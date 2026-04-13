Strona główna » Edukacja » Szkoła » Zwiększ szanse dziecka przy rekrutacji do szkoły średniej w 2026 r.-dodatkowe punkty

Zwiększ szanse dziecka przy rekrutacji do szkoły średniej w 2026 r.-dodatkowe punkty

13 kwietnia 2026, 19:11
Urszula Wilk-Winter
szkoła muzyczna muzyka uczeń klasa
Dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich [Rok szkolny 2026/2027]
Nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce, z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za wolontariat w maksymalnej wysokości (trzy) dają możliwość dostania się do wybranej szkoły. Istotny element brany pod uwagę to szczególne osiągnięcia ucznia dające maksymalnie 18 punktów podczas rekrutacji. Punkty są przyznawane za uzyskanie wysokich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.

Wykazy tych aktywności które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej znajduje się na stronach wojewódzkich Kuratoriów Oświaty i składają się dwóch grup. Różnią się one między sobą co do zasady podmiotem organizującym oraz wielkością wyróżnianej grupy uczniów.

Konkursy różnych organizatorów

Pierwsza z nich to zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeśli uczeń zdobył miejsce zwycięskie w klasach IV-VIII (II etap edukacji). Rozumie się przez to jedynie pierwsze trzy miejsca a nie tylko wyróżnienia określone przez organizatora konkursu. Lista liczy ponad 450 pozycji i są to konkursy o zasiągu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zawody są organizowane przez szkoły, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego, muzea. Niektóre z nich mają bardzo niszowy, lokalny charakter.

Konkursy Kuratoriów Oświaty

Druga lista to konkursy przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne organizowane przez wojewódzkie Kuratoria Oświaty. W tego rodzaju zawodach wszyscy uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata i finalisty uzyskują dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły średniej. Tutaj lista jest krótsza ale można wyróżnić trzy grupy konkursów. Pierwszy z nich poszerzają wiedzę w stosunku do postawy programowej co najmniej jednego przedmiotu – języków ( polskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego ), historii, geografii, matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz informatyki LOGIA – tutaj lista jest stała. Druga grupa to konkursy tematyczne np. Wiedzy o Unii Europejskiej czy dotyczące wybranego fragmentu z historii współczesnej – lista ulega częściowej zmianie. Są też uwzględnione konkursy interdyscyplinarne – np. kultury klasycznej czy wiedzy o danym województwie. Wymieniane są konkursy kilka lat wstecz.

Na co należy zwrócić uwagę

Należy pamiętać, że punktowane są jedynie konkursy z których osiągnięcia są wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Może się wydawać, że za nagrodę w danym konkursie uczeń raczej nie powinien otrzymać żadnego punktu z uwagi na jego rodzaj i lokalny charakter niemniej jednak decyzję w tym zakresie podejmuje system przyznający punkty podczas rekrutacji. I tak nieoczekiwanie dla niego dziecko może otrzymać jeden lub dwa punkty o ile zadba o wpisanie wszystkich udokumentowanych osiągnięć na świadectwo. Niestety nie zawsze wyróżnienia w konkursach ogólnopolski i popularny, ale jednocześnie wieloetapowych o dużym stopniu trudności są brane pod uwagę w jakikolwiek sposób przy rekrutacji do szkół średnich mimo satysfakcji z nagrody. W związku z tym należy zawczasu dowiedzieć się czy jakiekolwiek dodatkowe punkty może uzyskać uczeń za swoją dodatkową aktywność.

Podstawa prawna

Art. 148 Ustawy z dnia 14.12.2016 roku Prawo oświatowe (j.t.Dz.U z roku 2025 poz.1043)

Nieudana próba zakazu sprzedaży kawy. Czy pracownicy resortu zdrowia są pod wpływem lobbystów?
Egzamin ósmoklasisty 2026. Termin, procedura, podstawa prawna
Stres egzaminacyjny: Kiedy staje się problemem? Ekspert wyjaśnia
Źródło: INFOR
Klasy dla humanistów w liceach ogólnokształcących. Co warto wiedzieć?
13 kwi 2026

Niektórzy ósmoklasiści mają już sprecyzowane plany życiowe. Pod ich zainteresowania są tworzone w liceach ogólnokształcących klasy o profilach mogących determinować dalszą ścieżkę edukacyjną. Co może zainteresować humanistów ?
Matura 2026: Sprawdzanie egzaminów. Ile zarobią nauczyciele?
09 kwi 2026

Egzamin ósmoklasisty i matura to nie tylko kluczowe momenty w procesie edukacji uczniów, ale również wyzwanie organizacyjne dla placówek oświatowych i dodatkowa praca dla osób pełniących rolę egzaminatorów. Ile można zarobić sprawdzając prace?
Nadgodziny nauczycieli rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Uchwała SN z 26 lutego 2025 r. kontra propozycja MEN
09 kwi 2026

Nauczyciele wciąż toczą bój o pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2025 r. (sygn. akt III PZP 3/24) nadgodziny nauczycieli powinny być rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Za przekroczenie normy czasu pracy w miesiącu należy się dodatkowe wynagrodzenie. Tymczasem propozycja MEN to nowa regulacja w Karcie Nauczyciela. Nie zgadza się na to ZNP.
Matura 2026. Harmonogram egzaminów i czas ich trwania. Kiedy wyniki?
13 kwi 2026

Harmonogram egzaminu maturalnego jest ustalany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W tym roku matura zacznie się wcześniej niż w roku ubiegłym. Kiedy odbędą się egzaminy i jak długo potrwają?

Od września edukacja zdrowotna w szkołach będzie obowiązkowa
10 kwi 2026

Od roku szkolnego 2026/2027 edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Nie dotyczy to części dotyczącego wiedzy seksualnej, na którą będzie można się zapisać. O tym, czy dziecko będzie uczestniczyło w tej części, zdecydują rodzice.
13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Sympozjum „Dezinformacja w historii – historia dezinformacji. Wokół kłamstwa katyńskiego”
08 kwi 2026

13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia w Instytucie Pileckiego odbędzie się sympozjum naukowe „Dezinformacja w historii – historia dezinformacji. Wokół kłamstwa katyńskiego”.
W nowym roku szkolnym zostanie wprowadzona ocena funkcjonalna. Co będzie oceniane?
08 kwi 2026

1 września 2026 r. w szkołach pojawi się ocena funkcjonalna. W odróżnieniu od ocen szkolnych koncentrujących się na wynikach edukacyjnych ucznia, ocena funkcjonalna skupi się na funkcjonowaniu dziecka w środowisku szkolnym i obejmie sfery poznawcze, emocjonalne, społeczne i motoryczne.
Co się zaraz zmieni przy wydawaniu orzeczeń i opinii dla ucznia?
08 kwi 2026

Zakres pomocy, której może udzielić placówka oświatowa wynikający z trudności ucznia powinien być wskazany w dokumentach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W dniu 14 kwietnia 2026 roku ulegają zmianie przepisy z tym związane.

Wkrótce egzamin ósmoklasisty. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać ze sobą?
07 kwi 2026

W roku szkolnym 2025/2026 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 11 – 13 maja. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać na egzamin? Sprawdzamy!
Pierwszy telefon. Jak mądrze przygotować dziecko do korzystania z Internetu i wyznaczyć granice? [WYWIAD]
07 kwi 2026

Kiedy jest czas na pierwszy telefon komórkowy dla dziecka? Jak ekrany wpływają na zachowanie? Jak mądrze przygotować dziecko do korzystania z Internetu, a następnie wyznaczyć granice? Na pytania odpowiada Radosław Maćkiewicz, Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.
