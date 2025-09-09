Nowe podstawy programowe dla przedszkoli i szkół podstawowych – ruszają konsultacje społeczne

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE PIB) uruchamia otwarte wysłuchanie publiczne dotyczące projektów nowych podstaw programowych dla przedszkoli i szkół podstawowych. Rejestracja trwa do 12 września 2025 roku, a spotkania online zaplanowano na 18 i 19 września — to wyjątkowa okazja do wyrażenia opinii na temat edukacji przyszłych pokoleń.

Wysłuchania publiczne to otwarta forma konsultacji, podczas których każdy zainteresowany będzie mógł zabrać głos w sprawie nowych podstaw programowych.

Terminy spotkań

Spotkanie zostanie podzielone na dwie części. Pierwsza, która odbędzie się 18 i 19 września będzie koncentrować się na zebraniu opinii na temat propozycji zmian w podstawach programowych m.in. z: edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji obywatelskiej, edukacji wczesnoszkolnej, etyki, historii, informatyki, języka polskiego i obcych, matematyki, muzyki, plastyki, zajęć praktyczno-technicznych, a także w edukacji przedszkolnej i w podstawach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Część druga będzie skupiać się na przyrodzie, biologii, chemii, fizyce i geografii, a o jej terminie poinformują organizatorzy.

Spotkania online odbędą się 18 września w godzinach 13:00-18:00 oraz 19 września 9:00-18:00.

Gdzie transmisja spotkania

Wysłuchanie będzie miało charakter jawny – całe spotkanie będzie nagrywane i transmitowane na kanałach IBE PIB. Głos będą mogli zabrać tylko zapisani uczestnicy, z możliwością anonimowości. Każde wystąpienie może trwać maksymalnie 3 minuty.

Szczegóły wydarzenia są dostępne na stornie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych Państwowego Instytutu Badawczego.

Źródło: SSPAP