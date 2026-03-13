Przeżytek w polskich szkołach? MEN o przyszłości ocen z zachowania

Ocena z zachowania w polskich szkołach to „przeżytek”, choć na razie resort nie planuje zmian w tym zakresie - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka na spotkaniu z młodzieżą w Gdańsku. Zaznaczyła, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też przestrzeń budowania relacji.

Szefowa MEN wzięła we wtorek udział w VI Uczniowskiej Konferencji o Prawach Człowieka pt. „Prawa człowieka do dobrostanu”, która odbyła się w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Szacunek jako fundament praw człowieka

Zaznaczyła, że debata o prawach człowieka wymaga przede wszystkim szacunku, który jest fundamentem funkcjonowania społeczeństwa. - Bez szacunku nie ma żadnej dobrze zbudowanej relacji. Bez szacunku do drugiego człowieka trudno mówić o prawach człowieka, bo prawa człowieka powstały również z idei szacunku do różnorodności i różnych doświadczeń – mówiła.

Zaznaczyła, że szkoła pomaga nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale uczy też budowania relacji międzyludzkich. - Sztuką jest tak kształtować relacje, by każdy, czy to kolega, koleżanka, nauczyciel, czy osoba spotkana przypadkiem, czuła się w naszym towarzystwie dobrze - dodała.

Dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli

W rozmowie z młodzieżą minister podkreśliła znaczenie prawa do dobrostanu psychicznego uczniów, wskazując, że jego realizacja jest ważniejsza niż formalne zapisanie w przepisach oświatowych. Zwróciła przy tym uwagę, że samo pojęcie dobrostanu stało się przedmiotem sporów politycznych.

Nowacka podkreśliła, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni mieć dostęp do wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego. - Bez zdrowia psychicznego ciężko mówić o budowaniu silnego, odpornego społeczeństwa – powiedziała.

W trakcie spotkania uczniowie zwrócili również uwagę na przeciążenie materiałem i presję ocen. Nowacka podkreśliła, że zdobywanie wiedzy jest podstawową rolą szkoły. - Co do zasady szkoła musi wymagać i musi dostarczać wiedzę - dodała.

Reforma podstawy programowej "Kompas Jutra"

Powiedziała jednak, że w przeszłości podstawa programowa była nadmiernie rozbudowywana i zapowiedziała zmiany w ramach reformy „Kompas Jutra”. Jak wyjaśniła, celem jest ograniczenie powtarzających się treści i wprowadzenie bardziej spójnego, modułowego układu nauczania, aby dzieci i młodzież lepiej rozumieli sens i powiązania między poszczególnymi zagadnieniami.

- Chcemy przygotować zmiany w taki sposób, żeby przywrócić sens uczenia się, nie robiąc wielkiej wywrotki całego systemu – powiedziała.

"Ocena z zachowania to jest jakiś przeżytek"

Nowacka była też pytana o punktowy system oceniania zachowania uczniów w szkołach. Powiedziała, że jej zdaniem „ocena z zachowania to jest jakiś przeżytek”. - Nie będziemy tego na razie zmieniać, bo budzi to bardzo duże emocje społeczne. Natomiast są dwa kraje, w których w ogóle występuje ocena z zachowania – to jest Polska i Białoruś. Nie jestem przekonana, że to idealne towarzystwo dla nas - dodała szefowa MEN.

Wsparcie psychologiczne w szkołach

Kolejnym problemem poruszonym przez uczniów był dostęp do psychologów szkolnych. Minister przyznała, że w wielu regionach wciąż brakuje specjalistów, zwłaszcza takich, którzy chcieliby pracować w placówkach oświatowych. - Są nadal takie regiony, to przede wszystkim południe Polski, województwo podkarpackie, które ma po prostu w ogóle najmniej psychologów - dodała.

Jednocześnie zaznaczyła, że psycholog to wsparcie w kryzysie, ale nie leczenie przyczyn problemów młodzieży.

Podkreśliła też potrzebę dobrze zorganizowanego wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, którzy są szczególnie narażenia na wypalenie zawodowe.