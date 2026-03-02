REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne: Mniej osób, ale wyższe kwoty. ZUS podał dane

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne: Mniej osób, ale wyższe kwoty. ZUS podał dane

02 marca 2026, 08:30


W grudniu 2025 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 9,9 tys. osób – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia te są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Przeciętna wysokość kompensówki w tym miesiącu wyniosła 4270,96 zł.

Ile wynosiła przeciętna wysokość kompensówki?

Miesiąc wcześniej – w listopadzie 2025 r. – świadczenie pobierało 10 tys. osób, ale jego przeciętna wysokość wyniosła 4323,37 zł.

Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie w grudniu 2025 r. była niższa niż rok, dwa i trzy lata wcześniej w tym samym okresie. W grudniu 2024 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 11,8 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 4054,84 zł. W grudniu 2023 r. dane te przedstawiały się odpowiednio: 13,1 tys. osób i 3617,29 zł, w grudniu 2022 r. – 13,7 tys. osób i 3066,62 zł, a w grudniu 2021 r. – 14,1 tys. osób i 2700,44 zł.

Świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. W grudniu 2025 r. pomostówki pobierało 38,9 tys. osób, a przeciętna ich wysokość wynosiła 5457,31 zł.

Warunki przyznawania nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

Zgodnie z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych mogą one być przyznawane nauczycielom z 30 latami stażu pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracującym na co najmniej jedną drugą etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna).

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.



Kto może otrzymać świadczenie?

Od 1 stycznia 2026 r. grupa uprawnionych do kompensówek została rozszerzona o nauczycieli i o nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, a także nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Nauczyciele korzystający z kompensówek nie mogą dalej pracować w szkole, przedszkolu lub w ośrodku (np. w niepełnym wymiarze godzin), nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną, pod sankcją zawieszenia świadczenia. Jeśli zaś nauczyciel podejmie inną pracę niż w zawodzie, to będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia. W 2022 r. w związku z pełnoskalową zbrojną agresją Rosji na Ukrainę i napływem uchodźców, w tym dzieci w wieku szkolnym, wprowadzono odstępstwa od tej zasady. Obowiązywały one do 31 sierpnia 2025 r.

Pieniądze na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pochodzą z odprowadzanych składek, ale z budżetu państwa.

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczenia wysokości tego świadczenia. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla siebie wysokość świadczenia.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP




