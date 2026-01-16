REKLAMA

Ferie zimowe 2026: Zorganizowane formy wypoczynku - obowiązki organizatora

Ferie zimowe 2026: Zorganizowane formy wypoczynku - obowiązki organizatora

16 stycznia 2026, 13:21
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Ferie zimowe 2026: Zorganizowane formy wypoczynku - obowiązki organizatora
Shutterstock

19 stycznia rozpoczną się ferie zimowe i często dzieci będą korzystały ze zorganizowanych form wypoczynku. Zasady organizacji wypoczynku są regulowane przepisami rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.).

Zamiar zorganizowania ferii zimowych należy zgłosić kuratorowi oświaty nie później niż na 21 dni przed planowanym terminem wyjazdu. Z kolei w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Zgłoszenie wypoczynku organizowanego w kraju

Do zgłoszenia organizowanego w kraju wypoczynku musi zostać dołączona kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej (w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim). Jeśli natomiast pobyt dzieci będzie odbywał się w szkole lub placówce, konieczne jest dołączenie szkicu poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów i kopii opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Jeśli wypoczynek ma charakter wędrowny, organizator musi przedłożyć mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu.

Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą organizator wypoczynku dołącza w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie oraz bez stałej infrastruktury komunalnej:

  • szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów oraz
  • oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku.

Pozostałe obowiązki organizatora wypoczynku

Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku przekazując kartę wypoczynku nie później niż na 3 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Przepisy regulują także, że liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20 osób. W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób.

Do zgłoszenia musi być również dołączona karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku.

Ponadto, organizator wypoczynku ma obowiązek zapewnić:

  • obiekt spełniający wymogi bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
  • dostęp do opieki medycznej,
  • odpowiednie wyżywienie, uwzględniające potrzeby zdrowotne dzieci,
  • wykwalifikowaną kadrę – kierownika, wychowawców oraz osoby prowadzące zajęcia,
  • program dostosowany do wieku uczestników, łączący wypoczynek z elementami edukacyjnymi i rekreacyjnymi.

Terminy zimowych ferii szkolnych

W bieżącym roku ferie zimowe będą odbywały się w trzech turach:

  • 19 stycznia – 1 lutego 2026 roku: województwo mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,
  • 2 lutego – 15 lutego 2026 roku: województwo dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie,
  • 16 lutego – 1 marca 2026 roku: województwo podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.
