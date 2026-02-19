REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Studia » List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z okazji Dnia Nauki Polskiej. Oto szczegóły

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z okazji Dnia Nauki Polskiej. Oto szczegóły

19 lutego 2026, 10:19
List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z okazji Dnia Nauki Polskiej. Oto szczegóły
List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z okazji Dnia Nauki Polskiej. Oto szczegóły
Nauka jest źródłem postępu cywilizacyjnego, racjonalnego myślenia i świadomego kształtowania przyszłości - napisał minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek w liście do środowiska naukowego, z okazji przypadającego 19 lutego Dnia Nauki Polskiej.

Z okazji Dnia Nauki Polskiej minister Marcin Kulasek skierował list do przedstawicieli świata nauki i szkolnictwa wyższego. Podziękował w nim badaczom za osiągnięcia oraz podkreślił rolę nauki w rozwoju państwa i bezpieczeństwie obywateli.

Rola nauki w rozwoju państwa

Nauka to jeden z najtrwalszych fundamentów rozwoju państwa i społeczeństwa. Jest źródłem postępu cywilizacyjnego, racjonalnego myślenia i świadomego kształtowania przyszłości” – napisał w liście Marcin Kulasek.

Minister wyraził uznanie dla dotychczasowej działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej polskich uczonych. Wyraził też podziw wobec odwagi naukowców w podejmowaniu ambitnych wyzwań naukowych, które często prowadzą do innowacyjnych odkryć, przyczyniają się do poprawy naszego bezpieczeństwa, skutecznej ochrony życia i zdrowia czy do podniesienia standardów codziennego życia.

Według szefa resortu dorobek polskich naukowców zajmuje trwałe miejsce w historii światowej nauki i stanowi powód do dumy. Zwrócił on uwagę na znaczenie międzynarodowej współpracy ośrodków badawczych, która wzmacnia pozycję kraju w globalnym obiegu wiedzy.

Wyzwania współczesnej nauki

W liście wspomniano również o gotowości środowiska naukowego do mierzenia się ze współczesnymi wyzwaniami. Wymieniono wśród nich kwestie technologiczne, klimatyczne oraz zdrowotne.

Minister zadeklarował chęć dalszej partnerskiej współpracy ze środowiskiem akademickim. Ma ona służyć lepszemu wykorzystaniu potencjału polskiej nauki w realizacji polityki rozwoju państwa.

Dzień Nauki Polskiej - znaczenie i tradycja

Dzień Nauki Polskiej jest obchodzony 19 lutego. Data ta jest związana z rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika. Ustanowione w 2020 r. święto ma upamiętniać historyczne dokonania polskich naukowców i stanowić wyraz uznania dla obecnie pracujących. Ma też stanowić inspirację do pójścia w ślady rodzimych badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką.

Pełna treść listu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z okazji Dnia Nauki Polskiej

Szanowni Przedstawiciele Świata Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce,

z okazji przypadającego dziś Dnia Nauki Polskiej pragnę wszystkim Państwu przekazać najserdeczniejsze życzenia i wyrazy głębokiego szacunku.

Dziękuję za Państwa dotychczasowe osiągnięcia badawcze oraz działalność dydaktyczną i organizacyjną. Jestem pełny uznania dla chęci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Podziwiam Państwa odwagę w podejmowaniu ambitnych wyzwań naukowych, które często prowadzą do innowacyjnych odkryć, przyczyniają się do poprawy naszego bezpieczeństwa, skutecznej ochrony życia i zdrowia czy do podniesienia standardów codziennego życia.

Nauka to jeden z najtrwalszych fundamentów rozwoju państwa i społeczeństwa.

Jest źródłem postępu cywilizacyjnego, racjonalnego myślenia i świadomego kształtowania przyszłości. Dorobek polskich uczonych zajmuje trwałe miejsce w historii światowej nauki. Zarówno on, jak i Państwa osiągnięcia są dla nas wszystkich powodem uzasadnionej dumy.

Obecność polskiej nauki w międzynarodowych inicjatywach badawczych oraz efektywna współpraca polskich ośrodków z partnerami zagranicznymi odgrywają kluczowe znaczenie w umacnianiu pozycji naszego kraju w globalnym obiegu wiedzy i innowacji. Za Państwa aktywność na tym polu jestem szczególnie wdzięczny. Dziękuję również za konsekwencję oraz gotowość do mierzenia się z technologicznymi, klimatycznymi i zdrowotnymi wyzwaniami współczesnego świata.

Jestem przekonany, że dialog i nasza dalsza partnerska współpraca pozwolą wspólnie wypracować rozwiązania służące jeszcze lepszemu wykorzystaniu potencjału polskiej nauki w polityce rozwoju państwa.

Życzę Państwu dalszych sukcesów badawczych i dydaktycznych, satysfakcji z pracy naukowej oraz niegasnącej pasji w odkrywaniu, popularyzowaniu i przekazywaniu wiedzy.

Z wyrazami szacunku

Marcin Kulasek

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
