Zwiększ szanse dziecka przy rekrutacji do szkoły średniej w 2026 r.-dodatkowe punkty
Nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce, z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za wolontariat w maksymalnej wysokości (trzy) dają możliwość dostania się do wybranej szkoły. Istotny element brany pod uwagę to szczególne osiągnięcia ucznia dające maksymalnie 18 punktów podczas rekrutacji. Punkty są przyznawane za uzyskanie wysokich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.
Wykazy tych aktywności które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej znajduje się na stronach wojewódzkich Kuratoriów Oświaty i składają się dwóch grup. Różnią się one między sobą co do zasady podmiotem organizującym oraz wielkością wyróżnianej grupy uczniów.
Konkursy różnych organizatorów
Pierwsza z nich to zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeśli uczeń zdobył miejsce zwycięskie w klasach IV-VIII (II etap edukacji). Rozumie się przez to jedynie pierwsze trzy miejsca a nie tylko wyróżnienia określone przez organizatora konkursu. Lista liczy ponad 450 pozycji i są to konkursy o zasiągu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zawody są organizowane przez szkoły, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego, muzea. Niektóre z nich mają bardzo niszowy, lokalny charakter.
Konkursy Kuratoriów Oświaty
Druga lista to konkursy przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne organizowane przez wojewódzkie Kuratoria Oświaty. W tego rodzaju zawodach wszyscy uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata i finalisty uzyskują dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły średniej. Tutaj lista jest krótsza ale można wyróżnić trzy grupy konkursów. Pierwszy z nich poszerzają wiedzę w stosunku do postawy programowej co najmniej jednego przedmiotu – języków ( polskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego ), historii, geografii, matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz informatyki LOGIA – tutaj lista jest stała. Druga grupa to konkursy tematyczne np. Wiedzy o Unii Europejskiej czy dotyczące wybranego fragmentu z historii współczesnej – lista ulega częściowej zmianie. Są też uwzględnione konkursy interdyscyplinarne – np. kultury klasycznej czy wiedzy o danym województwie. Wymieniane są konkursy kilka lat wstecz.
Na co należy zwrócić uwagę
Należy pamiętać, że punktowane są jedynie konkursy z których osiągnięcia są wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Może się wydawać, że za nagrodę w danym konkursie uczeń raczej nie powinien otrzymać żadnego punktu z uwagi na jego rodzaj i lokalny charakter niemniej jednak decyzję w tym zakresie podejmuje system przyznający punkty podczas rekrutacji. I tak nieoczekiwanie dla niego dziecko może otrzymać jeden lub dwa punkty o ile zadba o wpisanie wszystkich udokumentowanych osiągnięć na świadectwo. Niestety nie zawsze wyróżnienia w konkursach ogólnopolski i popularny, ale jednocześnie wieloetapowych o dużym stopniu trudności są brane pod uwagę w jakikolwiek sposób przy rekrutacji do szkół średnich mimo satysfakcji z nagrody. W związku z tym należy zawczasu dowiedzieć się czy jakiekolwiek dodatkowe punkty może uzyskać uczeń za swoją dodatkową aktywność.
Art. 148 Ustawy z dnia 14.12.2016 roku Prawo oświatowe (j.t.Dz.U z roku 2025 poz.1043)
