Strona główna » Edukacja » Przedszkole » Przedszkola i żłobki pójdą pod nóż? Warszawa i inne miasta podejmują radykalne kroki

Przedszkola i żłobki pójdą pod nóż? Warszawa i inne miasta podejmują radykalne kroki

06 lutego 2026, 09:06
Przedszkola i żłobki pójdą pod nóż? Warszawa i inne miasta podejmują radykalne kroki
Przedszkola i żłobki pójdą pod nóż? Warszawa i inne miasta podejmują radykalne kroki
Warszawa już ogłosiła, że zamierza zlikwidować niektóre przedszkola, do podobnych decyzji przymierzają się także inne polskie miasta. Wszystkiemu „winna” jest demograficzna zapaść, w 2025 r. liczba urodzeń spadła o kolejne 14 tys. Informuje „Rzeczpospolita".

Zapaść demograficzna - oficjalne dane GUS

Według „Rz”, zapaść demograficzna staje się faktem. W ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny podał, że na koniec 2025 r. liczba Polaków była o 157 tys. mniejsza niż rok wcześniej. W sumie jest nas 37,332 mln. W 2025 r. urodziło się 238 tys. dzieci - o 14 tys. mniej niż w 2024 r.

Warszawa podejmuje decyzje o likwidacji przedszkoli

W połowie stycznia warszawscy radni zdecydowali o zamknięciu czterech przedszkoli, ale, jak powiedziała „Rz" rzeczniczka ratusza Monika Beuth, pierwsze decyzje w sprawie reorganizacji sieci placówek zostały podjęte już jesienią ubiegłego roku. Warszawa dysponuje obecnie 43 tys. miejsc w przedszkolach, z czego 2,5 tys. jest nadal wolne. Prognozy demograficzne pokazują, że w porównaniu z obecnym rokiem, liczba dzieci 3-letnich, które rozpoczynają edukację przedszkolną we wrześniu 2026 r., będzie mniejsza o blisko 2 tys. „W roku szkolnym 2028/2029 w porównaniu do bieżącego roku szkolnego będzie nawet 15 tys. mniej dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych w Warszawie" – dodała rzeczniczka.

Gazeta sprawdziła, jak sytuacja wygląda w innych dużych miastach. Okazuje się, że jak na razie tylko stolica podejmuje decyzje o wygaszaniu oddziałów, choć gdzie indziej też się z tym liczą. Wolne miejsca w żłobkach są m.in. w Łodzi, Lublinie, Częstochowie i Poznaniu.

Reorganizacja sieci przedszkoli w innych miastach

„Zmiany sieci przedszkoli i szkół to wyzwanie, które stoi przed wszystkimi samorządami w Polsce. Dziś apele o poprawę demografii na niewiele się zdadzą, bo nie mamy aż tylu kobiet w wieku rozrodczym, by szybko sytuację kryzysową zażegnać" – powiedział „Rzeczpospolitej” Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich. Według niego, sposobem na radzenie sobie z kryzysem demograficznym jest tworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych, w których równocześnie uczyłyby się zarówno maluchy, jak i uczniowie młodszych klas szkół podstawowych.

Zdaniem gazety, Ministerstwo Edukacji Narodowej myśli w podobny sposób. Przygotowało właśnie projekt zakładający możliwość utworzenia w działających małych szkołach miejsc służących lokalnej społeczności, np. żłobków czy środowiskowych domów pomocy. Projekt przeszedł już przez Radę Ministrów i trafił do Sejmu.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Edukacja
Strój nieobyczajny i ogólnie przyjęte normy społeczne. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi praw uczniów
06 lut 2026

Uczniowskie strój, makijaż i biżuteria od lat są przedmiotem dyskusji i sporów. Już niedługo ma się to zakończyć dzięki wprowadzeniu w obowiązujących przepisach odpowiednich zmian. Do czego dadzą uczniom prawo, a czego będą od nich wymagały?
Przedszkola i żłobki pójdą pod nóż? Warszawa i inne miasta podejmują radykalne kroki
06 lut 2026

Warszawa już ogłosiła, że zamierza zlikwidować niektóre przedszkola, do podobnych decyzji przymierzają się także inne polskie miasta. Wszystkiemu „winna” jest demograficzna zapaść, w 2025 r. liczba urodzeń spadła o kolejne 14 tys. Informuje „Rzeczpospolita".

Poważne zmiany w szkolnictwie branżowym. Zostanie wprowadzona nauka nowych zawodów, ale niektóre zawody będą wykreślone
05 lut 2026

Od 1 września 2026 r. do systemu oświaty zostanie wprowadzona możliwość kształcenia w 11 nowych zawodach. Projektowane przepisy przewidują też wykreślenie niektórych zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Przesądy studniówkowe: Czerwony akcent, nowy garnitur i polonez - gwarancja sukcesu na maturze?
04 lut 2026

Styczeń i luty to w Polsce czas studniówek, czyli tradycyjnych balów organizowanych przez uczniów klas maturalnych na około 100 dni przed maturą. To wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego maturzysty ma swoje korzenie w XIX wieku i sięga około 200 lat wstecz.

Frekwencja w szkołach zawodowych do zaostrzenia? Ekspert mówi wprost
04 lut 2026

Marek Pleśniar z OSKKO pozytywnie ocenił rezygnację MEN z zaostrzenia przepisów o frekwencji w szkołach podstawowych i liceach i zasugerował, że podobne regulacje mogłyby się przydać w szkołach zawodowych.
Kończy się termin wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
05 lut 2026

Dyrektorzy szkół są zobowiązani do wypłacenia nauczycielom wynagrodzeń za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września do 31 grudnia 2025 r., za które nauczyciel nie otrzymał wynagrodzenia. Obowiązek ten wynika ze znowelizowanej Karta nauczyciela. Kiedy mija termin wypłaty?
Wynagrodzenie nauczyciela w razie zawieszenia zajęć w szkole
05 lut 2026

Z powodu ostrych mrozów, odwołano lekcje w kilkuset szkołach. Czy pracujących w nich nauczyciele tracą prawo do wynagrodzenia? W tej sprawie zostało skierowane do MEN zapytanie poselskie.
Sztuczna inteligencja nie tylko pomaga w lekcjach. Rodzice zaskoczeni!
03 lut 2026

Większość młodzieży korzysta ze sztucznej inteligencji, nie tylko do celów edukacyjnych, ale także z nudy czy dla rozrywki. Rodzice nie wiedzą, że ich dzieci wykorzystują AI również do rozwiązywania codziennych problemów. Młodzi twierdzą, że sztuczna inteligencja jest cierpliwa i traktuje ich poważnie.

Setki szkół zamknięte przez mróz. MEN podaje aktualne dane o odwołanych zajęciach
03 lut 2026

Z powodu niskiej temperatury we wtorek zajęcia odwołano w 549 szkołach, w tym 217 na Mazowszu i 153 w województwie pomorskim – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czy strój ucznia powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi?
03 lut 2026

MEN pracuje nad przepisami regulującymi wygląd i strój uczniów. Resort edukacji uruchomił ankietę na ten temat, którą można wypełniać do końca lutego. Pojawiły się wątpliwości co do tego, że strój uczniów powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
