Zalety klasy integracyjnej w szkole średniej
Klasy integracyjne są tworzone przede wszystkim z myślą o uczniach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacji wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną. Niemniej jednak jak z samej nazwy wynika uczęszczają tam dzieci które takich zaleceń nie posiadają. Mimo to klasa integracyjna może być dla takiego ucznia korzystnym wyborem.
Liczebność klasy
Pierwszą zaletą klasy integracyjnej jest jej liczebność-nie może liczyć więcej niż 20 uczniów, co przy klasach liczących i 32 osoby stanowi znaczne poprawienie komfortu edukacji oraz lepszy kontakt z nauczycielem przedmiotu. Zazwyczaj w szkole średniej jest kilka klas integracyjnych o różnych profilach co też wpływa na mniejszą ilość dzieci w placówce. W klasach integracyjnych często różnicuje się poziom grup językowych poprzez test weryfikacyjny na rozpoczęciu edukacji np. podział na cztery poziomy uczniów z trzech klas integracyjnych co powoduje lepsze dostosowanie poziomu przekazywania wiedzy.
