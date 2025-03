Powstanie Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi. W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej. Osobą odpowiedzialną za projekt jest minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak wynika z informacji opublikowanych w wykazie prac, celem ustawy jest utworzenie Wojskowej Akademii Medycznej jako wojskowej uczelni akademickiej kształcącej żołnierzy. Ma ona kształcić żołnierzy do wykonywania zawodów medycznych:

lekarzy,

lekarzy dentystów,

pielęgniarek,

położnych,

ratowników medycznych,

farmaceutów,

w zawodzie psychologów.

Wojskowa Akademia Medyczna ma być wyposażona w mienie Skarbu Państwa, które aktualnie jest w posiadaniu jednostki wojskowej - Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Ma ona realizować kształcenie w oparciu o mienie i zasoby kadrowe własne oraz innych uczelni medycznych i podmiotów leczniczych, z którymi zawrze stosowne porozumienia.

Kiedy zacznie działać Wojskowa Akademia Medyczna?

Wojskowa Akademia Medyczna ma zacząć kształcić żołnierzy po uzyskaniu zgody na utworzenie poszczególnych kierunków studiów. Będzie miała także możliwość prowadzenia studiów podyplomowych kształcenia na potrzeby wojsk obcych, a także kształcenia na potrzeby resortu spraw wewnętrznych (tj. na potrzeby Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej).

Gdzie kształci się kadra medyczna na potrzeby Sił Zbrojnych RP?

Obecnie kształcenie kadr medycznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP odbywa się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (w której żołnierze ci pełnią służbę wojskową) oraz w kolegium wojskowo – lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (w którym żołnierze ci są studentami).

W projekcie założono także, że z dniem wejścia w życie ustawy żołnierze zostaną przeniesieni służbowo z Akademii Wojsk Lądowych do Wojskowej Akademii Medycznej, ale jednocześnie respektując ich prawo do kontunuowania rozpoczętych studiów, będą mieli zagwarantowaną możliwość kontynowania tych studiów w kolegium wojskowo – lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do czasu ich ukończenia.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2025 r.