Strona główna » Edukacja » Szkoła » Dni wolne od szkoły w czerwcu 2026

Dni wolne od szkoły w czerwcu 2026

02 czerwca 2026, 14:28
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Ostatnie dni wolne od szkoły wypadają w czerwcu - kiedy dokładnie? 4 dni wolnego od szkoły było w maju pomimo krótkiej majówki. Przerwa wielkanocna również już za nami, ale to nie jedyne wiosenne dni wolne. Kiedy jeszcze uczniowie nie pójdą do szkoły?

Czerwiec to ostatni miesiąc szkoły, czas wystawiania ocen i wycieczek klasowych. W tym roku to również czas Bożego Ciała i związanego z tym świętem wolnego od szkoły. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wypada w czwartek 4 czerwca 2026 r. W związku z powyższym dni wolne od szkoły przypadają na 4 i 5 czerwca. Większość szkół ustanawia w piątek 5 czerwca tzw. wolny dzień dyrektorki. Wówczas uczniowie i nauczyciele zyskują 4-dniowy weekend. Coraz częściej określa się go mianem "czerwcówki" czyli długiego weekendu czerwcowego powiązanego z Bożym Ciałem.

Wielkanoc to święto ruchome, które wypada zawsze w niedzielę. W tym roku Wielkanoc odbędzie się 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. To najważniejsze święto dla chrześcijan. Jak ustala się dzień Wielkanocy? Każdego roku święto przypada na pierwszą niedzielę następującą po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Możliwe daty dla Wielkanocy znajdują się więc w przedziale od 22 marca do 25 kwietnia.

W związku z Wielkanocą w szkołach przewidziano tzw. wiosenną przerwę świąteczną. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 wolne od szkoły ustalono na okres 2-7 kwietnia 2026 roku (od czwartku do wtorku). Przerwa świąteczna obejmuje sześć dni:

  1. Wielki Czwartek
  2. Wielki Piątek
  3. Wielką Sobotę
  4. Wielkanoc
  5. Poniedziałek Wielkanocny
  6. wtorek

Dni wolne od szkoły w maju 2026 - egzamin ósmoklasisty

Oprócz wiosennej przerwy świątecznej związanej ze świętem Wielkiej Nocy, uczniowie mają wolne również w maju. Szkoły zamknięte są oczywiście w dni ustawowo wolne od pracy czyli 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja). W tym roku 1 maja to piątek, a 3 maja wypada w niedzielę. Święto Flagi czyli 2. maja to sobota. Ponadto, w maju ósmoklasiści piszą 3-dniowy egzamin. W trakcie tych 3 dni pozostali uczniowie mają wolne od szkoły. W tym roku egzamin ósmoklasisty wypada w dniach 11-13 maja (poniedziałek-środa)..

Dni wolne od szkoły w maju:

  • 1 maja 2026 r. (piątek)
  • 11-13 maja 2026 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

Łącznie w maju uczniowie będą mieli jeszcze 4 dni wolne od szkoły - w piątek 1 maja i 3 dodatkowe dni w związku z egzaminami ósmoklasistów od 11 do 13 maja.

Barbara Nowacka: Decyzja o obowiązkowej edukacji zdrowotnej już w marcu
Dlaczego dzieci osiągają gorsze wyniki w badaniach online niż twarzą w twarz? Eksperci mają odpowiedź
Egzamin ósmoklasisty 2026: terminy, czas trwania, procedura, podstawa prawna
Edukacja
Darmowy program dla wszystkich rodziców "Cyfrowe Mosty". Materiały do pobrania: zasady ekranowe w rodzinie, kontrakt z dzieckiem i inne
29 maja 2026

Darmowy i wartościowy program dla wszystkich rodziców "Cyfrowe Mosty". Materiały do pobrania: zasady ekranowe w rodzinie, kontrakt pomiędzy rodzicem a dzieckiem, kodeks młodych w cyfrowym świecie i inne.
Sejm uchwalił ustawę o prawach ucznia. Szkolny rzecznik od 2028 r., prostsze kary – sprawdź zmiany
29 maja 2026

Sejm przyjął 29 maja 2026 r. ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. To największa od lat zmiana w polskiej szkole – po raz pierwszy w jednej ustawie zebrano wszystkie prawa dziecka, wprowadzono system rzeczników i uporządkowano katalog kar. MEN chwali się, że uwzględniło postulaty nauczycieli i dyrektorów: szkolni rzecznicy dopiero od 2028 r., a kary bez biurokratycznych decyzji administracyjnych.
Egzamin z języka polskiego a specjalne potrzeby kandydatów. O czym trzeba pamiętać przed zapisami?
29 maja 2026

W dniach 27–28 czerwca 2026 roku odbędzie się najbliższa sesja państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. Dla wielu cudzoziemców to ważny krok w życiu zawodowym, edukacyjnym i formalnym, często niezbędny przy ubieganiu się o obywatelstwo, podjęcie studiów lub pracy. W przypadku osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami równie istotne, co przygotowanie do egzaminu, jest zadbanie o formalności związane z dostosowaniem warunków egzaminacyjnych.
Nowe priorytety edukacji 2026/2027. MEN zapowiada ważne zmiany
29 maja 2026

Wspieranie przedszkoli i szkół we wdrażaniu „Reformy 26. Kompas Jutra”, edukacja zdrowotna w szkołach, budowanie odporności społecznej, a także promowanie higieny cyfrowej i aktywności offline – takie m.in. będą priorytety polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2026/2027.

Nowy kierunek studiów w Polsce. Absolwenci mają być ekspertami od uzdrowisk i term
27 maja 2026

Politechnika Wrocławska otwiera pierwszy w Polsce kierunek, na którym będą kształceni specjaliści ds. infrastruktury technicznej uzdrowisk i sanatoriów. Studia z tego zakresu będą prowadzone w filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, gdzie znajduje się Uzdrowisko Cieplice.
Maturzyści nie chcą zdawać egzaminu z języka - wolą skupić się na innych przedmiotach
25 maja 2026

Uczniowie nie chcą przystępować na maturze do egzaminu z języka białoruskiego i rezygnują z nauki języka w czwartej klasie. W tym roku do egzaminu przystąpiło ponad 70 uczniów z dwóch liceów na Podlasiu.
Nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) od lipca 2026 – rozporządzenie, zabezpieczenia, wymiana
22 maja 2026

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 13 lipca 2026 roku wprowadza nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Ma lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem – specjalne elementy w podłożu, druku i personalizacji. Dobra wiadomość: nie musisz wymieniać starej legitymacji – zachowuje ważność do końca studiów. Sprawdź, co się zmienia i kiedy dostaniesz nową legitymację.
Szkoły podstawowe dwujęzyczne. Rozszerzony zakres działań komisji rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym
20 maja 2026

Zmiana przepisów ustawy - Prawo oświatowe wymusiła zmianę przepisów rozporządzenia o postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym szkół podstawowych dwujęzycznych. Nowe przepisy wymusiły rozszerzenie zakresu działań komisji rekrutacyjnej.

Nowelizacja Karty Nauczyciela: co zmieni się w dyscyplinarkach dla pedagogów?
20 maja 2026

Uregulowanie kwestii mediacji w postępowaniach dyscyplinarnych, wprowadzenie obowiązku wysłuchania nauczyciela przed podjęciem decyzji o zawieszeniu, a także możliwość dobrowolnego poddania się karze - takie zmiany mają się znaleźć w projekcie nowelizacji Karty nauczyciela, nad którym pracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości
19 maja 2026

Czy dzień dyrektorski jest dniem pracy nauczyciela? Czy może on w dniu dyrektorskim wyjechać na wypoczynek? Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy są proste i jasne, w szkołach i na grupach branżowych po raz kolejny trwa dyskusja na ten temat.
