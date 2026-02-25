REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » AI zmienia szkolnictwo branżowe. Te zawody będą najbardziej pożądane w 2026 r.

AI zmienia szkolnictwo branżowe. Te zawody będą najbardziej pożądane w 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 lutego 2026, 09:45
AI zmienia szkolnictwo branżowe. Te zawody będą najbardziej pożądane w 2026 r.
AI zmienia szkolnictwo branżowe. Te zawody będą najbardziej pożądane w 2026 r.
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W najnowszej prognozie zapotrzebowania na zawody szkolnictwa branżowego widać wpływ sztucznej inteligencji (AI). Poszukiwane będą m.in. umiejętności związane ze sterowaniem urządzeniami – powiedział PAP ekspert w zakresie Krajowych Ram Kwalifikacji Robert Pater.

Projekt nowelizacji rozporządzenia MEN - 11 nowych zawodów od 2026 r.

Na początku lutego resort edukacji skierował do uzgodnień, konsultacji społecznych i opiniowania projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Przewiduje on wprowadzenie od 1 września 2026 r. możliwości kształcenia w 11 nowych zawodach.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Jakie zawody będą potrzebne w przyszłości?

O to, skąd wiadomo, jakie zawody będą potrzebne w przyszłości, PAP zapytała eksperta w zakresie Krajowych Ram Kwalifikacji, prof. Instytutu Badań Edukacyjnych - Państwowego Instytutu Badawczego Roberta Patera. Od 2020 r. kieruje on zespołem badawczym, którego celem jest dostarczenie informacji do przygotowania przez MEN corocznej prognozy.

- Najpierw zbieramy wszystkie możliwe dane administracyjne o zawodach, chociaż, bazując na statystyce oficjalnej, nie jest to łatwe. Główny Urząd Statystyczny wykonuje raz na trzy lata jedno badanie o zapotrzebowaniu rynku pracy na pracowników według zawodów. Ostatnie pochodzi z 2024 r., ale nie mówi o wszystkich grupach zawodowych - dodał.

Rola danych administracyjnych i badań Główny Urząd Statystyczny

Eksperci wykonują więc badania własne na podstawie dużych zbiorów danych, np. ofert pracy w internecie i urzędach pracy. - Dane te przetwarzamy i ekstrapolujemy w przyszłość, bo naszym celem jest stworzenie prognozy, która powie, jaki będzie rynek pracy za trzy do pięciu lat - w zależności od rodzaju szkoły branżowej - na który wejdą uczniowie rozpoczynający w niej naukę - dodał.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

W dalszej kolejności specjaliści kierują uwagę na planowane i realizowane inwestycje. - Na przykład Centralny Port Komunikacyjny. Ta inwestycja wskazuje na zapotrzebowanie na zawody związane z kolejnictwem - dodał Pater.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zastrzegł przy tym, że specjaliści nie prognozują liczby miejsc pracy, tylko starają się wskazać wagę zawodów. - Zdarza się, że zawód z niewielką liczbą miejsc pracy jest jednocześnie bardzo pożądany, np. automatyk. - I chociaż liczba miejsc pracy dla automatyków będzie mniejsza niż dla sprzedawców czy kucharzy, to jednak będą bardzo potrzebni, bo ich umiejętności mają istotny wpływ na polski przemysł, jego innowacyjność i bieżącą działalność - dodał.

Rozmówca PAP poinformował, że prognostycy przeprowadzają też rokrocznie badanie delfickie, w którym wykorzystuje się wiedzę ekspertów sektorowych i regionalnych. Ich opinie pomagają przewidzieć, jakie zawody będą potrzebne i na jaką skalę. - Staramy się dotrzeć do jak największej liczby branż, żeby każda była właściwie reprezentowana - zaznaczył.

Zobacz również:

Branże o najwyższej trafności prognoz: technologie i budownictwo

Prognozy najbardziej sprawdzają się w przypadku zawodów związanych z obsługą zaawansowanych technologii oraz budownictwa. Jak dodał prof. Pater, w najnowszej widać wpływ sztucznej inteligencji, choć w mniejszym stopniu niż w zawodach szkolnictwa wyższego. W szkolnictwie branżowym przekłada się on na zapotrzebowanie na zawody związane ze sterowaniem urządzeń.

- Mamy kilka obszarów, na które zwracamy szczególną uwagę. To technologia - stąd na naszych listach wiele zawodów z tej branży, np. automatyk, robotyk, technik elektrowni mobilności i technik energetyk. Kolejnym obszarem jest budownictwo - istotna część gospodarki - i takie zawody jak cieśla, dekarz, operatorzy różnych sprzętów. Tak postrzegamy rolę szkolnictwa branżowego, które powinno dostarczyć gospodarce pracowników do płynnego jej działania - powiedział.

Zapytany, jak może wyglądać przyszły rynek pracy - bazując na prognozach - odparł, że według niego to przede wszystkim silny rozwój AI.

- W szkolnictwie branżowym najważniejsze jest, by sukcesywnie wypuszczać na rynek pracy absolwentów, których potrzebują przedsiębiorstwa. Według mnie będzie to więc obszar budownictwa oraz - z uwagi na starzejące się społeczeństwo - zawody związane z opieką społeczną.

MEN wskazało zapotrzebowanie na zawody w branżach

Eksperci prognozują, że wkrótce wzrośnie zapotrzebowanie na techników cyberbezpieczeństwa. Stąd w najnowszej propozycji resortu pojawił się również taki zawód.

Pater dodał, że w ostatnich latach spadło zapotrzebowanie na zawody tradycyjne związane z rzemiosłem, np. kaletnik albo introligator. - Nie przesądzałbym jednak o przestarzałości takich zawodów. Trudno znaleźć co prawda obecnie introligatora, bo książki są raczej oprawiane mechanicznie, ale jestem daleki od stwierdzenia, że te zawody nie będą potrzebne. Myślę, że w pewnym momencie takie jakościowe rzemiosło będzie znowu pożądane - dodał.

W tegorocznej propozycji MEN wskazało zapotrzebowanie na zawody w branżach: mechaniki precyzyjnej (monter optoelektroniki, technik optoelektroniki, technik optyki okularowej), ogrodniczej (agroogrodnik, asystent florystyczny, asystent ogrodniczy, ogrodnik terenów zieleni, technik aranżacji florystycznych, technik agroogrodnictwa, technik architektury krajobrazu i arborystyki), teleinformatycznej (technik cyberbezpieczeństwa).

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Zawód przyszłości na świecie - projektowanie graficzne
Zawód przyszłości na świecie - projektowanie graficzne
Wolontariat pomoże dostać się do wymarzonej szkoły
Wolontariat pomoże dostać się do wymarzonej szkoły
Dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich w roku szkolnym 2026/2027
Dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich w roku szkolnym 2026/2027
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich w roku szkolnym 2026/2027
24 lut 2026

Nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce, z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za wolontariat w maksymalnej wysokości (trzy) dają możliwość dostania się do wybranej szkoły. Istotny element brany pod uwagę to szczególne osiągnięcia ucznia dające maksymalnie 18 punktów podczas rekrutacji. Punkty są przyznawane za uzyskanie wysokich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.
Wolontariat pomoże dostać się do wymarzonej szkoły
23 lut 2026

Jak najlepsze oceny na świadectwie kończącym klasę ósmą mogą stanowić – w parze z wysokimi wynikami z egzaminu ósmoklasisty – przepustkę do wybranej szkoły średniej. O sukcesie może przesądzić nawet 0,01 punktu na 200 łącznie możliwych do zdobycia.
Zawód przyszłości na świecie - projektowanie graficzne
23 lut 2026

Projektowanie graficzne a przyszłość zawodu w świecie wielokulturowym, cyfrowym i wspieranym przez AI. Komunikacja wizualna staje się dziś uniwersalnym językiem, dlatego projektowanie graficzne traktowane jest jako odpowiedzialna praktyka międzykulturowa, łącząca rzemiosło, technologię i etykę.
Ocena z 4 klasy wpływa na świadectwo w 8 klasie
23 lut 2026

Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej umieszczane są oceny ze wszystkich przedmiotów nauczanych na II etapie edukacji tj. w klasach od IV do VIII według skali ocen-celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. Należy pamiętać, że nauka niektórych przedmiotów kończy się wcześniej.

REKLAMA

Wynagrodzenie nauczyciela 2026. Rozporządzenie o podwyżkach [TABELA]
22 lut 2026

Wynagrodzenie nauczyciela w 2026 roku wzrośnie tylko o 3%? Jakie wynagrodzenia dla nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego przewiduje nowe rozporządzenie? ZNP domaga się 15% podwyżek od września 2026 r. Tabela.
To zespół zarządzania kryzysowego, a nie dyrektor będzie zawieszał lekcje w szkołach?
20 lut 2026

Czy swoboda w podejmowaniu decyzji o zawieszeniu zajęć w szkołach jest obecnie zbyt duża? Warunki atmosferyczne istotnie wpływają na działalność jednostek oświatowych. W niektórych przypadkach wpływają jedynie na komfort uczniów i pracowników placówek, a w innych w grę wchodzą kwestie bezpieczeństwa.
Nikt nie chce być likwidatorem szkoły. W Polsce funkcjonuje 131 szkół, w których uczy się poniżej 25 dzieci
21 lut 2026

Kto będzie finansował wynagrodzenia nauczycieli – rząd czy samorządy? Czy małe szkoły będą likwidowane? Na te i inne pytania w rozmowie z PAP odpowiedziała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka.
Nieudana próba zakazu sprzedaży kawy. Czy pracownicy resortu zdrowia są pod wpływem lobbystów?
23 lut 2026

Ministerstwo Zdrowia chciało zakazać sprzedaży kawy w szkołach. Projekt rozporządzenia wprowadzał taki zakaz, jednak wersja opublikowana w Dzienniku Ustaw zakazu nie przewiduje. Szefowa resortu zdrowia wierzy, że pracownicy Ministerstwa Zdrowia nie są pod wpływem lobbystów.

REKLAMA

Młodzi korzystają z danych, ale nie mają pojęcia, skąd one pochodzą. Zaskakujące wyniki badania
20 lut 2026

Ministerstwo Cyfryzacji zbadało rolę danych, w tym danych publicznych, w codziennym funkcjonowaniu młodzieży. Raport z badania pokazuje, że choć pokolenie Z świetnie porusza się w świecie cyfrowym i ma wysokie kompetencje techniczne, jego świadomość mechanizmów przetwarzania danych mogłaby być większa. Zrozumienie danych ma kluczowe znaczenie nie tylko dla edukacji cyfrowej, ale też dla bezpiecznego i świadomego korzystania z cyfrowego świata.
Oto sposób, by pomóc uczniom w nauce. Dostępny jest darmowy przewodnik
20 lut 2026

„Przewodnik po strategiach edukacyjnych” - narzędzie, które w oparciu o rzetelne badania naukowe opisuje sprawdzone strategie nauczania oraz sposoby organizacji pracy dydaktycznej - jest od czwartku w internecie. Ma pomóc nauczycielom w wyborze sposobów pracy, które wspierają uczniów w uczeniu się.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA