Matura 2026. W piątek maturzyści zdają kolejne egzaminy. Czy to są egzaminy obowiązkowe?

Matura 2026. W piątek maturzyści zdają kolejne egzaminy. Czy to są egzaminy obowiązkowe?

15 maja 2026, 07:16
[Data aktualizacji 15 maja 2026, 08:06]
oprac. Tomasz Kowalski
Dzisiaj rano maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu zaplanowano egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Czy to są egzaminy obowiązkowe? Kiedy zostaną opublikowane arkusze egzaminacyjne?

W piątek maturzyści zdają kolejne egzaminy

W piątek na maturzyści zdają egzamin z geografii i egzaminy z języków mniejszości narodowych. Egzaminy te nie są obowiązkowe i przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć.

Matura 2026 – egzaminy obowiązkowe i do wyboru

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowo mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Kiedy arkusze z piątkowych egzaminów?

W piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez maturzystów tego dnia. Arkusze z egzaminu z geografii zostaną opublikowane po południu, a z egzaminów z języków mniejszości narodowych – wieczorem.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.

