80 nowych klas mundurowych w 2026 roku - ustalono limit

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ustalił, że w roku szkolnym 2026 możliwe będzie utworzenie maksymalnie 80 oddziałów o profilu mundurowym. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 września 2025 roku i wejdzie w życie po upływie 14 dni.

Jak poinformował Serwis Samorządowy PAP na swojej stronie internetowej W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym w roku 2026. Dokument wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

REKLAMA

Autopromocja

Ważne Zgodnie z rozporządzeniem, limit zezwoleń na utworzenie klas o profilu mundurowym w 2026 roku wyniesie 80.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji corocznie, w drodze rozporządzenia, określa limit zezwoleń wydawanych w danym roku na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym, uwzględniając potrzeby kadrowe i możliwości szkoleniowe Policji i Straży Granicznej oraz środki przeznaczone na ten cel w budżecie państwa.

Kto finansuje klasy mundurowe

Oddziały o profilu mundurowym finansowane są przede wszystkim ze środków organu prowadzącego przeznaczonych na realizację zadań oświatowych. Jednak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może udzielić organowi prowadzącemu szkołę, w której utworzono oddział o profilu mundurowym, dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych.

Kto udziela zezwolenia

Zezwolenia na utworzenie oddziału o profilu mundurowym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udziela w drodze decyzji administracyjnej po zasięgnięciu opinii właściwego kuratora oświaty, Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

mo/