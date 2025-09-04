Plan lekcji do druku za darmo dla dziewczynek i chłopców. Godziny lekcyjne
Pobierz za darmo plan lekcji do druku. Dostępne są wzory dla dziewczynek i dla chłopców. Udostępniamy plany lekcji w formacie tygodniowym. Pobierz, wydrukuj i zaplanuj lekcje w roku szkolnym 2025/2026. Dopisz godziny lekcyjne.
- Plan lekcji do druku dla dziewczynki
- Plan lekcji do druku dla chłopca
- Plan lekcji 2025/2026
- Godziny lekcyjne w szkole i dzwonki
Plan lekcji do druku dla dziewczynki
Oto trzy rodzaje planu lekcji o wzorach typowych dla dziewczynek.
Pobierz plan lekcji do druku nr 1:
Pobierz plan lekcji do druku nr 2:
Pobierz plan lekcji do druku nr 3:
Plan lekcji do druku dla chłopca
Oto dwa wzory planu lekcji dla chłopców.
Pobierz plan lekcji do druku nr 4:
Pobierz plan lekcji do druku nr 5:
Plan lekcji 2025/2026
W planie lekcji warto zapisać godziny poszczególnych zajęć z lewej strony. Dodatkowo można wpisać obok długość przerw pomiędzy lekcjami. Można zapisać każde zajęcia innym kolorem, np. matematyka na zielono każdego dnia, język polski na niebiesko. Wówczas łatwo znaleźć konkretny przedmiot pośród licznych zajęć całego tygodnia. Na końcu każdego dnia szkolnego dobrze jest dopisać zajęcia dodatkowe, na które uczęszcza uczeń. W ten sposób w jednym miejscu mamy zaplanowane wszystkie zajęcia w tygodniu. Zdecydowanie upraszcza to organizację codzienności zarówno dzieciom jak i rodzicom.
Godziny lekcyjne w szkole i dzwonki
Zwykle lekcje przewidziane są w godzinach:
- 8:00-8:45
- 8:50-9:35
- 9:45-10:30
- 10:40-11:25
- 11:45-12:30
- 12:50-13:35
- 13:55-14:40
- 14:50-15:35
