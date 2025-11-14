„Kierunek Muzeum”: szkoły mogą otrzymać do 10 tys. zł na wycieczki edukacyjne. Wnioski tylko do 19 listopada

Fundacja PGNiG uruchomiła program „Kierunek Muzeum”. Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą uzyskać do 10 tys. zł dofinansowania na organizację wycieczek edukacyjnych do jednego z trzech muzeów związanych z historią przemysłu energetycznego. Wnioski można składać wyłącznie do 19 listopada.

Do 10 tys. zł na szkolne wycieczki edukacyjne

Do 19 listopada br. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą składać wnioski do nowego programu grantowego Fundacji PGNiG „Kierunek Muzeum”. Zakwalifikowane placówki otrzymają do 10 tys. złotych dofinansowania do wycieczki szkolnej.

Jak informuje Fundacja PGNiG, celem programu jest wspieranie organizacji szkolnych wycieczek edukacyjnych rozwijających zainteresowania nauką, techniką i historią przemysłu energetycznego, dlatego obowiązkowym punktem zgłaszanych do dofinansowania wycieczek jest zwiedzanie jednego z trzech muzeów:

Muzeum Gazowni Warszawskiej w Warszawie,

w Warszawie, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce,

im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Muzeum Gazownictwa w Paczkowie.

Kto może złożyć wniosek o grant na wycieczkę szkolną?

W programie mogą wziąć udział publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, przy czym każda szkoła może złożyć jeden wniosek. Środki z grantu można przeznaczyć m.in. na transport, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu, ubezpieczenie czy opiekę przewodników. W wycieczce powinno brać udział minimum 25 osób. Fundacja sfinansuje 60 wycieczek edukacyjnych – po 30 dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, i po 20 do każdego z muzeów.

Wniosek o dofinansowanie składa nauczyciel lub dyrektor szkoły, a umowa grantowa zawierana jest ze szkołą lub jej organem prowadzącym.

Warunki udziału i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski składa się w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres kontakt@kierunekmuzeum.pl formularza zgłoszeniowego uzupełnionego i podpisanego przez dyrektora szkoły.

Akceptowany jest zarówno dokument z podpisem elektronicznym jak i skan ręcznie podpisanego dokumentu, przy czym jednocześnie niezbędnym jest przesłanie formularza również w wersji edytowalnej w formacie zgodnym z „.doc” lub „.docx”.