REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Przeżytek w polskich szkołach? MEN o przyszłości ocen z zachowania

Przeżytek w polskich szkołach? MEN o przyszłości ocen z zachowania

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 marca 2026, 10:03
Przeżytek w polskich szkołach? MEN o przyszłości ocen z zachowania
Przeżytek w polskich szkołach? MEN o przyszłości ocen z zachowania
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ocena z zachowania w polskich szkołach to „przeżytek”, choć na razie resort nie planuje zmian w tym zakresie - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka na spotkaniu z młodzieżą w Gdańsku. Zaznaczyła, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też przestrzeń budowania relacji.

Szefowa MEN wzięła we wtorek udział w VI Uczniowskiej Konferencji o Prawach Człowieka pt. „Prawa człowieka do dobrostanu”, która odbyła się w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Szacunek jako fundament praw człowieka

Zaznaczyła, że debata o prawach człowieka wymaga przede wszystkim szacunku, który jest fundamentem funkcjonowania społeczeństwa. - Bez szacunku nie ma żadnej dobrze zbudowanej relacji. Bez szacunku do drugiego człowieka trudno mówić o prawach człowieka, bo prawa człowieka powstały również z idei szacunku do różnorodności i różnych doświadczeń – mówiła.

Zaznaczyła, że szkoła pomaga nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale uczy też budowania relacji międzyludzkich. - Sztuką jest tak kształtować relacje, by każdy, czy to kolega, koleżanka, nauczyciel, czy osoba spotkana przypadkiem, czuła się w naszym towarzystwie dobrze - dodała.

Dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli

W rozmowie z młodzieżą minister podkreśliła znaczenie prawa do dobrostanu psychicznego uczniów, wskazując, że jego realizacja jest ważniejsza niż formalne zapisanie w przepisach oświatowych. Zwróciła przy tym uwagę, że samo pojęcie dobrostanu stało się przedmiotem sporów politycznych.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Nowacka podkreśliła, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni mieć dostęp do wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego. - Bez zdrowia psychicznego ciężko mówić o budowaniu silnego, odpornego społeczeństwa – powiedziała.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W trakcie spotkania uczniowie zwrócili również uwagę na przeciążenie materiałem i presję ocen. Nowacka podkreśliła, że zdobywanie wiedzy jest podstawową rolą szkoły. - Co do zasady szkoła musi wymagać i musi dostarczać wiedzę - dodała.

Reforma podstawy programowej "Kompas Jutra"

Powiedziała jednak, że w przeszłości podstawa programowa była nadmiernie rozbudowywana i zapowiedziała zmiany w ramach reformy „Kompas Jutra”. Jak wyjaśniła, celem jest ograniczenie powtarzających się treści i wprowadzenie bardziej spójnego, modułowego układu nauczania, aby dzieci i młodzież lepiej rozumieli sens i powiązania między poszczególnymi zagadnieniami.

- Chcemy przygotować zmiany w taki sposób, żeby przywrócić sens uczenia się, nie robiąc wielkiej wywrotki całego systemu – powiedziała.

"Ocena z zachowania to jest jakiś przeżytek"

Nowacka była też pytana o punktowy system oceniania zachowania uczniów w szkołach. Powiedziała, że jej zdaniem „ocena z zachowania to jest jakiś przeżytek”. - Nie będziemy tego na razie zmieniać, bo budzi to bardzo duże emocje społeczne. Natomiast są dwa kraje, w których w ogóle występuje ocena z zachowania – to jest Polska i Białoruś. Nie jestem przekonana, że to idealne towarzystwo dla nas - dodała szefowa MEN.

Wsparcie psychologiczne w szkołach

Kolejnym problemem poruszonym przez uczniów był dostęp do psychologów szkolnych. Minister przyznała, że w wielu regionach wciąż brakuje specjalistów, zwłaszcza takich, którzy chcieliby pracować w placówkach oświatowych. - Są nadal takie regiony, to przede wszystkim południe Polski, województwo podkarpackie, które ma po prostu w ogóle najmniej psychologów - dodała.

Jednocześnie zaznaczyła, że psycholog to wsparcie w kryzysie, ale nie leczenie przyczyn problemów młodzieży.

Podkreśliła też potrzebę dobrze zorganizowanego wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, którzy są szczególnie narażenia na wypalenie zawodowe.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Będą zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. MEN wskazał, kiedy projekt przepisów trafi do wykazu prac
Będą zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. MEN wskazał, kiedy projekt przepisów trafi do wykazu prac
W 2026 r. 3 x
W 2026 r. 3 x "13-ego w piątek" [Przykłady, Kalendarz, Zasady, Jak to liczyć?]
Rok z językiem – start do klasy dwujęzycznej. Co to jest klasa wstępna?
Rok z językiem – start do klasy dwujęzycznej. Co to jest klasa wstępna?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Nowa podstawa programowa 2026 - co zmieni się w przedszkolach i szkołach podstawowych?
13 mar 2026

Minister Barbara Nowacka podpisała dwa kluczowe rozporządzenia zmieniające podstawy programowe dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania. Od września 2026 r. pojawią się m.in. nowe przedmioty, tydzień projektowy i ograniczenie ekranów w przedszkolach. Oto najważniejsze zmiany dla nauczycieli i dyrektorów. Bo reforma szkolnictwa trwa nieustannie.
Przeżytek w polskich szkołach? MEN o przyszłości ocen z zachowania
13 mar 2026

Ocena z zachowania w polskich szkołach to „przeżytek”, choć na razie resort nie planuje zmian w tym zakresie - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka na spotkaniu z młodzieżą w Gdańsku. Zaznaczyła, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też przestrzeń budowania relacji.
Będą zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. MEN wskazał, kiedy projekt przepisów trafi do wykazu prac
13 mar 2026

Czy przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli się zmienią? Wszystko wskazuje na to, że tak. Podano bowiem termin, w którym projekt zmian dotyczących tej problematyki trafi do wykazu prac legislacyjnych rządu.
W 2026 r. 3 x "13-ego w piątek" [Przykłady, Kalendarz, Zasady, Jak to liczyć?]
12 mar 2026

W 2026 roku był już piątek trzynastego (13 lutego 2026 r.). Przed nami jeszcze dwa - 13 marca 2026 r. i 13 listopada 2026 r. Od czego zależy liczba takich piątków w roku? Dlaczego w 2025 r. był tylko jeden piątek 13.? Czy może być więcej niż 3 piątki 13-ego w roku?

REKLAMA

Rok z językiem – start do klasy dwujęzycznej. Co to jest klasa wstępna?
13 mar 2026

Klasy wstępne są tworzone dla uczniów, którzy chcą przez rok intensywnie uczyć się języka obcego - klasa zerowa - aby później zdobywać wiedzę częściowo w tym języku. Nauka trwa pięć lat. Po roku klasa wstępna staje się dwujęzyczną.
Czy dziecko z chorobą przewlekłą jest pod dobrą opieką w szkole i przedszkolu? Kolejny apel do MEN
12 mar 2026

Monika Horna Cieślak ponownie skierowała do resortu edukacji pismo w sprawie dzieci z chorobami przewlekłymi. Zdaniem Rzeczniczki Praw Dziecka, od kadry kierowniczej nie można oczekiwać posiadania odpowiedniej wiedzy. RPD proponuje, by Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe materiały dla nauczycieli i dyrektorów placówek.
Edukacja bez granic – klasy dwujęzyczne i międzynarodowe
12 mar 2026

Dla uczniów którzy chcą rozwijać swoje kompetencje językowe albo planują studia za granicą tworzone są klasy dwujęzyczne i klasy międzynarodowe. W zależności od umiejętności językowych lub założeń na przyszłość uczeń powinien rozważyć możliwość aplikowania do którejś z tych klas.
Będą mniejsze grupy w przedszkolach i klasy w szkołach? Maksymalnie do 18. dzieci - jest projekt ustawy
12 mar 2026

W przedszkolach i szkołach powinny być mniejsze grupy, ale czy będą? Pojawił się projekt ustawy nowelizujący Prawo oświatowe. Proponowane rozwiązanie to maksymalnie 18 dzieci w grupach w przedszkolu. Związek Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie zaopiniował projekt i wnioskuje także o maksymalnie 20 dzieci w klasach. Zwraca uwagę na projakościowy wymiar zmian liczby dzieci.

REKLAMA

Cyfrowe zagrożenia dzieci? Problemy mają głębsze źródła niż smartfony i internet
12 mar 2026

W debacie publicznej zbyt łatwo przypisuje się technologiom cyfrowym rolę głównego sprawcy problemów dzieci i młodzieży, podczas gdy ich źródła są o wiele głębsze i bardziej złożone – uważają autorzy raportu eksperckiego na temat cyfrowego dorastania z Uniwersytetu SWPS.
Liceum sztuk plastycznych - rekrutacja, egzaminy, ile lat trwa nauka
12 mar 2026

Publiczne licea plastyczne (sztuk plastycznych) których jest kilkadziesiąt prowadzone są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z uwagi na powyższe, zasady rekrutacji do tego rodzaju szkoły średniej charakteryzują się odrębności w porównaniu z innym placówkami, wynikające nie tylko z organizowania egzaminów wstępnych wiedzy i umiejętności związanych z profilem szkoły.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA