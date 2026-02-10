REKLAMA

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

10 lutego 2026, 15:38
[Data aktualizacji 10 lutego 2026, 15:44]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
Rząd pracuje nad przepisami dotyczącymi wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Projekt rozporządzenia zakłada nowe, wyższe o 20% maksymalne kwoty dotacji celowej.

Projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Projekt przewiduje zwiększenie maksymalnych kwot dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zwiększone kwoty dotacji celowej

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że zwiększenie maksymalnych kwot dotacji celowej na wyposażenie wspomnianych wyżej szkół podstawowych i artystycznych w:

  • podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, która w przypadku klas I–III wyniesie 119 zł na ucznia;
  • materiały ćwiczeniowe, która w przypadku klas I–III wyniesie 66 zł na ucznia;
  • podręczniki lub materiały edukacyjne, która w przypadku:
  1. klasy IV wyniesie 222 zł na ucznia,
  2. klasy V i VI wyniesie 286 zł na ucznia,
  3. klasy VII i VIII wyniesie 396 zł na ucznia;
  • materiały ćwiczeniowe, która w przypadku klas IV–VIII wyniesie 33 zł na ucznia.

Utrzymanie dotychczasowej wysokości kwot dotacji celowej

Ponadto w projekcie rozporządzenia przewidziano utrzymanie dotychczasowych wysokości maksymalnych kwot dotacji celowej, w przypadku gdy na rok szkolny 2025/2026 szkoła podstawowa i szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zapewniła uczniom podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, które zostały zakupione w 2025 r.

Wysokość maksymalnych kwot dotacji celowej na:

  • podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – wynosi 99 zł na ucznia w przypadku klas I–III;
  • materiały ćwiczeniowe – wynosi 55 zł na ucznia w przypadku klas I–III;
  • podręczniki lub materiały edukacyjne:
  1. 185 zł na ucznia w przypadku klasy IV,
  2. 238 zł na ucznia w przypadku klas V i VI,
  3. 330 zł na ucznia w przypadku klas VII i VIII;
  • materiały ćwiczeniowe - 27,50 zł na ucznia w przypadku klas IV–VIII.
INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

