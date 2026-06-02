Ostatnie dni wolne od szkoły wypadają w czerwcu - kiedy dokładnie? 4 dni wolnego od szkoły było w maju pomimo krótkiej majówki. Przerwa wielkanocna również już za nami, ale to nie jedyne wiosenne dni wolne. Kiedy jeszcze uczniowie nie pójdą do szkoły?

Dni wolne od szkoły w czerwcu 2026

Czerwiec to ostatni miesiąc szkoły, czas wystawiania ocen i wycieczek klasowych. W tym roku to również czas Bożego Ciała i związanego z tym świętem wolnego od szkoły. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wypada w czwartek 4 czerwca 2026 r. W związku z powyższym dni wolne od szkoły przypadają na 4 i 5 czerwca. Większość szkół ustanawia w piątek 5 czerwca tzw. wolny dzień dyrektorki. Wówczas uczniowie i nauczyciele zyskują 4-dniowy weekend. Coraz częściej określa się go mianem "czerwcówki" czyli długiego weekendu czerwcowego powiązanego z Bożym Ciałem.

Dni wolne w szkole wiosną 2026

Wielkanoc to święto ruchome, które wypada zawsze w niedzielę. W tym roku Wielkanoc odbędzie się 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. To najważniejsze święto dla chrześcijan. Jak ustala się dzień Wielkanocy? Każdego roku święto przypada na pierwszą niedzielę następującą po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Możliwe daty dla Wielkanocy znajdują się więc w przedziale od 22 marca do 25 kwietnia.

W związku z Wielkanocą w szkołach przewidziano tzw. wiosenną przerwę świąteczną. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 wolne od szkoły ustalono na okres 2-7 kwietnia 2026 roku (od czwartku do wtorku). Przerwa świąteczna obejmuje sześć dni:

przerwa wiosenna świąteczna w szkole 2026 Wielkanoc Przerwa wiosenna/świąteczna w szkole 2026 od 2 do 7 kwietnia

Wielki Czwartek Wielki Piątek Wielką Sobotę Wielkanoc Poniedziałek Wielkanocny wtorek

Dni wolne od szkoły w maju 2026 - egzamin ósmoklasisty

Oprócz wiosennej przerwy świątecznej związanej ze świętem Wielkiej Nocy, uczniowie mają wolne również w maju. Szkoły zamknięte są oczywiście w dni ustawowo wolne od pracy czyli 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja). W tym roku 1 maja to piątek, a 3 maja wypada w niedzielę. Święto Flagi czyli 2. maja to sobota. Ponadto, w maju ósmoklasiści piszą 3-dniowy egzamin. W trakcie tych 3 dni pozostali uczniowie mają wolne od szkoły. W tym roku egzamin ósmoklasisty wypada w dniach 11-13 maja (poniedziałek-środa)..

Dni wolne od szkoły w maju:

dni wolne w maju 2026 Dni wolne w maju 2026 r. w szkole

1 maja 2026 r. (piątek)

11-13 maja 2026 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

Łącznie w maju uczniowie będą mieli jeszcze 4 dni wolne od szkoły - w piątek 1 maja i 3 dodatkowe dni w związku z egzaminami ósmoklasistów od 11 do 13 maja.