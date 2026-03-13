REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Będą zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. MEN wskazał, kiedy projekt przepisów trafi do wykazu prac legislacyjnych

Będą zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. MEN wskazał, kiedy projekt przepisów trafi do wykazu prac legislacyjnych

13 marca 2026, 08:13
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Będą zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. MEN wskazał, kiedy projekt przepisów trafi do wykazu prac legislacyjnych
Shutterstock

Czy przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli się zmienią? Wszystko wskazuje na to, że tak. Podano bowiem termin, w którym projekt zmian dotyczących tej problematyki trafi do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Choć o postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczyciel w przestrzeni publicznej mówi się raczej rzadko, to jednak w grudniu 2025 r. za sprawą zdarzenia, które miało miejsce w jednej ze szkół w Kielnie, temat ten stał się nieco bardziej medialny. Z koli obecnie, czyli w marcu 2026 r. resort edukacji informuje, że już niebawem, bo w kwietniu 2026 r. do wykazu prac legislacyjnych rządu zostanie wpisany projekt zmian w Karcie nauczyciela w zakresie regulującym odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli.

Przypomnijmy, że zagadnienie to jest objęte rozdziałem 10 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego. W postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym w zakresie nieuregulowanym odmiennie w Karcie nauczyciela stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Chodzi m.in. o regulacje dot. wniosku dowodowego, przesłanki jego oddalenia, zasady przeprowadzania przesłuchania, prawa do odmowy zeznań, przesłuchania świadka, zwolnienia z obowiązku zeznawania, pouczenie przed przesłuchaniem, opinii biegłego.

Na gruncie obowiązujących regulacji nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela, czyli:

  • rzetelnemu realizowaniu zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  • wspieraniu każdego ucznia w jego rozwoju;
  • dążeniu do pełni własnego rozwoju osobowego;
  • doskonaleniu się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;
  • kształceniu i wychowywaniu młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
  • dbaniu o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Związkowcy rozmawiają z MEN o zmianach

W rozmowach prowadzonych pomiędzy resortem edukacji a przedstawicielami związkowymi nauczycieli temat postępowań dyscyplinarnych pojawiał się już od ponad roku. Celem, który chce osiągnąć środowisko nauczycieli jest wzmocnienie i respektowanie prawa nauczycieli do obrony, likwidacja przewlekłości postępowań, a także większa profesjonalizacja pracy rzeczników i komisji dyscyplinarnych. Wśród obszarów wymagających zmian znajdują się:

  • zbyt krótki czas na podjęcie decyzji o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przez skład orzekający komisji dyscyplinarnej,
  • organizacja i finansowanie dostępu do akt i wydawania odpisów i akt w formie kserokopii,
  • wykładnia pojęcia „prawo i dobro dziecka”,
  • kierowanie na drogę postępowania dyscyplinarnego spraw błahych,
  • niedostosowanie przepisów oraz organizacji komisji do rosnącej liczby spraw,
  • brak precyzyjnych przepisów dotyczących formułowania zarzutów dyscyplinarnych,
  • zbyt pochopne podejmowanie decyzji o zawieszeniu nauczyciela w wykonywaniu obowiązków.
Podstawa prawna

art. 75–85z ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 986)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 741)

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Edukacja
13 mar 2026

