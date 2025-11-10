Blisko 60% uczniów szkół średnich chce studiować za granicą. Które państwa i jakie kierunki wybierają

Blisko 60% uczniów szkół średnich deklaruje, że chce studiować za granicą. Które państwa najczęściej wybierają młodzi Polacy? Odległość i język nie są już dla nich barierą. Co jest największą przeszkodą? Jakiej pomocy potrzebują?

Polacy chcą studiować za granicą

57,7% uczniów szkół średnich w Polsce planuje lub poważnie rozważa wyjazd na studia za granicę. Na mapie ich edukacyjnych marzeń najczęściej pojawiają się Wielka Brytania i Irlandia (39,8%), Włochy, Francja, Hiszpania (37%) oraz USA (26,3%), Skandynawia (22,5%) i Holandia (20%). Nie zniechęcają ich ani odległość, ani język – przeciwnie, kuszą lepsze perspektywy zawodowe, a także życie w międzynarodowym środowisku. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu EduCat, polskiego startupu edukacyjnego, który przygląda się, dokąd i dlaczego dziś zmierza młode pokolenie.

dokąd chcą wyjechać uczniowie Dokąd chcą wyjechać uczniowie? Źródło zewnętrzne

Odległość to nie przeszkoda

Świat nie jest już dla nich czymś odległym – jest w zasięgu kliknięcia. Według najnowszego raportu „Kierunek: świat”, który został opracowany przez specjalistów z EduCat, młodzi Polacy coraz odważniej myślą o edukacji poza krajem. To nie kaprys, lecz świadomy wybór. Uczniowie z nad Wisły coraz częściej planują studia w Wielkiej Brytanii i Irlandii, USA, na południu Europy, w Holandii czy Skandynawii. Eksperci szacują, że już ok. 60 tysięcy Polaków studiuje za granicą – a liczba ta rośnie z roku na rok. – Studia za granicą przestają być marzeniem nielicznych. Dla młodych to logiczny krok – inwestycja w rozwój, język i niezależność. Polscy uczniowie są ambitni, świetnie przygotowani językowo i cyfrowo. Potrzebują tylko kogoś, kto pomoże im przekuć marzenie w plan działania – mówi Adam Dziedzic, doradca edukacyjny i ekspert EduCat.

dlaczego młodzi chcą studiować za granicą Dlaczego młodzi chcą studiować za granicą? Źródło zewnętrzne

Jakie kierunki studiów wybierają?

Z najnowszego badania polskiego startupu wynika, że 54,9% uczniów kieruje się chęcią życia w międzynarodowym środowisku, 50,2% – lepszymi perspektywami zawodowymi, a 39,3% – wyższą jakością edukacji. Młodzi Polacy nie uciekają, oni świadomie wybierają. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki takie jak biznes i ekonomia (38,9%), sztuka i design (30,5%), psychologia (27,7%) czy prawo i stosunki międzynarodowe (27,2%). – Najbardziej jestem zainteresowana biznesem, ekonomią i finansami. Biorę pod uwagę Amsterdam, Madryt, Barcelonę czy Kopenhagę – tam są uczelnie, które naprawdę mnie inspirują – mówi Weronika, licealistka z Krakowa.

popularne kierunki zagranicznych studiów za granicą Popularne kierunki zagranicznych studiów za granicą Źródło zewnętrzne

– Myślałem nad cyberbezpieczeństwem, a jeśli by się udało – nad nanotechnologią lub sztuczną inteligencją – dodaje Bartosz, uczeń technikum z Bydgoszczy.

– To pokolenie nie ma kompleksów. Wiedzą, że kompetencje zdobyte na międzynarodowych uczelniach otwierają drzwi do globalnych karier – często również w Polsce – komentuje Adam Dziedzic.

Język obcy to nie bariera

Jeszcze kilka lat temu obawiano się, że język będzie przeszkodą. Dziś jest odwrotnie – to narzędzie, które otwiera świat. Aż 80% uczniów deklaruje, że czuje się dobrze lub bardzo dobrze przygotowana językowo.

przygotowanie językowe do studiów za granicą Przygotowanie językowe do studiów za granicą Źródło zewnętrzne

Skąd czerpią informacje o zagranicznych studiach?

Większość informacji o zagranicznych uczelniach młodzi zdobywają samodzielnie (77%) – najczęściej w internecie i mediach społecznościowych. Tylko co trzeci może liczyć na realne wsparcie doradcy w szkole. – Młodzi są świetnie przygotowani językowo i technologicznie, ale często pozostawieni sami sobie. W szkołach brakuje systemowego wsparcia, które pomogłoby im świadomie planować edukację. To luka, którą musimy zacząć wypełniać – zaznacza ekspert edukacyjny.

czy ktoś pomaga w planowaniu zagranicznych studiów Czy ktoś pomaga w planowaniu zagranicznych studiów? Źródło zewnętrzne

Co powstrzymuje przed studiami za granicą?

Dla niemal połowy badanych (48,3%) główną barierą są koszty utrzymania i czesnego. Jednak – jak podkreślają eksperci – to często bariera wyobraźni, nie rzeczywistości. – Najczęściej słyszymy: chciałbym, ale to pewnie za drogie. Tymczasem wiele europejskich uczelni oferuje bezpłatne studia, a inne mają rozbudowane programy stypendialne i granty dla zagranicznych studentów. Problemem nie są koszty, ale brak wiedzy, że takie możliwości istnieją – mówi Adam Dziedzic z EduCat. Uczniowie najczęściej oczekują pomocy w wyborze uczelni (67,5%), w pisaniu aplikacji (54,9%) oraz w znalezieniu stypendiów (52,4%).

co powstrzymuje uczniów Co powstrzymuje uczniów przed studiami za granicą? Źródło zewnętrzne

Podsumowanie

Raport „Kierunek: świat” pokazuje, że młodzi Polacy nie boją się świata – chcą być jego częścią. Studia za granicą przestają być marzeniem, a stają się planem działania. Ich motywacją są ambicje, nie bunt. Największym wyzwaniem pozostają finanse, brak wiedzy i wsparcia, nie formalności. Język już nie ogranicza, a system szkolny coraz częściej nie nadąża. To pokolenie, które potrzebuje przewodników, nie inspiracji.

Pełny raport „Jak młodzi Polacy planują edukację zagraniczną. Kierunek: Świat” dostępny jest do pobrania na stronie: https://educat.study/pl/raport-edukacyjny/

Źródło: EduCat