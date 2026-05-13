Strona główna » Edukacja » Egzamin ósmoklasisty » Czy OKE może zmienić wynik egzaminu ósmoklasisty? Zasady i terminy w 2026 roku

Czy OKE może zmienić wynik egzaminu ósmoklasisty? Zasady i terminy w 2026 roku

13 maja 2026, 11:48
[Data aktualizacji 13 maja 2026, 14:28]
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Czy można zmienić wynik egzaminu ósmoklasisty?
Czy można zmienić wynik egzaminu ósmoklasisty?
ShutterStock

Uczniowie i rodzice mają prawo wzglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej i do zweryfikowania wyniku. Może się zdarzyć, że przy ponownej ocenie okaże się, że uczeń powinien uzyskać wyższą liczbę punktów. Wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zmieni wynik. Jak wygląda procedura krok po kroku? Oto najważniejsze zasady i terminy obowiązujące w 2026 roku.

Krok 1. Złóż wniosek o wgląd do pracy [od 3 lipca 2026 r.]

Przede wszystkim trzeba pamiętać, iż uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Odbywa się to w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty, czyli od 3 lipca 2026 r. do 3 stycznia 2027 r.

Jeśli chodzi o pracę egzaminacyjną, to jest nią kompletny arkusz egzaminacyjny, tj. zeszyt zadań egzaminacyjnych, karta rozwiązań zadań otwartych (jeżeli stanowiła część arkusza) i karta odpowiedzi oraz – w przypadku arkuszy w dostosowanej formie – wszystkie inne materiały wytworzone przez ucznia i/lub nauczyciela wspomagającego podczas egzaminu.

Co ważne, prawo wglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej nie przysługuje pełnomocnikowi czy innej osobie wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.

W przypadku rozwiązań zadań ocenianych z wykorzystaniem systemu informatycznego OnE (Ocenianie na ekranie) podczas wglądu udostępnia się informację (np. w postaci tabeli) o liczbie punktów przyznanych przez egzaminatora za rozwiązanie każdego zadania otwartego.

Aby mieć wgląd do pracy, trzeba złożyć wniosek do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Można to zrobić osobiście lub przez osobę występującą w imieniu zdającego albo drogą elektroniczną (w tym z wykorzystaniem ZIU-SIOEO), faksem lub pocztą tradycyjną, na zasadach wskazanych przez OKE.

Formularz wniosku o wgląd (16a) jest dostępny na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem https://bip.cke.gov.pl/artykul/289/1953/2025-2026

Wniosek można też złożyć w innej formie. Ważne, by pismo zawierało:

• imię i nazwisko zdającego

• nr PESEL zdającego (a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)

• dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu

• przedmiot egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy.

Ważne

Wnioski o wgląd będą przyjmowane i rozpatrywane od dnia udostępnienia w ZIU-SIOEO informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty, tj. od 3 lipca 2026 r., zgodnie z kolejnością wpływu.

2. Zgłoś się w terminie na dokonanie wglądu pracy egzaminacyjnej

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku wyznaczy dzień oraz godzinę wglądu, a także miejsce. W miarę możliwości odbywa się to w porozumieniu z wnioskodawcą. Na wgląd trzeba zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Wgląd może zostać przeprowadzony poza siedzibą OKE, jeżeli jest to uzasadnione szczególnym przypadkiem, wynikającym z niepełnosprawności.

Oto kilka najważniejszych informacji dotyczących wglądu:

• Przed udostępnieniem pracy do wglądu zabezpiecza się dane osobowe egzaminatora;

• Czas wglądu wyznacza dyrektor OKE i nie może on być krótszy niż 30 minut w odniesieniu do jednej pracy egzaminacyjnej.

• Praca egzaminacyjna nie może być kopiowana, ale można wykonywać zdjęcia pracy w całości lub w części.

• Osoba dokonująca wglądu ma prawo sporządzania notatek podczas wglądu, korzystając z materiałów przekazanych przez okręgową komisję egzaminacyjną.

3. Złóż wniosek o weryfikację sumy punktów

W terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania wglądu uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Na stronie CKE jest to załącznik 16b. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z uzasadnieniem.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców o wyniku weryfikacji sumy punktów.

Ważne

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor OKE ustala nowe wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie i wydaje nowe zaświadczenie.

Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne.

Zmiana wyniku ósmoklasisty [FAQ]

Czy wyznaczony przez dyrektora OJE termin wglądu może zostać zmieniony?

Tak, termin można zmienić na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, w ramach możliwości organizacyjnych OKE. Jest też możliwość zmiany na prośbę OKE, w porozumieniu z osobą uprawnioną do wglądu.

Czy OKE zwraca koszty podróży związane z dojazdem do wglądu?

Nie, okręgowa komisja egzaminacyjna nie zwraca kosztów podróży związanych z dojazdem osoby uprawnionej do wglądu, w tym zdającego, do miejsca wglądu wyznaczonego przez dyrektora OKE.

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 881; ost. zm. DZ. U. z 2026 r., poz. 203)

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

