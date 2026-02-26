REKLAMA

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat? Polacy nie mają wątpliwości

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat? Polacy nie mają wątpliwości

26 lutego 2026, 14:01
Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat? Polacy nie mają wątpliwości
Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat? Polacy nie mają wątpliwości
77 proc. ankietowanych w sondażu IBRIS dla Radia ZET opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia.11,4 proc. badanych jest temu przeciwna, a 11,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

W sondażu, którego wyniki opublikowano w czwartek, badanym zadano pytanie: „Czy należy w Polsce wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia?”.

Ogólne nastawienie Polaków do zakazu

„Zdecydowanie tak” odpowiedziało 45,7 proc. uczestników badania. Odpowiedź „raczej tak” wskazało 31,3 proc. ankietowanych; „raczej nie” – 5,4 proc., „zdecydowanie nie” – 6 proc. Odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć” wybrało 11,6 proc. badanych.

Różnice w opiniach według płci

Badanie pokazało, że więcej kobiet niż mężczyzn jest za zakazem dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci do 15. roku życia.

83 proc. pań i 70 proc. panów uważa, że to rozwiązanie, które warto poprzeć. 9 proc. kobiet i 15 proc. mężczyzn jest przeciwnego zdania i dokładnie taki sam odsetek w obu grupach wskazuje odpowiedź: „nie wiem / trudno powiedzieć” – wynika z sondażu.

Co sądzą wyborcy różnych partii?

Badanie pokazało ponadto, że we wszystkich grupach wyborców poszczególnych ugrupowań opinie na temat dostępu najmłodszych do mediów społecznościowych rozkładają się podobnie.

Jak wskazano w omówieniu wyników, najmniej restrykcyjne co do zakazu są osoby, które w ostatnich wyborach do Sejmu głosowały na Prawo i Sprawiedliwość (67 proc. na „tak”, 15 proc. na „nie”), a kolejni pod tym względem są wyborcy Nowej Lewicy (70 proc. na „tak”, 9 proc. na „nie”) i Konfederacji (75 proc. na „tak”, 20 proc. na „nie”).

Ogólnopolski sondaż zrealizował dla Radia ZET Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), 13 i 14 na reprezentatywnej próbie 1068 osób.

oprac. Anna Rymkiewicz
Ograniczenia wiekowe dla dzieci w social media nie pomogą. Minister wskazuje, gdzie leży problem
Ograniczenia wiekowe dla dzieci w social media nie pomogą. Minister wskazuje, gdzie leży problem
Social media dostępne dla dzieci mimo ograniczeń. Czy dalsze zakazy okażą się skuteczne?
Social media dostępne dla dzieci mimo ograniczeń. Czy dalsze zakazy okażą się skuteczne?
Zbyt młode na media społecznościowe? Ekspert: 15. rok życia to minimum
Zbyt młode na media społecznościowe? Ekspert: 15. rok życia to minimum
Źródło: PAP
Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat? Polacy nie mają wątpliwości
26 lut 2026

77 proc. ankietowanych w sondażu IBRIS dla Radia ZET opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia.11,4 proc. badanych jest temu przeciwna, a 11,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.
Częściowe zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026
25 lut 2026

Poza przyczynami zdrowotnymi i posiadaniem przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego istnieje możliwość zwolnienia ze zdawania jednego z przedmiotów objętego egzaminem ósmoklasisty z uwagi na wybitne osiągnięcia ucznia. Dotyczy ono dwóch grup dzieci.
Dzieci w Internecie: Świadoma edukacja zamiast zakazów
25 lut 2026

Z raportu “Internet Dzieci” wynika, że przynajmniej z jednego spośród najpopularniejszych portali społecznościowych aktywnie korzysta w Polsce co czwarte dziecko w wieku 7-12 lat. Kolejne kraje decydują się na zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia. Eksperci mają jednak obawy, czy stawianie kolejnych zakazów rozwiąże te problemy.
Którzy uczniowie nie przystępują do egzaminu ósmoklasisty
25 lut 2026

Egzamin ósmoklasisty ma wpływ na wybór wymarzonej szkoły średniej. Składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego - najczęściej jest to język angielski. Ma jeden poziom trudności oraz nie ma progu zdawalności – odmiennie niż w przypadku egzaminów maturalnych.

AI zmienia szkolnictwo branżowe. Te zawody będą najbardziej pożądane w 2026 r.
25 lut 2026

W najnowszej prognozie zapotrzebowania na zawody szkolnictwa branżowego widać wpływ sztucznej inteligencji (AI). Poszukiwane będą m.in. umiejętności związane ze sterowaniem urządzeniami – powiedział PAP ekspert w zakresie Krajowych Ram Kwalifikacji Robert Pater.
Dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich w roku szkolnym 2026/2027
24 lut 2026

Nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce, z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za wolontariat w maksymalnej wysokości (trzy) dają możliwość dostania się do wybranej szkoły. Istotny element brany pod uwagę to szczególne osiągnięcia ucznia dające maksymalnie 18 punktów podczas rekrutacji. Punkty są przyznawane za uzyskanie wysokich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.
Wolontariat pomoże dostać się do wymarzonej szkoły
23 lut 2026

Jak najlepsze oceny na świadectwie kończącym klasę ósmą mogą stanowić – w parze z wysokimi wynikami z egzaminu ósmoklasisty – przepustkę do wybranej szkoły średniej. O sukcesie może przesądzić nawet 0,01 punktu na 200 łącznie możliwych do zdobycia.
Zawód przyszłości na świecie - projektowanie graficzne
23 lut 2026

Projektowanie graficzne a przyszłość zawodu w świecie wielokulturowym, cyfrowym i wspieranym przez AI. Komunikacja wizualna staje się dziś uniwersalnym językiem, dlatego projektowanie graficzne traktowane jest jako odpowiedzialna praktyka międzykulturowa, łącząca rzemiosło, technologię i etykę.

Ocena z 4 klasy wpływa na świadectwo w 8 klasie
23 lut 2026

Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej umieszczane są oceny ze wszystkich przedmiotów nauczanych na II etapie edukacji tj. w klasach od IV do VIII według skali ocen-celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. Należy pamiętać, że nauka niektórych przedmiotów kończy się wcześniej.
Wynagrodzenie nauczyciela 2026. Rozporządzenie o podwyżkach [TABELA]
22 lut 2026

Wynagrodzenie nauczyciela w 2026 roku wzrośnie tylko o 3%? Jakie wynagrodzenia dla nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego przewiduje nowe rozporządzenie? ZNP domaga się 15% podwyżek od września 2026 r. Tabela.
