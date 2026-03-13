Będą zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. MEN wskazał, kiedy projekt przepisów trafi do wykazu prac legislacyjnych
Czy przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli się zmienią? Wszystko wskazuje na to, że tak. Podano bowiem termin, w którym projekt zmian dotyczących tej problematyki trafi do wykazu prac legislacyjnych rządu.
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
Choć o postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczyciel w przestrzeni publicznej mówi się raczej rzadko, to jednak w grudniu 2025 r. za sprawą zdarzenia, które miało miejsce w jednej ze szkół w Kielnie, temat ten stał się nieco bardziej medialny. Z koli obecnie, czyli w marcu 2026 r. resort edukacji informuje, że już niebawem, bo w kwietniu 2026 r. do wykazu prac legislacyjnych rządu zostanie wpisany projekt zmian w Karcie nauczyciela w zakresie regulującym odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli.
Przypomnijmy, że zagadnienie to jest objęte rozdziałem 10 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego. W postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym w zakresie nieuregulowanym odmiennie w Karcie nauczyciela stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Chodzi m.in. o regulacje dot. wniosku dowodowego, przesłanki jego oddalenia, zasady przeprowadzania przesłuchania, prawa do odmowy zeznań, przesłuchania świadka, zwolnienia z obowiązku zeznawania, pouczenie przed przesłuchaniem, opinii biegłego.
Na gruncie obowiązujących regulacji nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela, czyli:
- rzetelnemu realizowaniu zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
- wspieraniu każdego ucznia w jego rozwoju;
- dążeniu do pełni własnego rozwoju osobowego;
- doskonaleniu się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;
- kształceniu i wychowywaniu młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
- dbaniu o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
Związkowcy rozmawiają z MEN o zmianach
W rozmowach prowadzonych pomiędzy resortem edukacji a przedstawicielami związkowymi nauczycieli temat postępowań dyscyplinarnych pojawiał się już od ponad roku. Celem, który chce osiągnąć środowisko nauczycieli jest wzmocnienie i respektowanie prawa nauczycieli do obrony, likwidacja przewlekłości postępowań, a także większa profesjonalizacja pracy rzeczników i komisji dyscyplinarnych. Wśród obszarów wymagających zmian znajdują się:
- zbyt krótki czas na podjęcie decyzji o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przez skład orzekający komisji dyscyplinarnej,
- organizacja i finansowanie dostępu do akt i wydawania odpisów i akt w formie kserokopii,
- wykładnia pojęcia „prawo i dobro dziecka”,
- kierowanie na drogę postępowania dyscyplinarnego spraw błahych,
- niedostosowanie przepisów oraz organizacji komisji do rosnącej liczby spraw,
- brak precyzyjnych przepisów dotyczących formułowania zarzutów dyscyplinarnych,
- zbyt pochopne podejmowanie decyzji o zawieszeniu nauczyciela w wykonywaniu obowiązków.
art. 75–85z ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 986)
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 741)
