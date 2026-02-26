Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat? Polacy nie mają wątpliwości
REKLAMA
REKLAMA
77 proc. ankietowanych w sondażu IBRIS dla Radia ZET opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia.11,4 proc. badanych jest temu przeciwna, a 11,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.
W sondażu, którego wyniki opublikowano w czwartek, badanym zadano pytanie: „Czy należy w Polsce wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia?”.
REKLAMA
REKLAMA
Ogólne nastawienie Polaków do zakazu
„Zdecydowanie tak” odpowiedziało 45,7 proc. uczestników badania. Odpowiedź „raczej tak” wskazało 31,3 proc. ankietowanych; „raczej nie” – 5,4 proc., „zdecydowanie nie” – 6 proc. Odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć” wybrało 11,6 proc. badanych.
Różnice w opiniach według płci
Badanie pokazało, że więcej kobiet niż mężczyzn jest za zakazem dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci do 15. roku życia.
„83 proc. pań i 70 proc. panów uważa, że to rozwiązanie, które warto poprzeć. 9 proc. kobiet i 15 proc. mężczyzn jest przeciwnego zdania i dokładnie taki sam odsetek w obu grupach wskazuje odpowiedź: „nie wiem / trudno powiedzieć” – wynika z sondażu.
REKLAMA
Co sądzą wyborcy różnych partii?
Badanie pokazało ponadto, że we wszystkich grupach wyborców poszczególnych ugrupowań opinie na temat dostępu najmłodszych do mediów społecznościowych rozkładają się podobnie.
Jak wskazano w omówieniu wyników, najmniej restrykcyjne co do zakazu są osoby, które w ostatnich wyborach do Sejmu głosowały na Prawo i Sprawiedliwość (67 proc. na „tak”, 15 proc. na „nie”), a kolejni pod tym względem są wyborcy Nowej Lewicy (70 proc. na „tak”, 9 proc. na „nie”) i Konfederacji (75 proc. na „tak”, 20 proc. na „nie”).
Ogólnopolski sondaż zrealizował dla Radia ZET Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), 13 i 14 na reprezentatywnej próbie 1068 osób.
REKLAMA
REKLAMA