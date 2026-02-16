REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Ferie 2026: 9,7 tys. wyjazdów i półkolonii zatwierdzonych przez kuratorów. Jakie kierunki najpopularniejsze?

Ferie 2026: 9,7 tys. wyjazdów i półkolonii zatwierdzonych przez kuratorów. Jakie kierunki najpopularniejsze?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 lutego 2026, 12:38
Ferie 2026: 9,7 tys. wyjazdów i półkolonii zatwierdzonych przez kuratorów. Jakie kierunki najpopularniejsze?
Ferie 2026: 9,7 tys. wyjazdów i półkolonii zatwierdzonych przez kuratorów. Jakie kierunki najpopularniejsze?
f.t.Photographer
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kuratorzy zatwierdzili blisko 9,7 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii i półkolonii. Łącznie skorzysta lub już skorzystało z nich w ferie ok. 344 tys. dzieci i młodzieży – poinformowano Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go do kuratorium na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą – na 14 dni przed.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Z danych z bazy wypoczynku prowadzonej przez MEN wynika, że kuratorzy oświaty zatwierdzili dotąd 9672 zgłoszenia wypoczynków w czasie tegorocznych ferii zimowych, 47 czeka na zatwierdzenie.

Liczba uczestników wypoczynku

Liczba uczestników wypoczynków w kraju, organizowanych poza miejscem zamieszkania, wynosi 150,7 tys. Liczba dzieci wypoczywających na półkoloniach to 173,9 tys., a za granicą – 19,5 tys. Łącznie w zorganizowanym wypoczynku zimowym w tym roku uczestniczyło lub będzie uczestniczyło ok. 344 tys. dzieci i młodzieży.

Popularne kierunki zagraniczne

Wypoczynek zagraniczny realizowany jest najczęściej w Hiszpanii i we Włoszech oraz w Austrii, Czechach i Słowacji. Wybierane kierunki to również: Turcja, Wielka Brytania, Francja, Litwa, Malta, Niemcy, Stany Zjednoczone. Pojedyncze zgłoszenia dotyczyły wyjazdów do Albanii, Andory, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Egiptu, Grecji, Irlandii, Republiki Południowej Afryki, Portugalii, Rumunii, San Marino, Słowenii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

REKLAMA

W tym roku dwutygodniowa, zimowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, jest między 19 stycznia a 1 marca.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Terminy ferii zimowych 2026

Jako pierwsi w tym roku dwutygodniową przerwę w nauce - od 19 stycznia do 1 lutego - mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Uczniowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego odpoczywali od 2 do 15 lutego.

W poniedziałek formalnie rozpoczęły się ferie zimowe w ostatnich pięciu województwach: podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Uczniowie z tych terenów dwutygodniową przerwę w nauce będą mieli do 1 marca.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. W tym roku po raz pierwszy ferie są w trzech terminach, a nie w czterech, jak w latach poprzednich.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Edukacja domowa, liceum online i wszystko pomiędzy. Czy homeschooling to wolność, czy źródło nieporozumień?
Edukacja domowa, liceum online i wszystko pomiędzy. Czy homeschooling to wolność, czy źródło nieporozumień?
Wysokość dodatku funkcyjnego trzeba jednoznacznie określić. Szeroki zakres uprawnień organu prowadzącego nie oznacza dowolności
Wysokość dodatku funkcyjnego trzeba jednoznacznie określić. Szeroki zakres uprawnień organu prowadzącego nie oznacza dowolności
Zmiany w szkołach – Sejm uchwalił nowelizację przepisów. Co z filiami podstawówek i łączeniem klas?
Zmiany w szkołach – Sejm uchwalił nowelizację przepisów. Co z filiami podstawówek i łączeniem klas?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela. Czy trzynastka przysługuje w razie pracy na dwóch stanowiskach?
16 lut 2026

Trzynastka jest świadczeniem należnym pracownikom sfery budżetowej, w tym nauczycielom zatrudnionym w szkołach publicznych. W celu uzyskania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy spełnić określone prawem wymogi, do których zalicza się obowiązek przepracowania co najmniej sześciu miesięcy. Co z trzynastką w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony na dwóch stanowiskach jednocześnie?
Nastolatki w pułapce konsumpcjonizmu. Psycholog ujawnia, jak to wpływa na ich życie
16 lut 2026

Nastolatki żyją dziś w kulturze konsumpcji, w jednej bańce informacyjnej – słysząc, że dążenie do wartości materialistycznych jest jedyną drogą do szczęścia i sukcesu w życiu - mówi psycholog prof. dr hab. Anna Maria Zawadzka z Uniwersytetu Gdańskiego (UG).
Średnia pensja absolwentów uczelni w Polsce to 5940,46 zł brutto. W których miastach zarobią powyżej tej kwoty?
16 lut 2026

Absolwenci polskich uczelni, którzy skończyli studia w 2023 r., zarabiali średnio 5,9 tys. zł brutto miesięcznie. Najwięcej w Warszawie i na Górnym Śląsku, najmniej w Krakowie i Rzeszowie – wynika z obliczeń ekspertów Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu.
Ferie 2026: 9,7 tys. wyjazdów i półkolonii zatwierdzonych przez kuratorów. Jakie kierunki najpopularniejsze?
16 lut 2026

Kuratorzy zatwierdzili blisko 9,7 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii i półkolonii. Łącznie skorzysta lub już skorzystało z nich w ferie ok. 344 tys. dzieci i młodzieży – poinformowano Ministerstwie Edukacji Narodowej.

REKLAMA

Zmiany w szkołach – Sejm uchwalił nowelizację przepisów. Co z filiami podstawówek i łączeniem klas?
16 lut 2026

Trudna sytuacja polskich szkół trwa od lat. Reforma dotycząca sześciolatków, likwidacja gimnazjów, pandemia, nagły napływ uczniów z Ukrainy. To wszystko jeszcze nie jest koniec. Na resort edukacji i samorządy czeka kolejne wyzwanie – niż demograficzny. Pierwsze zmiany w przepisach zostały już uchwalone.
Wysokość dodatku funkcyjnego trzeba jednoznacznie określić. Szeroki zakres uprawnień organu prowadzącego nie oznacza dowolności
13 lut 2026

Szeroki zakres uprawnień organu prowadzącego szkołę nie oznacza dowolności przy określaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielom. W regulaminie muszą znaleźć się ściśle określone postanowienia, które sprawią, że zarówno nauczyciel, jak i organ przyznający dodatek będą wiedzieli, jak postępować.
Ostatni etap ferii zimowych: 730 tys. uczniów w woj. śląskim czeka na niezapomniane atrakcje. Jak skorzystać?
13 lut 2026

Od 16 lutego do 1 marca zimową przerwę od zajęć szkolnych rozpocznie w województwie śląskim ok. 730 tys. uczniów i przedszkolaków. Samorządy oraz instytucje zapowiedziały bogaty program zajęć sportowych, edukacyjnych i kulturalnych – zarówno bezpłatnych, jak i biletowanych.
Ostatnia tura ferii zimowych 2026. Sprawdź, które województwa mają przerwę
13 lut 2026

W poniedziałek formalnie rozpoczynają się ferie zimowe w ostatnich pięciu województwach: podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Uczniowie z tych terenów dwutygodniową przerwę w nauce będą mieli do 1 marca.

REKLAMA

Edukacja domowa, liceum online i wszystko pomiędzy. Czy homeschooling to wolność, czy źródło nieporozumień?
13 lut 2026

O granicach pojęć i odpowiedzialności w czasach edukacji poza szkołą - pisze Wojciech Bachalski, dyrektor zarządzający JDJ International Open Schools.
Rusza nabór do pracy w instytucjach UE. Szansa dla absolwentów i osób kończących studia
12 lut 2026

Ruszył konkurs na podstawowe stanowiska merytoryczne w instytucjach Unii Europejskiej. Dla studentów i absolwentów polskich uczelni to szansa na pierwszy, ważny krok w międzynarodowej karierze zawodowej. MSZ i MNiSW zachęcają do udziału w konkursie.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA