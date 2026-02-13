Ostatnia tura ferii zimowych 2026. Sprawdź, które województwa mają przerwę

W poniedziałek formalnie rozpoczynają się ferie zimowe w ostatnich pięciu województwach: podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Uczniowie z tych terenów dwutygodniową przerwę w nauce będą mieli do 1 marca.

Z kolei uczniowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego w poniedziałek wracają po feriach do szkół. Odpoczywali od 2 lutego.

Ostatnia tura ferii zimowych 2026

Jako pierwsi w tym roku dwutygodniową przerwę w nauce - od 19 stycznia do 1 lutego - mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. W tym roku po raz pierwszy ferie są w trzech terminach, a nie w czterech, jak w latach poprzednich.

Następna przerwa w nauce w szkołach – na Wielkanoc – przypada od 2 do 7 kwietnia.