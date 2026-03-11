REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » To przełom w sprawie wynagradzania nauczycieli za udział w wycieczkach? Są ustalenia grupy roboczej

To przełom w sprawie wynagradzania nauczycieli za udział w wycieczkach? Są ustalenia grupy roboczej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 marca 2026, 11:16
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
To przełom w sprawie wynagradzania nauczycieli za udział w wycieczkach? Są ustalenia grupy roboczej
To przełom w sprawie wynagradzania nauczycieli za udział w wycieczkach? Są ustalenia grupy roboczej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy nauczyciele w końcu doczekają się zmian w zakresie rozliczania czasu pracy i wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych? Podczas spotkania grupy roboczej do spraw wynagradzania przedstawiano wstępne ustalenia dotyczące wynagradzania m.in. za czas wycieczek szkolnych.

Podróże z klasą i problem z wynagradzaniem nauczycieli

Choć temat braku wynagrodzeń za czas wycieczek, na które nauczyciele wyjeżdżają z uczniami był poruszany już od dawna, to istotnie przybrał na sile w 2024 roku wraz z uruchomieniem przez MEN programu Podróże z klasą. Przypomnijmy, że przewidywał on możliwość uzyskania dofinansowania, które mogło obejmować nawet 100% kosztów wycieczki. Propozycja była na tyle atrakcyjna, że w ciągu pierwszych 12 minut od uruchomienia systemu do składania wniosków w ramach programu, wyczerpano przeznaczone na jego realizację środki w kwocie 60 mln zł. To zachęciło resort edukacji do przeznaczenia na ten cel kolejnych środków finansowych, ale równolegle mocniej niż wcześniej wybrzmiały głosy nauczycieli niezadowolonych z zasad wynagradzania ich za udział w tego rodzaju przedsięwzięciach. Już wcześniej wielokrotnie nauczyciele i reprezentujące ich organizacje związkowe apelowali o wprowadzenie nowych, jasnych regulacji, które uwzględnią zasady dotyczące rozliczania ich czasu pracy w tego rodzaju sytuacjach. Działania te były jednak bezowocne. W związku z uruchomieniem programu Podróże z Klasą do Minister Edukacji skierowano interpelację nr 3377, w której jednym z zadanych pytań było Czy jest uregulowana sprawa wynagrodzeń dla nauczycieli za opiekowanie się dziećmi podczas tych wyjazdów? Co innego wyjechać na jednodniową wyprawę, a co innego przyjąć na siebie odpowiedzialność przez 5 dni. Niestety, odpowiedź była rozczarowująca dla zainteresowanych. Wskazano w niej bowiem, że wycieczki szkolne lub inne tego rodzaju aktywności są zajęciami wynikającymi z zadań statutowych szkoły. W konsekwencji, podpisanie przez dyrektora szkoły karty wycieczki jest równorzędne z wydaniem polecenia służbowego, a nauczyciel oddelegowany do uczestniczenia w niej wykonuje pracę w ramach obowiązującego go czasu pracy, zamiast uczestniczyć w lekcjach i realizować godziny ponadwymiarowe.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego

Przypomnijmy, że na podstawie art. 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel ma obowiązek realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w określonym wymiarze;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W lutym 2025 r. sytuacja w omawianym zakresie istotnie się zmieniła. Sąd Najwyższy rozpatrując skargę kasacyjną w sprawie nauczycielki, która pozwała liceum za pracę w godzinach nadliczbowych, skierował do składu 7 sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego pytanie dotyczące wynagradzania pracy nauczycieli wykonywanej w godzinach nadliczbowych. W odpowiedzi pojawiły się przełomowe dla tej tematyki wnioski. Wskazano w niej bowiem, że praca wykonywana przez nauczyciela ponad normy czasu pracy z art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela jest pracą w godzinach nadliczbowych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Po pierwszej radości okazało się jednak, że podjęta uchwała 7 sędziów IPiUS SN z 26 lutego 2025 r. (sygn. akt III PZP 3/24) ma ograniczone znaczenie praktyczne. Nie zmieniło się bowiem ani brzmienie obowiązujących w tym zakresie przepisów, ani opartych na nich regulaminów wynagradzania. Zwiększyły się jedynie szanse na wygraną nauczycieli dochodzących swych praw przed sądem.

Są wstępne ustalenia grupy roboczej

Choć po tych zdarzaniach wydawało się, że sprawa przycichła, to okazuje się niekoniecznie jest aż tak źle. Jak bowiem poinformował Serwis Samorządowy PAP, podczas poniedziałkowego spotkania grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli resort edukacji zaproponował wprowadzenie dodatku, który stanowiłby rekompensatę za dodatkowe godziny wypracowane przez nauczycieli podczas wycieczek szkolnych. Z opublikowanych informacji wynika, że przedstawiono wstępne założenia zmian dotyczących organizacji czasu pracy nauczycieli, a wśród nich jedną z istotnych propozycji MEN było wprowadzenie specjalnych dodatków, które stanowiłyby rekompensatę za dodatkowe godziny wypracowane przez nauczycieli podczas wycieczek szkolnych. Choć nie są jeszcze znane szczegóły tego rozwiązania, to wstępnie zaproponowano, aby wysokość dodatku była uzależniona do czasu trwania wycieczki i niezależna od rozliczenia godzin nadliczbowych. Resort zaproponował także wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania pracy nauczycieli, wprowadzenie okresu rozliczeniowego od 4 do 6 miesięcy a także zbliżenie czasu pracy nauczycieli do zadaniowego trybu pracy.

Podstawa prawna

art. 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 986)

art. 151 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
To przełom w sprawie wynagradzania nauczycieli za udział w wycieczkach? Są ustalenia grupy roboczej
11 mar 2026

Czy nauczyciele w końcu doczekają się zmian w zakresie rozliczania czasu pracy i wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych? Podczas spotkania grupy roboczej do spraw wynagradzania przedstawiano wstępne ustalenia dotyczące wynagradzania m.in. za czas wycieczek szkolnych.
Przedszkola nie będą wolne od ekranów? MEN reaguje na uwagi nauczycieli
11 mar 2026

Kwestia korzystania z ekranów w przedszkolach stała się przedmiotem gorącego sporu – pisze we wtorek „Dziennik Gazeta Prawna”. MEN zmieniło stanowisko i łagodzi zakaz, reagując na uwagi nauczycieli.
Legitymacja służbowa nauczyciela potwierdza zatrudnienie. Czy przyznaje prawa do ulg i zniżek?
11 mar 2026

Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela nie wiążą faktu posiadania przez nauczyciela legitymacji z prawem do określonych ulg. Zarówno mLegitymacja jak i legitymacja służbowa nauczyciela w postaci karty potwierdzają zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
Uczniowie mogą zwolnić się z lekcji, a nauczyciele nie mogą im odmówić
10 mar 2026

Tematyka związana z organizacją w szkołach lekcji religii budzi w ostatnim czasie wiele emocji. Tymczasem zbliża się Wielkanoc, a wraz z nią planowa prac szkół zostanie zakłócona by umożliwić uczniom uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice alarmują, że w tym zakresie niezbędne jest odgórne ustalenie zasad działania.

REKLAMA

Nowy dodatek dla nauczycieli realizujących edukację włączającą? Do MEN wpłynął wniosek w sprawie zmiany przepisów
10 mar 2026

Czy nauczyciele pracujący w modelu edukacji włączającej powinni otrzymywać dodatek za warunki pracy? Na takie pytanie będzie musiał odpowiedzieć resort edukacji, do którego wpłynął wniosek o przeprowadzenie analizy porównawczej warunków pracy tych nauczycieli i nauczycieli szkół specjalnych.
Wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty – prawa ucznia i rodzica
10 mar 2026

Rodzice często nie wiedzą, że przez sześć miesięcy od ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty mają prawo stanąć "oko w oko" z arkuszem, który zadecydował o ocenie ich dziecka. To nie tylko formalność – to realna szansa, by sprawdzić, czy żadna pomyłka nie zaniżyła wyniku dziecka i de facto nie zdecydowała o dalszym wyborze szkoły a nawet przyszłości zawodowej. Jednak procedura jest i trzeba jej dochować. Zatem jak kształtuje się wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty – jakie są prawa ucznia i rodzica?
Jak dostać się do liceum wojskowego? Rekrutacja do liceów w Warszawie i Dęblinie
10 mar 2026

Poza klasami o profilu mundurowym oraz klasami przygotowania wojskowego dla nastolatków którzy chcą wiązać swoją przyszłość z wojskiem istnieje możliwość kontynuowania nauki w liceach wojskowych. Takie szkoły są w Polsce dwie: w Warszawie wojskowe ogólnokształcące liceum informatyczne i w Dęblinie – liceum lotnicze. Są związane z wyższymi szkołami wojskowymi.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Doktoranci będą mogli otrzymać zapomogę w trudnej sytuacji
09 mar 2026

W poniedziałek, 9 marca 2026 r. kancelaria prezydenta poinformowała, że Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Celem nowelizacji jest umożliwienie przyznania zapomogi doktorantowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

REKLAMA

Szkoły średnie: klasy mundurowe i przygotowania wojskowego
08 mar 2026

Sytuacja geopolityczna oraz stabilność zatrudnienia powoduje wzrost zainteresowania klasami przygotowania wojskowego czy o profilu mundurowym. Organizowane są w szkołach w całej Polsce i kierowane są zarówno do chłopców jak i do dziewczynek.
Zalety klasy integracyjnej w szkole średniej
07 mar 2026

Klasy integracyjne są tworzone przede wszystkim z myślą o uczniach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacji wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną. Niemniej jednak jak z samej nazwy wynika uczęszczają tam dzieci które takich zaleceń nie posiadają. Mimo to klasa integracyjna może być dla takiego ucznia korzystnym wyborem.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA