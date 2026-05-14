Strona główna » Edukacja » Szkoła » Czy nauczyciele będą oceniać prace domowe? Nowe przepisy mają wzmocnić motywację uczniów

Czy nauczyciele będą oceniać prace domowe? Nowe przepisy mają wzmocnić motywację uczniów

14 maja 2026, 07:51
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
nauczyciel nauczycielka szkoła lekcja prace domowe motywacja uczniowie
Czy nauczyciele będą oceniać prace domowe? Nowe przepisy mają wzmocnić motywację uczniów
Nauczyciel będzie musiał sprawdzać prace domowe i przekazywać uczniom informację zwrotną na temat wykonanej pracy. Systematyczność w wykonywaniu prac domowych będzie uwzględniana przy ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Prace domowe – projekt rozporządzenia

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad zmianą rozporządzenia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 2572 z późn. zm.). Projekt nowelizacji został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w zakresie zadawania uczniom pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych w szkole podstawowej.

Zmiana przepisów ma wzmocnić motywację uczniów

Resort edukacji planuje doprecyzować nowelizacją, że w klasach IV–VIII zadawanie pisemnych lub praktyczno-technicznych prac domowych służy utrwalaniu, rozwijaniu lub praktycznemu stosowaniu treści nauczania realizowanych w czasie zajęć edukacyjnych. Każda wykonana przez ucznia praca domowa pisemna lub praktyczno-techniczna będzie musiała być przez nauczyciela sprawdzona i uczeń będzie musiał otrzymać o niej informację. Projekt zakłada też dopuszczenie możliwości uwzględniania przez nauczyciela systematyczności w wykonywaniu przez uczniów prac domowych przy ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Uzupełnienie przepisów o powyższe rozwiązania ma wzmocnić motywację uczniów do samodzielnej pracy własnej. Projektowana zmiana umożliwi też nauczycielom docenienie wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonanie pracy domowej.

Prace domowe w szkole podstawowej – obecne regulacje

Obecnie w klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciel nie zadaje uczniom prac domowych. Nauczyciel może jednak zadawać i oceniać prace usprawniające motorykę małą.

Z kolei w klasach IV–VIII można zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, z tym że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny.

Nauczyciel sprawdza wykonaną przez ucznia pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową i przekazuje informację zwrotną na temat wykonanej pracy.

Wejście w życie rozporządzenia

Według projektu resortu edukacji rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 września 2026 roku.

