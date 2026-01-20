Młodzież z Poznania ma szansę na 3 tys. zł na projekt - nie przegap terminu

Rozpoczęła się IX edycja konkursu Fundusz Samorządów Uczniowskich, który pozwala poznańskiej młodzieży uzyskać pieniądze na realizację własnych pomysłów. Wnioski przyjmowane będą do 13 lutego.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Miasto Poznań. Jego celem jest wsparcie działań młodych osób zaangażowanych w rozwój swojej szkoły i w życie miasta.

Jak wskazał poznański magistrat, samorządy uczniowskie, pod okiem opiekunów i przy wsparciu merytorycznym Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP, uczą się pozyskiwać dofinansowanie na szkolne projekty. Przed każdą edycją konkursu organizowane są warsztaty dotyczące ich tworzenia oraz współpracy w zespole.

„Dzięki środkom Miasta w dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu udało się zrealizować już 260 projektów, związanych np. z zainteresowaniami naukowymi, kształtowaniem postaw obywatelskich, wydarzeniami edukacyjno-kulturalnymi lub integracją” – zaznaczył magistrat.

Wysokość dofinansowania i zasady konkursu

Uczniowie będą mogli otrzymać do 3 tys. zł. W przypadku zespołów szkół istnieje możliwość zgłoszenia jednego projektu przez każdy typ szkoły ponadpodstawowej, działającej w trybie dziennym, wchodzącej w skład zespołu. Łącznie na realizację konkursu Miasto Poznań przeznaczy 120 tys. zł.

Cytowana w komunikacie dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP Iwona Matuszczak-Szulc zaznaczyła, że w każdej edycji młodzież zgłasza bardzo ciekawe pomysły i ma dużo satysfakcji z ich realizacji.

„Zachęcamy do udziału w konkursie szczególnie te szkoły, które jeszcze z Funduszu nie korzystały. Warto zawnioskować o dofinansowanie, ponieważ realizowane projekty angażują całą społeczność uczniowską i uczą młodzież działać zespołowo. To doskonałe przygotowanie do pracy projektowej w przyszłości” – podkreśliła.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski w konkursie przyjmowane będą do 13 lutego, wyłącznie w postaci elektronicznej (format Word), za pośrednictwem e-Doręczeń, na adres skrytki Urzędu Miasta Poznania na AE:PL-46081-20925-AEABE-27. Więcej informacji na temat konkursu udziela Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP: akademickipoznan@um.poznan.pl.