Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają uporządkować zagadnienia dotyczące praw i obowiązków uczniów. MEN chce wysłuchać opinii na temat projektu ustawy.

Trwają prace nad przepisami dotyczącymi praw i obowiązków ucznia

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce wysłuchać opinii nauczycieli i uczniów na temat projektu przepisów o prawach i obowiązkach ucznia. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. MEN poinformowało, że projekt niedługo trafi pod obrady Rady Ministrów i zostanie wniesiony do Sejmu.

Resort edukacji zaznaczył, że „zgodnie z zapowiedziami minister edukacji Barbary Nowackiej, w trakcie kolejnych etapów prac MEN chce wysłuchać opinii chętnych nauczycieli i uczniów na temat projektu ustawy”. Uwagi można zgłaszać do 28 lutego.

Ankieta dla nauczycieli i uczniów – 21 pytań na temat projektu

Dla nauczycieli i uczniów przygotowano ankietę na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, do której dostęp mają wszyscy nauczyciele i uczniowie. Można ją wypełnić tylko będąc zalogowanym na konto.

Ankieta dotyczy wprowadzanych w projekcie zmian. Zawiera 21 pytań na temat projektu z różnymi wariantami odpowiedzi. Resort przekonuje, że jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż kilkanaście minut. Na odpowiedzi MEN czeka do końca lutego 2026 r.

Nowelizacja ma uporządkować zagadnienia dotyczące praw i obowiązków uczniów

Resort edukacji przypomniał, że projekt ustawy o prawach i obowiązkach ucznia porządkuje zagadnienia, które dotąd pozostawały rozproszone w różnych aktach prawnych: „Szczególnie zależało nam na tym, aby uporządkować chaos informacyjny i ułatwić każdemu z członków społeczności szkolnej dostęp do katalogów praw i obowiązków uczniowskich. Poza tym tworzymy strukturę rzeczników praw uczniowskich, normujemy kwestie konsekwencji niewłaściwych zachowań uczniów, jak również wzmacniamy wpływ rodziców i uczniów na działalność szkół i placówek oświatowych poprzez wprowadzenie obowiązkowego powoływania rad szkół i placówek od 1 września 2028 r.” - wyjaśniło MEN.

W projekcie zaproponowano m.in. przepisy gwarantujące uczniom ustawowe prawo do kształtowania własnego wyglądu - jednak ich strój ma być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Ponadto obowiązkiem ma być przestrzeganie zasad określonych w statucie szkoły co do stroju i wyglądu, np. podczas zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć edukacyjnych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych.