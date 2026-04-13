Strona główna » Edukacja » Szkoła » Klasy dla humanistów w liceach ogólnokształcących. Co warto wiedzieć?

Klasy dla humanistów w liceach ogólnokształcących. Co warto wiedzieć?

13 kwietnia 2026, 14:02
Urszula Wilk-Winter
Niektórzy ósmoklasiści mają już sprecyzowane plany życiowe. Pod ich zainteresowania są tworzone w liceach ogólnokształcących klasy o profilach mogących determinować dalszą ścieżkę edukacyjną. Co może zainteresować humanistów ?

Klasa dyplomatyczna

Unikatowym projektem kształcącym już na etapie szkoły średniej przyszłych dyplomatów, pracowników instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, a także politologów, specjalistów od polityki zagranicznej są klasy dyplomatyczne. Uczniowie biorą udział w zajęciach z dyplomacji oraz różnych zajęciach związanych z wybranych przez nich profilem. Nauczany jest też trzeci język obcy-turecki lub arabski w ramach których edukacja dotyczy również kultury Orientu. Dodatkowo rozszerzone są zajęcia z wiedzy o społeczeństwie, geografii lub historii, drugiego języka obcego nowożytnego (poza językiem angielskim).

Klasa społeczna

Przedmiotami rozszerzonymi są język polski i biologia albo historia, organizowane są warsztaty kierunkowe. Tworzone są również klasy psychologiczno-spoleczne, społeczno językowe, a także z rozszerzonym programem edukacji humanistycznej i rozwoju osobistego

Klasa dziennikarska

Klasa dziennikarska stawia na zajęcia warsztatowe nie tylko z pisania, więcej zajęć z języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Kładzie również nacisk na języki obce.

Klasa prawnicza

Analogiczne przedmioty jak w klasie dziennikarskiej są rozszerzone w klasie prawniczej, dodatkowo również historia. Nawiązywana jest również współpraca z wydziałami prawa uczelni wyższych pod kątem zajęć warsztatowych.

Klasa filmowa

W ramach klasy odbywają się warsztaty nie tylko filmowe, ale i fotograficzne oraz dźwiękowe. Liceum prowadzące takie klasy mają dostosowane zaplecze do tego rodzaju zajęć. W klasach filmowych kładzie się również nacisk na naukę języków obcych.

Klasa muzyczno-teatralna

Prowadzone są zajęcia z muzyki w tym śpiewu i emisji głosu, nauki czytania nut, chór a także zajęcia teatralne. Do chóru należą wszyscy uczniowie profilu, jest też skład konkursowy i kameralny. Do klasy muzyczno-teatralnej prowadzony jest sprawdzian uzdolnień. Przedmioty rozszerzone to język polski i historia.

Klasa plastyczna

To próba połączenia liceum plastycznego z ogólnokształcącym. Prowadzone są zajęcie artystyczne -rysunek, malarstwo. Również do tej klasy prowadzona jest weryfikacja pod kątem uzdolnień.

Nie wszystkie licea decydują się na nazywanie klas pod kątem proponowanych zajęć. Z przedmiotów humanistycznych poza obowiązkową dla wszystkich licealistów filozofią proponowane są np. zajęcia z historii sztuki.

Matura 2026: Sprawdzanie egzaminów. Ile zarobią nauczyciele?
09 kwi 2026

Egzamin ósmoklasisty i matura to nie tylko kluczowe momenty w procesie edukacji uczniów, ale również wyzwanie organizacyjne dla placówek oświatowych i dodatkowa praca dla osób pełniących rolę egzaminatorów. Ile można zarobić sprawdzając prace?
Nadgodziny nauczycieli rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Uchwała SN z 26 lutego 2025 r. kontra propozycja MEN
09 kwi 2026

Nauczyciele wciąż toczą bój o pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2025 r. (sygn. akt III PZP 3/24) nadgodziny nauczycieli powinny być rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Za przekroczenie normy czasu pracy w miesiącu należy się dodatkowe wynagrodzenie. Tymczasem propozycja MEN to nowa regulacja w Karcie Nauczyciela. Nie zgadza się na to ZNP.
Matura 2026. Harmonogram egzaminów i czas ich trwania. Kiedy wyniki?
13 kwi 2026

Harmonogram egzaminu maturalnego jest ustalany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W tym roku matura zacznie się wcześniej niż w roku ubiegłym. Kiedy odbędą się egzaminy i jak długo potrwają?

Od września edukacja zdrowotna w szkołach będzie obowiązkowa
10 kwi 2026

Od roku szkolnego 2026/2027 edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Nie dotyczy to części dotyczącego wiedzy seksualnej, na którą będzie można się zapisać. O tym, czy dziecko będzie uczestniczyło w tej części, zdecydują rodzice.
13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Sympozjum „Dezinformacja w historii – historia dezinformacji. Wokół kłamstwa katyńskiego”
08 kwi 2026

13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia w Instytucie Pileckiego odbędzie się sympozjum naukowe „Dezinformacja w historii – historia dezinformacji. Wokół kłamstwa katyńskiego”.
W nowym roku szkolnym zostanie wprowadzona ocena funkcjonalna. Co będzie oceniane?
08 kwi 2026

1 września 2026 r. w szkołach pojawi się ocena funkcjonalna. W odróżnieniu od ocen szkolnych koncentrujących się na wynikach edukacyjnych ucznia, ocena funkcjonalna skupi się na funkcjonowaniu dziecka w środowisku szkolnym i obejmie sfery poznawcze, emocjonalne, społeczne i motoryczne.
Co się zaraz zmieni przy wydawaniu orzeczeń i opinii dla ucznia?
08 kwi 2026

Zakres pomocy, której może udzielić placówka oświatowa wynikający z trudności ucznia powinien być wskazany w dokumentach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W dniu 14 kwietnia 2026 roku ulegają zmianie przepisy z tym związane.

Wkrótce egzamin ósmoklasisty. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać ze sobą?
07 kwi 2026

W roku szkolnym 2025/2026 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 11 – 13 maja. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać na egzamin? Sprawdzamy!
Pierwszy telefon. Jak mądrze przygotować dziecko do korzystania z Internetu i wyznaczyć granice? [WYWIAD]
07 kwi 2026

Kiedy jest czas na pierwszy telefon komórkowy dla dziecka? Jak ekrany wpływają na zachowanie? Jak mądrze przygotować dziecko do korzystania z Internetu, a następnie wyznaczyć granice? Na pytania odpowiada Radosław Maćkiewicz, Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.
