Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
Rząd pracuje nad przepisami dotyczącymi wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Projekt rozporządzenia zakłada nowe, wyższe o 20% maksymalne kwoty dotacji celowej.
Projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Projekt przewiduje zwiększenie maksymalnych kwot dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
Zwiększone kwoty dotacji celowej
Projektowane rozporządzenie przewiduje, że zwiększenie maksymalnych kwot dotacji celowej na wyposażenie wspomnianych wyżej szkół podstawowych i artystycznych w:
- podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, która w przypadku klas I–III wyniesie 119 zł na ucznia;
- materiały ćwiczeniowe, która w przypadku klas I–III wyniesie 66 zł na ucznia;
- podręczniki lub materiały edukacyjne, która w przypadku:
- klasy IV wyniesie 222 zł na ucznia,
- klasy V i VI wyniesie 286 zł na ucznia,
- klasy VII i VIII wyniesie 396 zł na ucznia;
- materiały ćwiczeniowe, która w przypadku klas IV–VIII wyniesie 33 zł na ucznia.
Utrzymanie dotychczasowej wysokości kwot dotacji celowej
Ponadto w projekcie rozporządzenia przewidziano utrzymanie dotychczasowych wysokości maksymalnych kwot dotacji celowej, w przypadku gdy na rok szkolny 2025/2026 szkoła podstawowa i szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zapewniła uczniom podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, które zostały zakupione w 2025 r.
Wysokość maksymalnych kwot dotacji celowej na:
- podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – wynosi 99 zł na ucznia w przypadku klas I–III;
- materiały ćwiczeniowe – wynosi 55 zł na ucznia w przypadku klas I–III;
- podręczniki lub materiały edukacyjne:
- 185 zł na ucznia w przypadku klasy IV,
- 238 zł na ucznia w przypadku klas V i VI,
- 330 zł na ucznia w przypadku klas VII i VIII;
- materiały ćwiczeniowe - 27,50 zł na ucznia w przypadku klas IV–VIII.
