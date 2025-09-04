REKLAMA

Problemy nauczycieli w 2025 r.: wakaty nauczycielskie, nadgodziny, wynagrodzenie

Problemy nauczycieli w 2025 r.: wakaty nauczycielskie, nadgodziny, wynagrodzenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 września 2025, 15:02
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
problemy nauczyciele 2025 wakaty braki kadrowe wynagrodzenie nadgodziny
Problemy nauczyciele 2025: wakaty, braki kadrowe, wynagrodzenie, nadgodziny
Shutterstock

Problemy nauczycieli w 2025 r. nie ustępują. Chociaż wydaje się, że wakatów nauczycielskich jest coraz mniej i sytuacja się stabilizuje, nauczyciele ratują system nadgodzinami. To już nie sposób na dorobienie, ale obowiązek. Wynagrodzenie nauczycieli również nie jest satysfakcjonujące. Co trzeba zmienić?

Wakaty nauczycielskie w szkołach

Choć oficjalna liczba wakatów nauczycielskich w całej Polsce spada i aktualnie oscyluje wokół 13 tysięcy – czyli 2% ogólnej liczby etatów – eksperci ostrzegają: dane mogą nie oddawać rzeczywistej sytuacji w szkołach. Wiele placówek funkcjonuje dzięki ogromnej liczbie nadgodzin nauczycieli, co budzi pytania o długofalową kondycję kadry pedagogicznej.

Co trzecia szkoła ma braki w kadrach nauczycielskich

Na koniec sierpnia 2025 roku na ogólnopolskim portalu ofert pracy dla nauczycieli (ofertypracy.edu.pl) figuruje nieco ponad 13 tysięcy ofert zatrudnienia. W zestawieniu z liczbą nauczycieli pracujących w Polsce – ponad 750 tysięcy (dane GUS, luty 2025) – może się wydawać, że sytuacja kadrowa w oświacie stabilizuje się. Warto przypomnieć, że jeszcze trzy lata temu o tej porze roku liczba wakatów była nawet trzykrotnie wyższa.

Najwięcej wakatów nauczycielskich w województwie lubelskim

Największe braki kadrowe w przeliczeniu procentowym występują w województwie lubelskim, gdzie odsetek wakatów zbliżył się do 3%. W pozostałych regionach Polski średni poziom nieobsadzonych stanowisk utrzymuje się między 1,5% a 2,5%.

Nadgodziny nauczycieli ratują braki kadrowe

Co ciekawe, jeszcze na początku sierpnia, według danych podanych przez branżowy portal Dealerzy Wiedzy, liczba wakatów oscylowała wokół 21 tysięcy. Spadek może oznaczać, że szkoły uzupełniły braki – ale niekoniecznie zatrudnieniem nowych nauczycieli. W wielu przypadkach zadania zostały rozdzielone między obecnych pracowników.

Ważne

Eksperci Forum Wiedzy i Edukacji zwracają uwagę, że dane z portali i kuratoriów nie oddają pełnego obrazu sytuacji w polskich szkołach. Wiele wakatów jest „pokrywanych” przez nauczycieli, którzy pracują znacznie powyżej pensum – często na 1,5 etatu lub więcej.

Statystycznie liczby wyglądają dobrze, ale nie zapominajmy, że nauczyciele od lat są przyzwyczajani do pracy ponad normę. Nadgodziny przestały być wyjątkową szansą na dorobienie, a stały się niepisanym standardem funkcjonowania wielu szkół – mówi Dorota Żuchowicz, doradczyni edukacyjna i współzałożycielka Forum Wiedzy i Edukacji. Według Doroty Żuchowicz, takie rozwiązania mogą w krótkim czasie łagodzić skutki braków kadrowych, ale długofalowo prowadzą do wypalenia zawodowego, obniżenia jakości nauczania i spadku zainteresowania pracą w zawodzie nauczyciela.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wynagrodzenia nauczycieli 2025

Mimo odczuwalnych podwyżek wynagrodzeń w ubiegłym roku – sięgających około 30% – wielu nauczycieli, szczególnie młodych, nadal nie czuje się usatysfakcjonowanych. – Podwyżki na pewno były konieczne i dla wielu nauczycieli realnie poprawiły sytuację. Dziś mając 1,5 etatu i będąc nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym z dłuższym stażem ma się szansę zarobić nawet więcej niż tzw. średnia krajowa. Niestety, sytuacja finansowa dla nowych nauczycieli jest już daleka od optymizmu. Potrzebujemy także zmian systemowych, odciążenia administracyjnego i realnego wsparcia rozwoju zawodowego – podkreśla Dorota Żuchowicz.

Problemy nauczycieli w 2025 r.

Eksperci Forum Wiedzy i Edukacji zachęcają, by debata o sytuacji kadrowej w oświacie nie kończyła się na analizie liczby ofert pracy. Warto przyjrzeć się realnym warunkom pracy nauczycieli – liczbie nadgodzin, rotacji kadry, kondycji psychicznej, możliwościach rozwoju i faktycznej atrakcyjności zawodu dla młodych ludzi.

Źródło: Forum Wiedzy i Edukacji

