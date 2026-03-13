UE stawia na młodych: 200 szkół dostaje miliony na pomoc rówieśniczą

Program wsparcia rówieśniczego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, finansowany z funduszy europejskich kwotą ponad 41 mln zł, jest obecnie realizowany pilotażowo w 200 szkołach w Polsce – poinformowała w Katowicach wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.

W Katowicach odbyła się konferencja prasowa poświęcona wsparciu dzieci i młodzieży z funduszy europejskich, w której wzięli udział wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora oraz wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski.

Liczba szkół: 200 szkół ponadpodstawowych w całej Polsce

Wiceministra Piechna-Więckiewicz przedstawiła założenia projektu „Peer Support”, realizowanego w 200 szkołach ponadpodstawowych w całej Polsce. Program, współfinansowany ze środków unijnych na kwotę ponad 41 mln zł, zakłada wsparcie rówieśnicze w sytuacjach kryzysów emocjonalnych młodzieży.

– Każda grupa workerów, czyli młodych osób wspierających rówieśników, pracuje pod opieką dwóch specjalistów. Program ma budować poczucie sprawczości młodych ludzi, kształtować kompetencje społeczne i przygotowywać ich do współpracy w społecznościach lokalnych – wyjaśniła wiceministra.

Stypendia do 15 tys. zł dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Przedstawiono także plany rozszerzenia wsparcia w ramach indywidualnych kont rozwojowych Junior, które obejmują stypendia do 15 tys. zł dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i pasji. Wiceministra Sikora podkreśliła, że fundusze europejskie „to nie tylko inwestycje w infrastrukturę, ale przede wszystkim inwestycje w człowieka”.

Wicewojewoda Zaczkowski zaznaczył, że programy ministerialne są przygotowywane w szerokich konsultacjach społecznych i oparte na obserwacjach w terenie. – Spotkania z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami pozwalają tworzyć rozwiązania odpowiadające realnym potrzebom, szczególnie w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – mówił.

Wiceministra Piechna-Więckiewicz zapowiedziała, że rząd do końca 2026 r. przyjmie nową strategię polityki młodzieżowej, pierwszą od 2012 r. – Będzie ona międzyresortowa, obejmując kwestie edukacji, zdrowia, mieszkalnictwa, cyfryzacji i bezpieczeństwa w internecie, a także wykluczenia komunikacyjnego i kulturowego młodych osób – podkreśliła.

W województwie śląskim projekty wsparcia rówieśniczego realizowane są w ponad 20 szkołach.