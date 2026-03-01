Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – komu przysługuje

Daty w którym ma się odbyć egzamin ósmoklasisty wiadome są z dużym wyprzedzeniem (w roku 2026 to od 11 do 13 maja). Niemniej jednak mogą wystąpić pewne okoliczności powodujące że uczeń nie może przystąpić do tego egzaminu w całości lub w części albo zmuszony jest przerwać jego pisanie.

Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech przedmiotów, które się odbywają przez trzy kolejne dni powszednie – najpierw język polski, potem matematyka a na końcu wybrany język nowożytny.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Uczniowie którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z jednego lub wszystkich przedmiotów

Termin dodatkowy jest dla tych którzy przede wszystkim z przyczyn zdrowotnych albo innego rodzaju szczególnych okoliczności. Wiadome one być mogły były albo nastąpiły tuż przed egzaminem albo poszczególnymi jego dniami - uczeń nie jest w stanie przystąpić do egzaminu tj. nie rozpoczął jego pisania. Jak tylko rodzic uzyska informację o takiej sytuacji powinien poinformować szkołę oraz wykazać zaistnienie tych okoliczności np. poprzez dokumentacją dotyczącą stanu zdrowia. Mogą również mieć miejsca przyczyny natury losowej np. śmierć czy poważna zapaść zdrowotna bliskiej osoby, kiedy nawet tak ważna dla przyszłości dziecka rzeczy jak egzamin ósmoklasisty schodzi na dalszy plan.

Uczniowie którzy przerwali egzamin ósmoklasisty

Drugą grupą dzieci którym przysługuje prawo do zdawania egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym to uczniowie którzy przerwali egzamin z uwagi na problemy zdrowotne. Taką informację odnotowuje się na arkuszu egzaminacyjnym i praca ta nie jest sprawdzana.

Szczególne okoliczności zaistniałe przed terminem dodatkowym

Nie należy wykluczyć, że stan zdrowia ucznia do terminu dodatkowego (w tym roku to 8-10 czerwca) nie poprawi się albo problemy z samopoczuciem powrócą tudzież wystąpią inne wyjątkowe okoliczności. W tej sytuacji dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w oparciu o udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, ma możliwość zwolnienia dziecka z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Złożenie wniosku wymaga porozumienia się z rodzicami.

REKLAMA

Zły stan zdrowia na terminie dodatkowym

Przepisy nie przewidują możliwości przerwania zdawania egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym z uwagi na pogorszenie się samopoczucia. W tej sytuacji uczeń albo kończy pisanie pracy albo mimo dolegliwości próbuje nadal rozwiązywać zadania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo