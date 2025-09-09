REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » 80 nowych klas mundurowych w 2026 roku - ustalono limit

80 nowych klas mundurowych w 2026 roku - ustalono limit

09 września 2025, 01:00
Marta Pawłowska
oprac. Marta Pawłowska
żołnierze mundur naszywka flaga
80 nowych klas mundurowych w 2026 roku
Shutterstock

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ustalił, że w roku szkolnym 2026 możliwe będzie utworzenie maksymalnie 80 oddziałów o profilu mundurowym. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 września 2025 roku i wejdzie w życie po upływie 14 dni.

Jak poinformował Serwis Samorządowy PAP na swojej stronie internetowej W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym w roku 2026. Dokument wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ważne

Zgodnie z rozporządzeniem, limit zezwoleń na utworzenie klas o profilu mundurowym w 2026 roku wyniesie 80.

Zobacz również:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji corocznie, w drodze rozporządzenia, określa limit zezwoleń wydawanych w danym roku na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym, uwzględniając potrzeby kadrowe i możliwości szkoleniowe Policji i Straży Granicznej oraz środki przeznaczone na ten cel w budżecie państwa.

Kto finansuje klasy mundurowe

Oddziały o profilu mundurowym finansowane są przede wszystkim ze środków organu prowadzącego przeznaczonych na realizację zadań oświatowych. Jednak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może udzielić organowi prowadzącemu szkołę, w której utworzono oddział o profilu mundurowym, dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych.

Kto udziela zezwolenia

Zezwolenia na utworzenie oddziału o profilu mundurowym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udziela w drodze decyzji administracyjnej po zasięgnięciu opinii właściwego kuratora oświaty, Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej.

mo/

Deprawacja, gender, zmiana płci? Co naprawdę zawiera program Edukacji zdrowotnej 2025
Deprawacja, gender, zmiana płci? Co naprawdę zawiera program Edukacji zdrowotnej 2025
Pierwsze zebrania - rodzice wybierają trójki klasowe i rady rodziców
Pierwsze zebrania - rodzice wybierają trójki klasowe i rady rodziców
Plan lekcji do druku za darmo dla dziewczynek i chłopców. Godziny lekcyjne
Plan lekcji do druku za darmo dla dziewczynek i chłopców. Godziny lekcyjne
Źródło: PAP


Edukacja
09 wrz 2025

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ustalił, że w roku szkolnym 2026 możliwe będzie utworzenie maksymalnie 80 oddziałów o profilu mundurowym. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 września 2025 roku i wejdzie w życie po upływie 14 dni.
