowym nie tylko w swojej szkole podstawowej, ale w punktach doradztwa dedykowanym ósmoklasistom organizowanych przez gminy. Doradca zawodowy wskaże mocne strony ucznia, jego umiejętności, predyspozycje i zainteresowania, wesprze w wyszukiwaniu informacji o ofercie edukacyjnej i zawodzie, pomoże w tworzeniu planu działania np. jeśli nastolatek jest zainteresowany dalszą edukacją za granicą.

W szkołach zawodowych tworzy się również klasy integracyjnej oraz wielozawodowe. Technika organizują klasy dwujęzyczne. Tak jak licea proponują zajęcia specjalistyczne (TUS, rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze), udział w projektach edukacyjnych w tym wyjazdy zagraniczne. Nawiązują współpracę z różnymi organizacjami kulturalnymi, organizują aktywności społeczne i sportowe.

Zespoły szkół zawodowych

Czasem szkoły zawodowe łączą–się w zespoły szkół o zbliżonym profilu np. gastronomiczne co daje wzajemne wsparcie i wymianę umiejętności. I tak w zespole szkól gastronomicznym w centrum Warszawy przy ul. Poznańskiej w technikum są klasy o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz hotelarstwa, a szkole branżowej kucharz i cukiernik Ich efektem jest funkcjonująca od kilkudziesięciu lat stołówka w której każdy może zjeść zdrowo skomponowane, różnorodne, przygotowane i podane przez uczniów potrawy. To-standard restauracyjny w cenie baru ze średniej półki.

Szkoły branżowe

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie po zdaniu egzaminu. Po tej szkole nastolatek może kontynuować naukę w trzyletnim liceum ogólnokształcącym albo dwuletniej branżowej szkole II stopnia.

Przykładowe zawody: magazynier, sprzedawca, fryzjer, mechanik, kelner

Technika

Uczeń technikum zdaje egzamin zawodowy i maturę po której może się starać o przejęcie na studia wyższe. Wybór szkoły policealnej wymaga tylko skończenia szkoły. Ilość punktów warunkująca przejęcia do technikum którego ukończenie pozwala wykonywać ceniony zawód czasem jest równa progom punktowym dostania się do dobrego liceum ogólnokształcącego. W przypadku klas dwujęzycznych odbywają się testy kompetencji językowych po egzaminach ósmoklasisty.

Przykładowe zawody: technik informatyk, programista, spedytor, grafiki i poligrafii cyfrowej, księgarstwa, reklamy, ekonomista, logistyk, handlowiec, ogrodnik, weterynarii, stylista, elektryk, automatyk, geodeta, energetyk

Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]
Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]
Czy MEN zmieni system oceny zachowania uczniów w szkołach?
Czy MEN zmieni system oceny zachowania uczniów w szkołach?
Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Minister Nowacka podała termin
Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Minister Nowacka podała termin
Edukacja
Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Minister Nowacka podała termin
18 mar 2026

Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka poinformowała, że resort kończy prace nad przepisami wprowadzającymi zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 r. Dodała, że decyzja została przyspieszona po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.
Matura 2026. Nieobecność na egzaminie - to mówią przepisy
18 mar 2026

Maturalny maraton 2026 rozpocznie się już 4 maja 2026 r. Czasu na naukę coraz mniej, choć nadal można bardzo dużo zrobić i nadrobić. Co się jednak wydarzy, gdy maturzysta nie będzie mógł stawić się na egzaminie maturalnym w zaplanowanym terminie? Wyjaśniamy.
Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych, 30 proc. w kompletnym bezruchu. Alarmujące dane
17 mar 2026

Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych – przekazał we wtorek wiceszef MSiT Piotr Borys. Umiejętności te pozwalają np. bezpiecznie zeskoczyć ze schodów. Według autorów raportu po 5. edycji projektu „WF z AWF”, w klasach I-III zajęcia ruchowe powinni prowadzić nauczyciele WF.
Netykieta: jak uczyć dziecko kultury w Internecie? Jak reagować na hejt od strony ofiary i świadka? [WYWIAD]
17 mar 2026

Czym jest netykieta? Jak rodzice i nauczyciele mogą uczyć kultury w Internecie? Właściwe zachowanie w sieci wymaga od dziecka zapamiętania 4 głównych zasad. Jak reagować na hejt od strony ofiary i świadka?

Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
17 mar 2026

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami, ale nie każdy uczeń klasy maturalnej do niej przystąpi. Jeden ważny termin już minął. Niedopuszczenie do egzaminu dojrzałości może wynikać nie tylko z oceny niedostatecznej na koniec roku, ale też z niezłożenia deklaracji maturalnej w terminie. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by w maju 2026 r. usiąść nad maturalnym arkuszem egzaminacyjnym.
Matura 2026: terminy egzaminów i poprawek [Harmonogram CKE]
16 mar 2026

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów już 24 kwietnia 2026 r. Kiedy w 2026 r. jest matura? Pierwsze egzaminy maturalne zaczynają się po majówce. Harmonogram matur ustnych, pisemnych w podstawowym terminie, dodatkowym i poprawkowym w tabeli podaje CKE.
Eksperci o finansowaniu oświaty: bez ogólnokrajowych standardów spór między rządem a samorządami nie zniknie
16 mar 2026

Finansowanie oświaty w Polsce wymaga głębokiej przebudowy – uważają eksperci i samorządowcy. Podczas debaty na Krajowym Kongresie Forum Skarbników wskazywano, że obecny system nie odpowiada na zmiany demograficzne, a brak jasnych standardów powoduje spory między państwem a samorządami.
Przypnij guzik katyński w 86. rocznicę zbrodni. Pakiety edukacyjne dla szkół: "Pamiętam. Katyń 1940"
14 mar 2026

Przypnij guzik katyński w ramach kampanii „Pamiętam. Katyń 1940” w 86. rocznicę zbrodni. Dostępne są pakiety edukacyjne dla szkół. Gdzie i kiedy można otrzymać przypinkę w postaci guzika (repliki) z munduru wojskowego nawiązująca do wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Guziki”?

Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]
13 mar 2026

Jakie lektury będą na egzaminie 8-klasisty z języka polskiego w 2026 roku? Egzamin odbędzie się w poniedziałek 11 maja. Lista obowiązkowych lektur dzieli się na utwory literackie poznawane w całości i krótkie utwory literackie albo fragmenty oraz utwory poetyckie.
Przekształcenie szkoły czy jej likwidacja? Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP
13 mar 2026

Nowelizacja ustawy o Prawie oświatowym trafi do Prezydenta. Przekształcenie małych szkół podstawowych będzie alternatywą dla ich likwidacji z powodu zmian demograficznych. Możliwe będzie tworzenie filii szkół a samorządy wykorzystają wolne pomieszczenia w placówkach edukacyjnych.
