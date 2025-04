Jakie korzyści ze współpracy firm z uczelniami?

Jak firmy pozyskują wykwalifikowanej kadry? Stawiają na współpracę z uczelniami. To obopólne korzyści. Firma zyskują dostęp do innowacyjnych pomysłów, a uczelnie mogą realizować projekty badawcze o praktycznym znaczeniu dla rynku.

Współpraca firm z uczelniami – obopólne korzyści

W sporządzanym cyklicznie przez Komisję Europejską Europejskim Rankingu Innowacyjności (2024) Polska z wynikiem 72,5 pkt zajęła piąte miejsce od końca wśród krajów UE. Mimo rosnących nakładów na badania i rozwój — w 2023 r. wzrosły one o 19% według danych GUS — Polska wciąż ma trudności z dogonieniem europejskich liderów innowacji . Jednym z kluczowych działań mogących poprawić tę sytuację jest intensyfikacja współpracy firm z uczelniami.

REKLAMA

Autopromocja

REKLAMA

Firmy, nawiązując współpracę z sektorem akademickim, zyskują dostęp do innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych technologii, co przyspiesza wdrażanie nowych rozwiązań. Z kolei uczelnie mogą realizować projekty badawcze o praktycznym znaczeniu dla rynku.

Badanie "Współpraca przedsiębiorców z sektorem edukacji ", przeprowadzone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, wykazało, że aż 94% firm współpracujących z instytucjami kształcenia zawodowego ocenia tę współpracę pozytywnie. Co ważne, spośród firm, które zakończyły współpracę, 63% jest gotowych do jej wznowienia. Firmy korzystają na współpracy nie tylko poprzez dostęp do nowatorskich rozwiązań, lecz także poprzez identyfikację talentów wśród studentów i absolwentów. Dla uczelni natomiast partnerstwo z biznesem pozwala dostosować programy nauczania do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.

Najpopularniejsze formy współpracy obejmują staże, praktyki, projekty badawcze oraz warsztaty prowadzone przez ekspertów z branży. Aby takie działania były skuteczne, kluczowe jest jasno określenie celów oraz wzajemne zrozumienie potrzeb obu stron. Firmy, które aktywnie współpracują z uczelniami, zyskują przewagę konkurencyjną, szybciej wdrażają innowacje i skuteczniej budują nowoczesną kulturę organizacyjną.

Przykład współpracy

REKLAMA

Przykładem wzorcowej współpracy świata biznesu z uczelniami jest działalność NSG Group, która od lat aktywnie wspiera studentów i środowisko akademickie. Firma koncentruje się na promowaniu nowoczesnych rozwiązań w branży szklarskiej oraz tworzeniu przestrzeni do rozwoju młodych talentów. NSG Group angażuje się w szeroko zakrojoną współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą (AGH), która obejmuje zarówno duże przedsięwzięcia, jak i drobne, lecz istotne gesty wsparcia. Do kluczowych inicjatyw należą wydarzenia takie jak Bal Ceramika, Rajd Ceramika oraz obchody 75-lecia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Firma uczestniczy także w Święcie Absolwenta, co pozwala na utrzymanie bliskich relacji ze środowiskiem akademickim. Równocześnie NSG Group wspiera uczelnię poprzez mniejsze, lecz praktyczne działania, takie jak fundowanie akcesoriów dydaktycznych — np. fartuchów laboratoryjnych dla wykładowców — co znacząco wpływa na poprawę warunków nauczania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważnym elementem współpracy są również wycieczki dydaktyczne do zakładów produkcyjnych firmy w Polsce. Studenci mają wówczas okazję poznać procesy technologiczne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Działania te uzupełnia współpraca z Biurem Karier AGH, która wspiera studentów w rozwoju zawodowym oraz ułatwia im nawiązanie kontaktów z firmą. Podsumowaniem tych działań będzie Dzień Otwarty NSG Group, zaplanowany na 8 kwietnia 2025 roku na terenie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramik AGH. Podczas wydarzenia studenci będą mogli wziąć udział w wykładach ekspertów NSG Group, spotkaniach z absolwentami oraz warsztatach poświęconych przygotowaniu do rozmów rekrutacyjnych. Uczestnicy poznają również firmę, jej działalność oraz ofertę pracy w spółkach Pilkington. W programie przewidziano także konkursy z nagrodami oraz poczęstunek.

– Współpraca z uczelniami jest dla nas niezwykle cenna. Pozwala nam nie tylko inwestować w rozwój młodych talentów, ale także budować sieć kontaktów, co przekłada się na innowacyjność naszej firmy. Korzyści są widoczne na wielu płaszczyznach: od pozyskiwania nowych pracowników, przez realizację wspólnych projektów badawczych, po budowanie pozytywnego wizerunku naszej organizacji – mówi Monika Kuczyńska, dyrektor personalną NSG Group w Polsce.

- NSG Group jest partnerem przemysłowym Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej. Wieloletnia współpraca pomiędzy WIMiC AGH a Spółką obejmuje realizację projektów badawczych, organizację praktyk studenckich, wsparcie w realizacji programów dydaktycznych. Profesjonalizm pracowników Spółki oraz otwartość na współdziałanie w znaczący sposób przyczyniły się do podniesienia jakości kształcenia na WIMiC oraz do rozwoju umiejętności praktycznych naszych studentów. Spółka jest ważnym partnerem w realizacji wielu prestiżowych projektów. Działania podejmowane przez - NSG Group są doskonałym przykładem troski o relacje z otoczeniem oraz wsparcia dla młodych ludzi, którzy stanowią przyszłość naszej gospodarki i nauki. Jesteśmy wdzięczni za tę współpracę, która nie tylko wzmacnia więzi między uczelnią a przemysłem, ale również inspiruje innych do podejmowania podobnych inicjatyw - mówi prof. dr hab. inż. Manuela Reben, Prodziekan ds. współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Współpraca z uczelniami nie ogranicza się jednak wyłącznie do AGH. Firma współpracuje również z Politechniką Warszawską – zarówno z Wydziałem Inżynierii Budowlanej, gdzie firma zaangażowała się w organizację seminarium i wykładu połączonego z pokazem, jak i z Wydziałem Zarządzania, wspierając projekty edukacyjne i badawcze. Kolejnym partnerem jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, gdzie firma współpracuje z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Dzięki temu studenci mogą zdobywać praktyczną wiedzę i doświadczenie w branży szklarskiej, co zwiększa ich szanse na rynku pracy.

Współpraca firm z uczelniami to nie tylko szansa na rozwój, lecz także realna potrzeba w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Partnerstwo z sektorem akademickim daje możliwość wyjścia poza utarte schematy i spojrzenia na wyzwania z nowej perspektywy, co często prowadzi do odkrycia innowacyjnych rozwiązań. Uczelnie są zazwyczaj otwarte na współpracę i chętnie podejmują inicjatywy z udziałem firm. To przedsiębiorstwa, zwłaszcza te, które jeszcze nie miały okazji nawiązać takiej relacji, często wykazują niepewność lub wątpliwości. Czas to zmienić — współpraca ze środowiskiem akademickim może stać się kluczowym krokiem w budowaniu nowoczesnych organizacji.