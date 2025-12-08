Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” wraz z NSZZ „Solidarność” wzywa prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy reformującej polskie prawo oświatowe. Związki zawodowe ostrzegają, że reforma edukacji „Kompas Jutra” może doprowadzić do destabilizacji systemu szkolnictwa i przeciążenia nauczycieli.

Pośpiech legislacyjny zagraża jakości edukacji

W liście z 5 grudnia 2025 r. WZZ „Forum-Oświata” podkreślił, że ustawa z 21 listopada 2025 r., wprowadzająca reformę edukacji „Kompas Jutra”, została uchwalona w ekspresowym tempie, bez szerokiego dialogu społecznego.

„Reforma edukacji dotknie miliony uczniów, rodziców i nauczycieli. Została przeforsowana mimo licznych krytycznych opinii ekspertów, stowarzyszeń rodzicielskich i organizacji nauczycielskich” – podkreślają związkowcy.

Zdaniem ekspertów brak konsultacji społecznych przy tak istotnej zmianie w prawie oświatowym może skutkować trudnościami w wdrożeniu nowych regulacji w całym kraju.

Eksperymentowanie na żywym organizmie polskiej szkoły

Związek „Forum-Oświata” krytykuje główne założenia reformy edukacji, w tym wprowadzenie „profilu absolwenta” oraz ignorowanie problemów finansowych i kadrowych w szkołach.

„Reforma ‘Kompas Jutra’ to kolejny przykład eksperymentowania na żywym organizmie, jakim jest polska szkoła. Brak nowoczesnych stanowisk pracy dla nauczycieli, chroniczne niedofinansowanie oświaty i kryzys kadrowy nie zostały uwzględnione przy tworzeniu prawa oświatowego” – ostrzegają związkowcy.

Problem pogłębia wprowadzenie dwóch równoległych podstaw programowych i systemów egzaminacyjnych, co zdaniem nauczycieli utrudni proces edukacyjny i może obniżyć jakość kształcenia.

Solidarność: reforma edukacji grozi destabilizacją systemu

NSZZ „Solidarność” również alarmuje, że reforma edukacji „Kompas Jutra” stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania polskich szkół. Związkowcy wskazują, że przesunięcie odpowiedzialności za wyniki nauczania wyłącznie na nauczycieli i dyrektorów szkół może doprowadzić do przeciążenia kadry i obniżenia jakości kształcenia.

„Podpisanie nowelizacji w obecnej formie może doprowadzić do wieloletniej destabilizacji systemu oświaty i pogorszenia jakości edukacji w Polsce” – podkreślają przedstawiciele Solidarności.

Konsensus społeczny jako fundament każdej reformy edukacji

WZZ „Forum-Oświata” apeluje, aby każda reforma edukacji była poprzedzona rzetelnymi badaniami, konsultacjami i dialogiem ze wszystkimi interesariuszami. Związek podkreśla, że edukacja powinna być fundamentem rozwoju Polski, a zmiany w prawie oświatowym nie mogą być motywowane wyłącznie ideologicznie.

„Edukacja zasługuje na wieloletni, strategiczny plan działania, opracowany w szerokim konsensusie politycznym, społecznym i gospodarczym” – czytamy w apelu do prezydenta.

Decyzja prezydenta w sprawie reformy edukacji

Obecnie decyzja o podpisaniu lub zawetowaniu ustawy w rękach prezydenta Karola Nawrockiego. Czy głosy związków zawodowych, ekspertów i rodziców wpłyną na los reformy edukacji „Kompas Jutra” w polskich szkołach? To pytanie pozostaje otwarte, a przyszłość prawa oświatowego w Polsce zależy od tej decyzji.