Odmowa przyjęcia ucznia do szkoły. Bo mieszka poza obwodem [Interwencja RPO]

Odmowa przyjęcia ucznia do szkoły. Bo mieszka poza obwodem [Interwencja RPO]

21 stycznia 2026, 20:00
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Według przedstawicieli Biura RPO taka przyczyna odmowy przyjęcia do szkoły narusza prawo.

W ocenie dyrektorki zespołu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego w biurze RPO, doszło do naruszenia prawa ucznia do nauki przez dyrektora, który odmówił mu prawa do uczęszczania na zajęcia szkolne. Powodem miało być zamieszkanie ucznia poza obwodem szkoły.

Odmowa przyjęcia ucznia do szkoły. Bo mieszka poza obwodem [Interwencja RPO]

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zdecydowało się wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie ucznia który został w czerwcu 2025 r. przyjęty do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej. Dyrektor placówki przekazał jednak matce chłopca pismo, w którym poinformował, że nie przyjmuje chłopca.

Zobacz również:

Dyrektor uzasadniał swoją decyzję wcześniej otrzymanym pismem od burmistrza, który argumentował, że dziecko zamieszkuje poza obwodem szkoły.

WSA wstrzymuje dyrekcję szkoły

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej czynności dyrektora o nieprzyjęciu dziecka. Rodzice ucznia zaprowadzili go do szkoły i okazali dyrektorowi postanowienie WSA. Dyrektor odmówił jego wykonania i nie dopuścił ucznia do zajęć. Oznaczało to dalsze naruszanie prawa dziecka do nauki oraz uniemożliwienie realizacji obowiązku szkolnego.

Anna Białek z biura RPO wskazuje jednak, że zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystanie z możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu nie zwalnia strony z obowiązku wykonania tego postanowienia. Oznacza to, że organ którego dotyczy postanowienie, nie jest uprawniony do jego samodzielnej oceny, w szczególności pod względem zasadności jego wykonania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Odmowa wykonania postanowienia z uwagi na subiektywne przekonanie co do jego słuszności pozostaje w sprzeczności z powszechnie obowiązującym prawem” – zaznaczyła Białek

W powyższym przypadku dyrektor szkoły dopuścił się naruszenie prawa do nauki przysługujące dziecku.

Źródło: PAP
Edukacja
Odmowa przyjęcia ucznia do szkoły. Bo mieszka poza obwodem [Interwencja RPO]
21 sty 2026
21 sty 2026

Według przedstawicieli Biura RPO taka przyczyna odmowy przyjęcia do szkoły narusza prawo.
