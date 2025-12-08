REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Reforma edukacji: związki zawodowe alarmują przed chaosem w polskich szkołach

Reforma edukacji: związki zawodowe alarmują przed chaosem w polskich szkołach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 grudnia 2025, 14:37
Katarzyna Kania
Redaguje i tworzy treści o tematyce edukacyjnej oraz parentingowej, dbając o ich merytoryczną jakość i przystępność dla czytelnika.
Reforma edukacji: związki zawodowe alarmują przed chaosem w polskich szkołach
Reforma edukacji: związki zawodowe alarmują przed chaosem w polskich szkołach
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” wraz z NSZZ „Solidarność” wzywa prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy reformującej polskie prawo oświatowe. Związki zawodowe ostrzegają, że reforma edukacji „Kompas Jutra” może doprowadzić do destabilizacji systemu szkolnictwa i przeciążenia nauczycieli.

Pośpiech legislacyjny zagraża jakości edukacji

W liście z 5 grudnia 2025 r. WZZ „Forum-Oświata” podkreślił, że ustawa z 21 listopada 2025 r., wprowadzająca reformę edukacji „Kompas Jutra”, została uchwalona w ekspresowym tempie, bez szerokiego dialogu społecznego.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

„Reforma edukacji dotknie miliony uczniów, rodziców i nauczycieli. Została przeforsowana mimo licznych krytycznych opinii ekspertów, stowarzyszeń rodzicielskich i organizacji nauczycielskich” – podkreślają związkowcy.

Zdaniem ekspertów brak konsultacji społecznych przy tak istotnej zmianie w prawie oświatowym może skutkować trudnościami w wdrożeniu nowych regulacji w całym kraju.

Eksperymentowanie na żywym organizmie polskiej szkoły

Związek „Forum-Oświata” krytykuje główne założenia reformy edukacji, w tym wprowadzenie „profilu absolwenta” oraz ignorowanie problemów finansowych i kadrowych w szkołach.

REKLAMA

„Reforma ‘Kompas Jutra’ to kolejny przykład eksperymentowania na żywym organizmie, jakim jest polska szkoła. Brak nowoczesnych stanowisk pracy dla nauczycieli, chroniczne niedofinansowanie oświaty i kryzys kadrowy nie zostały uwzględnione przy tworzeniu prawa oświatowego” – ostrzegają związkowcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Problem pogłębia wprowadzenie dwóch równoległych podstaw programowych i systemów egzaminacyjnych, co zdaniem nauczycieli utrudni proces edukacyjny i może obniżyć jakość kształcenia.

Solidarność: reforma edukacji grozi destabilizacją systemu

NSZZ „Solidarność” również alarmuje, że reforma edukacji „Kompas Jutra” stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania polskich szkół. Związkowcy wskazują, że przesunięcie odpowiedzialności za wyniki nauczania wyłącznie na nauczycieli i dyrektorów szkół może doprowadzić do przeciążenia kadry i obniżenia jakości kształcenia.

„Podpisanie nowelizacji w obecnej formie może doprowadzić do wieloletniej destabilizacji systemu oświaty i pogorszenia jakości edukacji w Polsce” – podkreślają przedstawiciele Solidarności.

Konsensus społeczny jako fundament każdej reformy edukacji

WZZ „Forum-Oświata” apeluje, aby każda reforma edukacji była poprzedzona rzetelnymi badaniami, konsultacjami i dialogiem ze wszystkimi interesariuszami. Związek podkreśla, że edukacja powinna być fundamentem rozwoju Polski, a zmiany w prawie oświatowym nie mogą być motywowane wyłącznie ideologicznie.

„Edukacja zasługuje na wieloletni, strategiczny plan działania, opracowany w szerokim konsensusie politycznym, społecznym i gospodarczym” – czytamy w apelu do prezydenta.

Decyzja prezydenta w sprawie reformy edukacji

Obecnie decyzja o podpisaniu lub zawetowaniu ustawy w rękach prezydenta Karola Nawrockiego. Czy głosy związków zawodowych, ekspertów i rodziców wpłyną na los reformy edukacji „Kompas Jutra” w polskich szkołach? To pytanie pozostaje otwarte, a przyszłość prawa oświatowego w Polsce zależy od tej decyzji.

Powiązane
Godziny ponadwymiarowe nauczycieli znów pod znakiem zapytania
Godziny ponadwymiarowe nauczycieli znów pod znakiem zapytania
Dzieci spędzają w sieci 8 godzin dziennie. Rodzice nie mają pojęcia
Dzieci spędzają w sieci 8 godzin dziennie. Rodzice nie mają pojęcia
Nauczycielskie świadczenia się kurczą. Czy system ma jeszcze sens?
Nauczycielskie świadczenia się kurczą. Czy system ma jeszcze sens?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Reforma edukacji: związki zawodowe alarmują przed chaosem w polskich szkołach
08 gru 2025

Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” wraz z NSZZ „Solidarność” wzywa prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy reformującej polskie prawo oświatowe. Związki zawodowe ostrzegają, że reforma edukacji „Kompas Jutra” może doprowadzić do destabilizacji systemu szkolnictwa i przeciążenia nauczycieli.
Rząd przywraca zapomogi dla doktorantów. Kto będzie przyznawał i wypłacał pomoc finansową?
08 gru 2025

Rząd ma zająć się projektem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który przywróci doktorantom możliwość otrzymania zapomogi w trudnej sytuacji życiowej. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2026 roku i – co ważne – nie obciąży budżetu państwa.
Do 3,5 tys. szkół trafią profesjonalne materiały dydaktyczne do edukacji obywatelskiej: scenariusze lekcji, karty pracy, filmy i plakaty
08 gru 2025

Do 3,5 tys. szkół trafią profesjonalne materiały dydaktyczne do edukacji obywatelskiej. Dwie fundacje w ramach własnego projektu zapewniają nauczycielom pomoc w przygotowywaniu się i prowadzeniu nowego przedmiotu. Pakiet obemuje: scenariusze lekcji, karty pracy, plakaty do pracy grupowej oraz serię piętnastu krótkich filmów edukacyjnych.
Ferie zimowe 2026. Czy przedszkola i zerówki są otwarte?
08 gru 2025

Już w styczniu rozpoczną się ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026. Co z przedszkolakami? Czy w placówkach publicznych dzieci mają zapewnioną opiekę? Jak funkcjonują tzw. zerówki?

REKLAMA

Nauczycielskie świadczenia się kurczą. Czy system ma jeszcze sens?
08 gru 2025

Choć ustawodawca poszerza katalog osób uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, dane ZUS nie pozostawiają złudzeń: przywilej ten z roku na rok kurczy się. Maleje liczba pobierających świadczenie, a rosnąca przeciętna wypłata nie jest w stanie zatrzymać procesu wygaszania tego rozwiązania. Co pokazują statystyki i dlaczego kompensówka powoli staje się reliktem dawnych czasów?
Dzieci spędzają w sieci 8 godzin dziennie. Rodzice nie mają pojęcia
08 gru 2025

Dzieci w Polsce spędzają w internecie nawet kilka godzin dziennie, a rodzice zwykle nie zdają sobie z tego sprawy. Samorządowcy i eksperci podczas kongresu Local-SoMe’25 ostrzegają: bez odważnych regulacji i realnego egzekwowania zasad przez platformy społecznościowe problem będzie narastał.
Godziny ponadwymiarowe nauczycieli znów pod znakiem zapytania
08 gru 2025

Choć nowelizacja przepisów dotyczących wynagrodzeń za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe miała raz na zawsze zamknąć temat, w praktyce otworzyła kolejne pola do sporu. Eksperci podkreślają, że poprawka – choć potrzebna – nie rozwiązuje wszystkich problemów, a samorządy i dyrektorzy mogą interpretować ją różnie.
Świadczenie z ZUS na nowych zasadach od 1 września 2025 r. Pobiera je prawie 10 tys. nauczycieli
08 gru 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał aktualne dane dotyczące tzw. kompensówek. To ważne świadczenia, które są odpowiednikiem emerytur pomostowych. We wrześniu pieniądze z ZUS pobierało 9,8 tys. osób, a przeciętna wysokość świadczenia kompensacyjnego w tym miesiącu wyniosła ok. 4,3 tys. zł.

REKLAMA

Ferie z programowaniem. Bezpłatne półkolonie w 16 miejscowościach
06 gru 2025

Trwają zapisy na półkolonie zimowe, podczas których uczniowie poznają m.in. tajniki programowania. Warsztaty odbędą się w małych miejscowościach. Celem projektu jest bowiem wyrównywanie szans edukacyjnych.
Darmowy obiad dla wszystkich uczniów szkół podstawowych? Jest projekt przepisów, ale są też poważne wątpliwości
05 gru 2025

Kto zapłaci za darmowe obiady dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ile to by kosztowało? Te pytania budzą wiele emocji. Jednak czy zapewnienie dostępu do bezpłatnych posiłków bez rozwiązania istniejących już teraz problemów ma sens?
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA