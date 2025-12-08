Jednostki samorządu terytorialnego mogą już rozliczać środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o wsparciu obywateli Ukrainy, niewykorzystane środki muszą zostać zwrócone do 30 marca 2026 roku, a odsetki trafiają na wydzielony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Terminy zwrotu niewykorzystanych środków

JST mają obowiązek rozliczenia Funduszu Pomocy do końca marca 2026 roku. Dotyczy to środków, które nie zostały wykorzystane do 31 grudnia 2025 r.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Formularze rozliczeniowe należy przesłać do odpowiedniego kuratorium oświaty, wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Zwrot odsetek z Funduszu Pomocy

Odsetki od zgromadzonych środków muszą zostać przekazane na wydzielony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie 15 dni od końca każdego kwartału.

Wyjątek stanowią odsetki na rachunkach pomocniczych JST, które podlegają zwrotowi zgodnie z zawartymi porozumieniami.

REKLAMA

Na co można przeznaczyć środki z Funduszu Pomocy?

Środki z Funduszu mogą wspierać samorządy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

kształceniem i wychowaniem dzieci i uczniów z Ukrainy ,

, opieką nad uczniami przebywającymi legalnie w Polsce,

zapewnieniem materiałów edukacyjnych i pomocy naukowych.

Celem jest efektywne wykorzystanie funduszy zgodnie z ustawą.

Harmonogram wypłat Funduszu Pomocy

Środki z Funduszu Pomocy będą wypłacane samorządom do grudnia 2025 r. Pozwoli to jednostkom samorządu terytorialnego na planowanie wydatków związanych z edukacją uczniów z Ukrainy, zgodnie z założeniami ustawy o wsparciu obywateli Ukrainy.