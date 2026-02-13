REKLAMA

Ostatnia tura ferii zimowych 2026. Sprawdź, które województwa mają przerwę

Ostatnia tura ferii zimowych 2026. Sprawdź, które województwa mają przerwę

13 lutego 2026, 09:09
Ostatnia tura ferii zimowych 2026. Sprawdź, które województwa mają przerwę
Ostatnia tura ferii zimowych 2026. Sprawdź, które województwa mają przerwę
f.t.Photographer
Shutterstock

W poniedziałek formalnie rozpoczynają się ferie zimowe w ostatnich pięciu województwach: podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Uczniowie z tych terenów dwutygodniową przerwę w nauce będą mieli do 1 marca.

Z kolei uczniowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego w poniedziałek wracają po feriach do szkół. Odpoczywali od 2 lutego.

Ostatnia tura ferii zimowych 2026

Jako pierwsi w tym roku dwutygodniową przerwę w nauce - od 19 stycznia do 1 lutego - mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. W tym roku po raz pierwszy ferie są w trzech terminach, a nie w czterech, jak w latach poprzednich.

Następna przerwa w nauce w szkołach – na Wielkanoc – przypada od 2 do 7 kwietnia.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
10 lut 2026

Rząd pracuje nad przepisami dotyczącymi wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Projekt rozporządzenia zakłada nowe, wyższe o 20% maksymalne kwoty dotacji celowej.
Stres egzaminacyjny: Kiedy staje się problemem? Ekspert wyjaśnia
10 lut 2026

Stres podczas sesji egzaminacyjnej jest naturalną reakcją organizmu na kumulację wymagań. Problem zaczyna się wtedy, gdy utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna wpływać na samopoczucie, koncentrację oraz relację z otoczeniem – oceniła dr Katarzyna Karłowicz-Bodalska.
