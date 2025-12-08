Do 3,5 tys. szkół trafią profesjonalne materiały dydaktyczne do edukacji obywatelskiej: scenariusze lekcji, karty pracy, filmy i plakaty

Do 3,5 tys. szkół trafią profesjonalne materiały dydaktyczne do edukacji obywatelskiej. Dwie fundacje w ramach własnego projektu zapewniają nauczycielom pomoc w przygotowywaniu się i prowadzeniu nowego przedmiotu. Pakiet obemuje: scenariusze lekcji, karty pracy, plakaty do pracy grupowej oraz serię piętnastu krótkich filmów edukacyjnych.

rozwiń >

Materiały dydaktyczne do edukacji obywatelskiej

Od września uczniowie szkół ponadpodstawowych uczą się nowego obowiązkowego przedmiotu – edukacji obywatelskiej. Jednocześnie wielu nauczycieli mierzy się z jego realizacją bez odpowiedniego wsparcia metodycznego. Dlatego Fundacja Zwolnieni z Teorii i Fundacja Enea – Energia Wspólnoty uruchamiają wspólny projekt, w ramach którego do około 3 500 szkół trafią profesjonalne materiały dydaktyczne pomagające nauczycielom efektywnie i inspirująco przygotowywać uczniów do prowadzenia projektów społecznych.

Edukacja obywatelska w szkołach

Nowy przedmiot - edukacja obywatelska - ma w założeniu rozwijać postawy obywatelskie i społeczne zaangażowanie młodych ludzi. Jednocześnie wielu nauczycieli sygnalizowało potrzebę profesjonalnego przygotowania merytorycznego i metodycznego. W odpowiedzi na te sygnały Fundacja Zwolnieni z Teorii wraz z Fundacją Enea - Energia Wspólnoty uruchamiają wspólny projekt wspierający przygotowanie nauczycieli w celu uruchomienia potencjału projektów społecznych, które będą miały szansę na realizację dzięki inspiracji i wiedzy pozyskanej w ramach nowego przedmiotu.

Celem inicjatywy, która została objęta honorowym patronatem Ministry Edukacji Narodowej oraz Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest pokazanie, że edukacja obywatelska może być nie tylko kolejnym elementem podstawy programowej, ale przede wszystkim impulsem do rozwoju w szkołach postaw obywatelskich, empatii i współodpowiedzialności.

edukacja obywatelska materiały edukacyjne Edukacja obywatelska - materiały edukacyjne dla szkół Źródło zewnętrzne

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na realną potrzebę szkół: pozyskanie wiedzy i materiałów teoretycznych oraz przede wszystkim praktycznych narzędzi do przeprowadzenia prawdziwych projektów społecznych, czyli kluczowego i najtrudniejszego elementu z zakresu tego przedmiotu.

REKLAMA

Praktyczna pomoc dla nauczycieli

Ideą projektu jest praktyczne i partnerskie wsparcie nauczycieli i uczniów podczas zajęć z edukacji obywatelskiej w oparciu o naukę przez doświadczenie. Jest to sprawdzony model edukacyjny, który od 12 lat rozwija pomysłodawca akcji - Fundacja Zwolnieni z Teorii - poprzez angażowanie szkół w projekty społeczne. Do tej pory 160 tysięcy uczestników organizowanej co rok praktycznej Olimpiady Zwolnieni z Teorii zrealizowało ponad dziewięć tysięcy projektów. Nie byłoby to możliwe bez współpracujących z Fundacją szeroką siecią nauczycieli-praktyków i ekspertów edukacyjnych.

– Chcemy, by nauczyciele wiedzieli, że nie są z tym nowym przedmiotem sami – mówi Paula Bruszewska, prezeska i współzałożycielka Fundacji z Fundacji Zwolnieni z Teorii. – To nie kolejny zestaw materiałów, ale zaproszenie do współpracy. Naszym celem jest pokazanie, jak zamienić teorię w działanie, a obowiązek – w inspirującą przygodę, która daje uczniom poczucie wpływu i sprawczości – dodaje.

Materiały do edukacji zdrowotnej także cyfrowe

W ramach projektu opracowane zostały praktyczne materiały dydaktyczne – kompleksowy zestaw pomocy, w tym cyfrowych, wspierających prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody projektów społecznych. Pakiet obejmuje:

scenariusze lekcji,

karty pracy,

plakaty do pracy grupowej oraz

serię piętnastu krótkich filmów edukacyjnych, w których młodzi aktorzy w przystępny sposób wyjaśniają i prezentują, jak krok po kroku tworzyć projekty społeczne odpowiadające na realne potrzeby ich otoczenia.

Przedsięwzięciu będzie towarzyszyć również kampania informacyjna. Pakiet materiałów wspierających realizację projektów społecznych trafi do około 3 500 szkół. – Widzimy ogromny potencjał w połączeniu edukacji z energią do działania – mówi Izabela Rakuć - Kochaniak prezeska Fundacji Enea - Energia Wspólnoty. – Wspólnie z Fundacją Zwolnieni z Teorii chcemy pokazać, że nauka o społeczeństwie może być inspirująca i praktyczna. Zasilając szkoły energią do zmiany, wspieramy jednocześnie postawę odpowiedzialności i troski o wspólne dobro – dodaje.

Konkurs „Zasil szkołę pomysłem”

Integralną częścią przedsięwzięcia jest ogólnopolski konkurs „Zasil szkołę pomysłem”, którego ideą jest inspirowanie uczniów do tworzenia projektów społecznych wokół tematu oszczędzania energii. Konkurs łączy wątki obywatelskie i ekologiczne, zachęcając młodych ludzi do praktycznego działania na rzecz swoich społeczności. Stanowi także sposób na pokazanie, że energia – zarówno w sensie dosłownym, jak i społecznym – może napędzać pozytywne zmiany. Najlepsze szkoły i zespoły projektowe, które wezmą udział w konkursie, otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 25 tysięcy złotych.

Wielki Finał Zwolnionych z Teorii 2026

Efekty tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia zostaną zaprezentowane podczas Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii 2026 - jednego z największych wydarzeń edukacyjnych w Polsce - które co roku gromadzi kilka tysięcy uczestników. Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki kampanii nowy przedmiot stanie się w szkołach przestrzenią do współtworzenia, dyskusji i budowania postaw obywatelskich w praktyce.

Fundacja Zwolnieni z Teorii od ponad 10 lat pomaga uczniom zdobywać praktyczne kompetencje poprzez tworzenie realnych projektów społecznych. W ramach platformy zwolnienizteorii.pl młodzież realizuje autorskie pomysły – ucząc się zarządzania, pracy zespołowej i odpowiedzialnego przywództwa. Zwolnieni z Teorii to pierwsza w Polsce praktyczna olimpiada projektów społecznych, której alumni tworzą dziś aktywną społeczność młodych liderów i liderek zmieniających świat wokół siebie.

Fundacja Enea - Energia Wspólnoty wspiera inicjatywy, które rozwijają lokalne społeczności edukują i wzmacniają postawy odpowiedzialności Działa w obszarach, edukacji, sportu i pomocy społecznej, angażując się z projekty, które mają realny wpływ na otoczenie. Poprzez wspólny projekt Fundacja Enea - Energia Wspólnoty zachęca szkoły i młodzież do wspólnego działania na rzecz oszczędzania energii, współpracy i działania na rzecz dobra wspólnego.

