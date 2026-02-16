REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Studia » Średnia pensja absolwentów uczelni w Polsce to 5940,46 zł brutto. W których miastach zarobią powyżej tej kwoty?

Średnia pensja absolwentów uczelni w Polsce to 5940,46 zł brutto. W których miastach zarobią powyżej tej kwoty?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 lutego 2026, 13:21
Średnia pensja absolwentów uczelni w Polsce to 5940,46 zł brutto. W których miastach zarobią powyżej tej kwoty?
Średnia pensja absolwentów uczelni w Polsce to 5940,46 zł brutto. W których miastach zarobią powyżej tej kwoty?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Absolwenci polskich uczelni, którzy skończyli studia w 2023 r., zarabiali średnio 5,9 tys. zł brutto miesięcznie. Najwięcej w Warszawie i na Górnym Śląsku, najmniej w Krakowie i Rzeszowie – wynika z obliczeń ekspertów Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu.

Dane na temat zarobków absolwentów uczelni w Polsce podano w komunikacie przekazanym PAP przez organizatorów Programu Kariera.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Eksperci Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu, ogólnokrajowego programu płatnych staży, przeanalizowali informacje pokazujące, ile mogą zarobić absolwenci studiów w naszym kraju i jak ich wynagrodzenie kształtuje się w różnych regionach.

Średnie zarobki absolwentów polskich uczelni

Z danych zebranych w ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) wynika, że ci, którzy ukończyli studia w 2023 r. (to najświeższe dane poddane analizie), zaraz po uzyskaniu dyplomu zarabiali przeciętnie 5940,46 brutto ze wszystkich źródeł. To średnia dla 13 polskich miast.

Zarobki w różnych regionach Polski

Najwyższe pensje dostawali absolwenci w Warszawie (6750,95 zł), w aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej (6 343,84 zł) i Białymstoku (6 016,27 zł). Tymczasem w Krakowie średnia pensja wyniosła 5 180,01 zł, a na samym końcu stawki znalazł się Rzeszów. W stolicy Podkarpacia absolwenci mogą liczyć na 4 958,44 zł miesięcznej pensji. Różnica między Rzeszowem a Warszawą wynosi więc prawie 1,8 tys. zł.

REKLAMA

Czynniki wpływające na zarobki absolwentów

„Różnice w zarobkach absolwentów uczelni z różnych miast wynikają z wielu czynników. Trzy najważniejsze to ukończony kierunek, moment rozwoju zawodowego, w którym ktoś decyduje się na studia, oraz branże, które działają w danym ośrodku akademickim” – powiedział cytowany w komunikacie twórca i szef Programu Kariera oraz wiceprezes Polskiej Rady Biznesu Marian Owerko.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

I tak według danych ELA średnie zarobki absolwentów z licencjatem nauk humanistycznych wynosiły średnio w Polsce 3 990 zł. Z kolei osoby, które studiowały nauki inżynieryjno-techniczne, zarabiały o połowę więcej – 6 038 zł. Absolwenci po studiach licencjackich zaraz po uzyskaniu dyplomu zarabiali średnio 5 427,03 zł brutto. Ci, którzy po licencjacie zdecydowali się na magisterium – 6 774,33 zł brutto, a osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie, dostawały 5 478,88 zł brutto.

„Nie tylko sam poziom studiów odgrywa tak dużą rolę w przyszłych zarobkach, ale też to, co się na studiach robiło. Szczególnie dotyczy to tych, którzy są na czwartym i piątym roku. Oprócz książek ważne jest też zdobywanie doświadczenia zawodowego” – wyjaśnił Marian Owerko.

Zarobki w zależności od poziomu studiów

Z danych Programu Kariera wynika, że studenci niechętnie szukają pracy poza swoim miejsce zamieszkania lub nauki. A to, na jakie stanowiska mogą liczyć na miejscu, wpływa ich zarobki. „W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że Kraków to miasto kultury, a zarobki w tym sektorze są relatywnie niskie. Z kolei Bydgoszcz i Toruń to przemysł oraz sektor bezpieczeństwa, które były w niezłej kondycji w okresie postcovidowym i po agresji Rosji na Ukrainę. Warszawa natomiast to usługi specjalistyczne i firmy międzynarodowe. A pierwsza poważna praca określa przyszłe szanse zawodowe” – tłumaczył wiceprezes Polskiej Rady Biznesu.

Wpływ praktyk i staży na przyszłe zarobki

Zachęcał, żeby o pracy myśleć w szerszej perspektywie, również geograficznej. „Początek kariery jest bardzo ważny. To jak skok z trampoliny. Im mocniej się odbijemy i trampolina będzie lepsza, tym wyżej polecimy. Dlatego warto w okresie studiowania zdobywać doświadczenie i warto zdobywać je w najlepszych firmach, także poza miejscem, gdzie zazwyczaj studiujemy. Doświadczenie zdobyte w najlepszych firmach, których oddziały czasami znajdują się w małych mieścinach, to inwestycja, która zaprocentuje wyższymi gażami” – podsumował Marian Owerko.

Program Kariera Polskiej Rady Biznesu to organizowany od 2003 r. ogólnokrajowy program płatnych staży w różnych firmach. Każdy uczestnik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości od 4 850 zł do blisko 8,5 tys. zł za miesiąc stażu. Patronaty honorowe nad 23. edycją programu objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Rekrutacja w tegorocznej edycji Programu Kariera rusza 16 marca.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych dostarcza wiarygodnych informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy. Eksperci ELA korzystają z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Serwis Nauka w Polsce objął Program Kariera patronatem medialnym.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Zmiany w szkołach – Sejm uchwalił nowelizację przepisów. Co z filiami podstawówek i łączeniem klas?
Zmiany w szkołach – Sejm uchwalił nowelizację przepisów. Co z filiami podstawówek i łączeniem klas?
Wysokość dodatku funkcyjnego trzeba jednoznacznie określić. Szeroki zakres uprawnień organu prowadzącego nie oznacza dowolności
Wysokość dodatku funkcyjnego trzeba jednoznacznie określić. Szeroki zakres uprawnień organu prowadzącego nie oznacza dowolności
Ferie 2026: 9,7 tys. wyjazdów i półkolonii zatwierdzonych przez kuratorów. Jakie kierunki najpopularniejsze?
Ferie 2026: 9,7 tys. wyjazdów i półkolonii zatwierdzonych przez kuratorów. Jakie kierunki najpopularniejsze?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela. Czy trzynastka przysługuje w razie pracy na dwóch stanowiskach?
16 lut 2026

Trzynastka jest świadczeniem należnym pracownikom sfery budżetowej, w tym nauczycielom zatrudnionym w szkołach publicznych. W celu uzyskania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy spełnić określone prawem wymogi, do których zalicza się obowiązek przepracowania co najmniej sześciu miesięcy. Co z trzynastką w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony na dwóch stanowiskach jednocześnie?
Nastolatki w pułapce konsumpcjonizmu. Psycholog ujawnia, jak to wpływa na ich życie
16 lut 2026

Nastolatki żyją dziś w kulturze konsumpcji, w jednej bańce informacyjnej – słysząc, że dążenie do wartości materialistycznych jest jedyną drogą do szczęścia i sukcesu w życiu - mówi psycholog prof. dr hab. Anna Maria Zawadzka z Uniwersytetu Gdańskiego (UG).
Średnia pensja absolwentów uczelni w Polsce to 5940,46 zł brutto. W których miastach zarobią powyżej tej kwoty?
16 lut 2026

Absolwenci polskich uczelni, którzy skończyli studia w 2023 r., zarabiali średnio 5,9 tys. zł brutto miesięcznie. Najwięcej w Warszawie i na Górnym Śląsku, najmniej w Krakowie i Rzeszowie – wynika z obliczeń ekspertów Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu.
Ferie 2026: 9,7 tys. wyjazdów i półkolonii zatwierdzonych przez kuratorów. Jakie kierunki najpopularniejsze?
16 lut 2026

Kuratorzy zatwierdzili blisko 9,7 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii i półkolonii. Łącznie skorzysta lub już skorzystało z nich w ferie ok. 344 tys. dzieci i młodzieży – poinformowano Ministerstwie Edukacji Narodowej.

REKLAMA

Zmiany w szkołach – Sejm uchwalił nowelizację przepisów. Co z filiami podstawówek i łączeniem klas?
16 lut 2026

Trudna sytuacja polskich szkół trwa od lat. Reforma dotycząca sześciolatków, likwidacja gimnazjów, pandemia, nagły napływ uczniów z Ukrainy. To wszystko jeszcze nie jest koniec. Na resort edukacji i samorządy czeka kolejne wyzwanie – niż demograficzny. Pierwsze zmiany w przepisach zostały już uchwalone.
Wysokość dodatku funkcyjnego trzeba jednoznacznie określić. Szeroki zakres uprawnień organu prowadzącego nie oznacza dowolności
13 lut 2026

Szeroki zakres uprawnień organu prowadzącego szkołę nie oznacza dowolności przy określaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielom. W regulaminie muszą znaleźć się ściśle określone postanowienia, które sprawią, że zarówno nauczyciel, jak i organ przyznający dodatek będą wiedzieli, jak postępować.
Ostatni etap ferii zimowych: 730 tys. uczniów w woj. śląskim czeka na niezapomniane atrakcje. Jak skorzystać?
13 lut 2026

Od 16 lutego do 1 marca zimową przerwę od zajęć szkolnych rozpocznie w województwie śląskim ok. 730 tys. uczniów i przedszkolaków. Samorządy oraz instytucje zapowiedziały bogaty program zajęć sportowych, edukacyjnych i kulturalnych – zarówno bezpłatnych, jak i biletowanych.
Ostatnia tura ferii zimowych 2026. Sprawdź, które województwa mają przerwę
13 lut 2026

W poniedziałek formalnie rozpoczynają się ferie zimowe w ostatnich pięciu województwach: podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Uczniowie z tych terenów dwutygodniową przerwę w nauce będą mieli do 1 marca.

REKLAMA

Edukacja domowa, liceum online i wszystko pomiędzy. Czy homeschooling to wolność, czy źródło nieporozumień?
13 lut 2026

O granicach pojęć i odpowiedzialności w czasach edukacji poza szkołą - pisze Wojciech Bachalski, dyrektor zarządzający JDJ International Open Schools.
Rusza nabór do pracy w instytucjach UE. Szansa dla absolwentów i osób kończących studia
12 lut 2026

Ruszył konkurs na podstawowe stanowiska merytoryczne w instytucjach Unii Europejskiej. Dla studentów i absolwentów polskich uczelni to szansa na pierwszy, ważny krok w międzynarodowej karierze zawodowej. MSZ i MNiSW zachęcają do udziału w konkursie.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA