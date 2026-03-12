REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Czy dziecko z chorobą przewlekłą jest pod dobrą opieką w szkole i przedszkolu? Kolejny apel do MEN

Czy dziecko z chorobą przewlekłą jest pod dobrą opieką w szkole i przedszkolu? Kolejny apel do MEN

12 marca 2026, 15:25
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Dziecko z cukrzycą w szkole
Dziecko z cukrzycą w szkole
Shutterstock

Monika Horna Cieślak ponownie skierowała do resortu edukacji pismo w sprawie dzieci z chorobami przewlekłymi. Zdaniem Rzeczniczki Praw Dziecka, od kadry kierowniczej nie można oczekiwać posiadania odpowiedniej wiedzy. RPD proponuje, by Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe materiały dla nauczycieli i dyrektorów placówek.

Choroby przewlekłe wciąż problemem w szkołach

To już drugie wystąpienie rzeczniczki w tej sprawie. Jak wskazano w komunikacie, poprzednie wystąpienie z listopada 2025 r. pozostało bez odpowiedzi.

„Sprawa ta jest dla mnie bardzo istotna, ponieważ liczne wnioski wpływające do Biura Rzecznika Praw Dziecka wskazują na to, że dzieci cierpiące na choroby przewlekłe nadal doświadczają licznych trudności podczas pobytu w szkole lub przedszkolu, wynikających ze specyficznych potrzeb związanych z opieką nad tą grupą małoletnich.” – pisze Horna-Cieślak.

Jak podkreśla, nadal występują sytuacje niedostatecznego zabezpieczenia dziecka wymagającego regularnego podawania leków czy monitorowania stanu zdrowia (np. ciągłego pomiaru poziomu cukru we krwi) podczas pobytu w szkole lub przedszkolu.

A - jak wskazuje RPD - coraz więcej dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym będzie mierzyło się z takimi problemami. W ostatnim czasie zwiększa się bowiem populacja dzieci z chorobami przewlekłymi. Wzrasta również liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na zaburzenia neurorozwojowe.

RPD: ważny dostęp do informacji

„Dzieci spędzają w przedszkolu lub szkole znaczną część swojego dnia. Dzieci przewlekle chore mają prawo wyboru przedszkola i szkoły tak samo jak ich zdrowi rówieśnicy. To nie uczeń lub jego rodzice mają szukać placówki dostosowanej do potrzeb dziecka, ale to obowiązkiem dyrektora przedszkola lub szkoły jest zapewnienie dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych" - podkreśla rzeczniczka.

Jak czytamy w komunikacie RPD, w tym zakresie niewystarczające jest stosowanie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, tym bardziej, że nie obejmuje ona dzieci realizujących wychowanie przedszkolne. Każdy pracownik placówki powinien mieć zatem zapewniony dostęp do informacji na temat charakterystyki co najmniej najpowszechniejszych chorób przewlekłych u dzieci.

Monika Horna-Cieślak zwróciła się o zatem o przygotowanie aktualnych materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla szkół i przedszkoli.

Opieka nad uczniami przewlekle chorymi. Jakie są przepisy?

Przepisy regulujące te kwestie zostały zawarte w ustawie z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z ustawą, opieka nad uczniem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym w szkole jest realizowana przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną.

Pielęgniarka i higienistka współpracują z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnimi uczniami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca ta obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem dostosowanego do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole.

Ważne

Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą.

Dyrektor szkoły powinien zapewnić pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.

Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Taki obowiązek wynika z kolei z rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dziecko z cukrzycą typu 1. Jak zapewnić opiekę nad uczniem przewlekle chorym?
Dziecko z cukrzycą typu 1. Jak zapewnić opiekę nad uczniem przewlekle chorym?
Cukrzyca i orzeczenie o niepełnosprawności. Czy to możliwe?
Cukrzyca i orzeczenie o niepełnosprawności. Czy to możliwe?
Czy MEN zmieni system oceny zachowania uczniów w szkołach?
Czy MEN zmieni system oceny zachowania uczniów w szkołach?
Źródło: INFOR
