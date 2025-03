Min. edukacji B. Nowacka: Jeśli dyrektor szkoły po raz drugi będzie chciał być dyrektorem to będzie możliwe powierzenie, a nie konkurs za drugim razem

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw zawierającej rozwiązanie polegające na możliwości przedłużenia przez organ prowadzący szkołę lub placówkę powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi szkoły lub placówki, bez konieczności przeprowadzenia konkursu – źródło MEN i Serwis Samorządowy PAP.

Zapowiedź w tej sprawie pojawiła się kilka dni temu podczas XXI konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. „Jeśli dyrektor szkoły po raz drugi będzie chciał być dyrektorem to będzie możliwe powierzenie, a nie konkurs za drugim razem – mówiła w Krakowie ministra edukacji Barbara Nowacka.

Stanowisko dyrektorowi szkoły na kolejną kadencję, bez konieczności przeprowadzania konkursu

Ważne Podczas swojego wystąpienia na XXI konferencji OSKKO minister Barbara Nowacka podsumowała dotychczasowe działania ministerstwa a także zapowiedziała zmiany. Jedną z nich jest propozycja, by to organ prowadzący szkołę – wójt, burmistrz, starosta lub prezydent miasta powierzał stanowisko dyrektorowi szkoły na kolejną kadencję, bez konieczności przeprowadzania konkursu.

Duże poparcie dla tej propozycji

„Ta zmiana jest niezbędna do pozostawienia w systemie dobrych dyrektorów a także dla korzyści ucznia i szkoły. Dla samorządów to też jest ważne, bo najzwyczajniej w świecie luki kadrowe są ogromnym problemem. Jak dla mnie to rozwiązanie pozwala też na nieurażanie dyrektorów, którzy dobrze się sprawdzają, mają najwyższą ocenę pracy, którzy są wysoko oceniani w środowisku lokalnym, a którzy przykładowo muszą startować do konkursu kilka lat przed emeryturą. Znam przypadki, gdzie dobry dyrektor nie wystartował w kolejnym konkursie, a powierzenie na pewno by przyjął” – przyznaje Marek Pleśniar

„Jako organ prowadzący szkoły i przedszkola w Gminie Myślenice opowiadam się za rozwiązaniami zaproponowanymi przez Ministerstwo Edukacji, ponieważ uważam, że mogą one usprawnić proces zarządzania oświatą na poziomie lokalnym. Obecny system konkursowy nie zawsze pozwala na wybór najlepszego kandydata, a procedury bywają długotrwałe i sformalizowane” – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice oraz członek Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

I nowe stanowisko MEN

„W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw zawierającej rozwiązanie polegające na możliwości przedłużenia przez organ prowadzący szkołę lub placówkę powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi szkoły lub placówki, bez konieczności przeprowadzenia konkursu. Projekt ww. ustawy został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (numer projektu w wykazie - UD199). Planowana data wejścia w życie przepisu to 1 września 2025 r.” – poinformowało ministerstwo edukacji

Jednocześnie MEN zaznacza, że zgodnie z proponowanym rozwiązaniem przedłużenie powierzenia stanowiska nie byłoby wyłączną decyzją organu prowadzącego szkołę lub placówkę, bowiem następowałoby zawsze w uzgodnieniu z kuratorem oświaty oraz po uprzednim zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.