Niektórzy ósmoklasiści mają już sprecyzowane plany życiowe. Pod ich zainteresowania są tworzone w liceach ogólnokształcących klasy o profilach mogących determinować dalszą ścieżkę edukacyjną. Co może zainteresować humanistów ?

Klasa dyplomatyczna

Unikatowym projektem kształcącym już na etapie szkoły średniej przyszłych dyplomatów, pracowników instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, a także politologów, specjalistów od polityki zagranicznej są klasy dyplomatyczne. Uczniowie biorą udział w zajęciach z dyplomacji oraz różnych zajęciach związanych z wybranych przez nich profilem. Nauczany jest też trzeci język obcy-turecki lub arabski w ramach których edukacja dotyczy również kultury Orientu. Dodatkowo rozszerzone są zajęcia z wiedzy o społeczeństwie, geografii lub historii, drugiego języka obcego nowożytnego (poza językiem angielskim).

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Klasa społeczna

Przedmiotami rozszerzonymi są język polski i biologia albo historia, organizowane są warsztaty kierunkowe. Tworzone są również klasy psychologiczno-spoleczne, społeczno językowe, a także z rozszerzonym programem edukacji humanistycznej i rozwoju osobistego

Klasa dziennikarska

Klasa dziennikarska stawia na zajęcia warsztatowe nie tylko z pisania, więcej zajęć z języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Kładzie również nacisk na języki obce.

Klasa prawnicza

Analogiczne przedmioty jak w klasie dziennikarskiej są rozszerzone w klasie prawniczej, dodatkowo również historia. Nawiązywana jest również współpraca z wydziałami prawa uczelni wyższych pod kątem zajęć warsztatowych.

REKLAMA

Klasa filmowa

W ramach klasy odbywają się warsztaty nie tylko filmowe, ale i fotograficzne oraz dźwiękowe. Liceum prowadzące takie klasy mają dostosowane zaplecze do tego rodzaju zajęć. W klasach filmowych kładzie się również nacisk na naukę języków obcych.

Klasa muzyczno-teatralna

Prowadzone są zajęcia z muzyki w tym śpiewu i emisji głosu, nauki czytania nut, chór a także zajęcia teatralne. Do chóru należą wszyscy uczniowie profilu, jest też skład konkursowy i kameralny. Do klasy muzyczno-teatralnej prowadzony jest sprawdzian uzdolnień. Przedmioty rozszerzone to język polski i historia.

Klasa plastyczna

To próba połączenia liceum plastycznego z ogólnokształcącym. Prowadzone są zajęcie artystyczne -rysunek, malarstwo. Również do tej klasy prowadzona jest weryfikacja pod kątem uzdolnień.

Nie wszystkie licea decydują się na nazywanie klas pod kątem proponowanych zajęć. Z przedmiotów humanistycznych poza obowiązkową dla wszystkich licealistów filozofią proponowane są np. zajęcia z historii sztuki.